Consulta pública sobre reciprocidade de cartas de condução fora dos planos do Governo

A realização de uma consulta pública sobre o reconhecimento recíproco de títulos de condução entre Macau e a China continental não está, para já, nos planos do Governo, que, em resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, frisou que o acordo “ainda se encontra na fase de negociação”. Numa carta assinada por Lam Hin San, o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) respondeu às questões levantadas pelo deputado pró-democracia e assinalou que, neste momento, a realização de uma consulta “não está em consideração”. Sobre o pedido de Sulu Sou para o reconhecimento unilateral dos títulos de condução de Macau na China interior, Lam Hin San assinalou que “não convém solicitar apenas que o interior da China reconheça unilateralmente os títulos de condução de Macau”, justificando os “interesses mútuos” e o “princípio da reciprocidade”.

Na interpelação escrita enviada ao Governo a 30 de Setembro de 2019, Sulu Sou afirmou que a população residente tem pedido “a interrupção do procedimento do acordo” nos actuais moldes, e que o Governo, na altura liderado por Chui Sai On, deveria avançar primeiro para uma consulta pública para depois elaborar um plano a longo prazo. Em resposta ao deputado pró-democracia, Lam Hin San escreveu que o Executivo “vindo a auscultar as opiniões dos diversos sectores da sociedade” em relação ao reconhecimento mútuo de títulos de condução, tendo discutido o assunto nas sessões de interpelação oral com os deputados na Assembleia Legislativa e que, “para já, a realização de consulta pública não está em consideração”.

Sobre a possibilidade de o actual Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, revogar a referida ordem executiva que autoriza a assinatura de um acordo com a China continental sobre o reconhecimento recíproco de cartas de condução, o director da DSAT disse apenas que “o acordo de reconhecimento mútuo de títulos de condução entre o Governo da RAEM e os serviços competentes do Interior da China ainda se encontra na fase de negociação” e que “de momento não há novas informações a divulgar”.

Recorde-se que o deputado pró-democracia considerava na sua interpelação escrita que um eventual acordo assinado nos actuais moldes irá prejudicar a população, uma vez que “isso tornará o congestionamento do trânsito mais grave e a estrada mais perigosa, além de ampliar a oportunidade para motoristas ilegais”.

Na interpelação dirigida ao Chefe do Executivo, Sulu Sou salientava também que muitas pessoas no território continuam a defender que o reconhecimento unidirecional da carta de condução deveria ser implementado, e queria saber se o Governo iria apresentar esta proposta durante as negociações com o Governo Central. “Relativamente às situações rodoviárias e opiniões da sociedade, o Governo da RAEM procedeu, de forma aprofundada, à comunicação com as autoridades do Interior da China. À luz do ‘Acordo-Quadro de Cooperação Guandong-Macau’, sob o consenso entre o Governo da RAEM e as autoridades do Interior da China, os trabalhos de reconhecimento de títulos de condução são realizados, de forma programada, tendo como base interesses mútuos e o princípio de reciprocidade, pelo que não convém solicitar apenas que o Interior da China reconheça unilateralmente os títulos de condução de Macau”, respondeu Lam Hin San.