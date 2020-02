Adriano Maranhão já está em terra. Português está “revoltado” com as autoridades

Abatido, revoltado, indignado e zangado. É assim que Emmanuelle Maranhão descreve o estado de espírito do único português a quem foi diagnosticado o Covid-19 até agora. Adriano, que era tripulante no cruzeiro Diamond Princess, foi retirado do navio na manhã de ontem e encaminhado para um hospital em Okazaki. Ao PONTO FINAL, a mulher do cidadão português denuncia o que diz ser a negligência da empresa e a falta de respostas por parte do Governo português.

Adriano Maranhão é, até agora, o único português a quem foi diagnosticado o novo coronavírus. O canalizador que fazia parte da tripulação do Diamond Princess foi retirado ontem do cruzeiro onde já foram registadas quase 700 infecções pelo Covid-19. Depois de perder o sinal da videochamada que fazia com o marido, enquanto este era colocado no autocarro a caminho do Fujita University Health Hospital, Emmanuelle Maranhão contou ao PONTO FINAL que o português está abatido e revoltado pela forma como tem sido tratado pelo Governo português, e denuncia que a empresa que opera o cruzeiro, a Princess Cruises, obrigou a que os tripulantes não usassem máscaras nem luvas para que não “assustassem” os passageiros. O homem, que esteve durante cinco dias confinado a uma cabine de dois metros quadrados, começa agora a sentir os primeiros sintomas do vírus. O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal adiantou ao PONTO FINAL que, com a transferência para o hospital, estão “assegurados os cuidados de saúde necessários”.

“Boa noite, venho informar que o meu marido, Adriano Maranhão, foi agora mesmo no autocarro para o hospital universitário da província de Aichi, cidade de Okazaki, Medical Center Facility Fujita”. Foi Emmanuelle Maranhão a fazer saber à Embaixada de Portugal em Tóquio para onde as autoridades japonesas levavam o seu marido. O português que estava no Diamond Princess foi retirado do navio às 11h30, 3h30 da manhã de ontem em Lisboa. O hospital para onde Adriano Maranhão foi levado ainda não foi inaugurado, está a receber apenas os passageiros do Diamond Princess que tenham tido um diagnóstico positivo ao novo coronavírus.

Se após os testes neste hospital de Okazaki se confirmar o cenário de infecção por Covid-19, Adriano Maranhão será levado para um outro hospital que nem o português nem a mulher sabem qual será. “Peço que ele seja acompanhado por um representante da embaixada portuguesa em Tóquio neste local, para ajudar na tradução e acompanhamento do paciente nos exames e resultados. Aguardo notícias e actualizações sempre do meu marido”, deixa plasmado no email enviado à embaixada portuguesa em Tóquio.

DIAGNÓSTICO A SER CONFIRMADO

Adriano Maranhão, de 41 anos, é canalizador nos cruzeiros da empresa norte-americana Princess Cruises há cinco anos. O português estava no Diamond Princess, cruzeiro que está, desde o dia 5 de Fevereiro, em quarentena ao largo de Yokohama, no Japão, devido ao surto do novo coronavírus dentro da embarcação. Adriano é uma dos quase 700 pessoas que contraíram o vírus a bordo.

A equipa médica do cruzeiro fez o teste à saliva do português e, na passada sexta-feira, recebeu o resultado positivo. Quem o diagnosticou “foi um médico a bordo, que deve ter sido contratado por eles [Princess Cruises] e foi lá fazer o teste da saliva, com uma zaragatoa”, conta Emmanuelle. Apesar de Adriano já apresentar sintomas, a sua mulher desconfia da fiabilidade do teste no navio: “Eles estão a levá-lo para um hospital que ainda vai determinar se ele é portador do vírus, aquilo foi simplesmente uma amostra. Temos de ver até que ponto é que ele é portador do vírus e o que se está a passar com o vírus dentro do corpo dele. O que fizeram no barco foi só um exame preliminar que deu positivo, e mais nada”.

Recorde-se que, no domingo, as autoridades nipónicas deram como certo que Adriano Maranhão estivesse infectado. “Foi confirmado pelas autoridades de saúde japonesas que a pessoa em causa deu teste positivo. A família está informada, assim como o próprio”, tinha adiantado fonte do MNE à agência Lusa.

ABANDONADO E SEM COMER

“Disseram-lhe que o teste era positivo e abandonaram-no, deixaram-no lá”, denuncia Emmanuelle. “Não lhe deram de comer, não foram saber como é que ele estava, não lhe fizeram exames, não fizeram análises, não fizeram consultas, não lhe deram medicação, nada”, acrescenta a mulher. Confinado à sua cabine de dois metros quadrados, Adriano “estava a dar em louco, sem saber o que é que podia fazer”. “Coitado, ele tem andado tão aflito”, suspira a mulher.

A cabine onde passou os últimos cinco dias é a mesma onde dormia. “E ele só estava sozinho porque o colega que era suposto estar com ele, por acaso tinha a esposa a bordo e então estava na cabine da esposa. Foi uma grande sorte, porque se não ele também teria infectado essa pessoa”, sublinha Emmanuelle.

A bordo do Diamond Princess estão agora outros quatro portugueses, membros da tripulação. Os seus testes ao coronavírus deram negativos e, por isso, não foram retirados. Foram os colegas portugueses que lhe levaram comida, depois de ter ficado 24 horas sem alimento. “Os colegas do Adriano têm estado em contacto com ele, eles têm extensões nas cabines e eles ligam uns para os outros. Aliás, foram os colegas dele que lhe levaram comida na primeira noite, quando se aperceberam de que ele não teria o que comer”, conta a mulher.

A culpa do jejum é, segundo Emmanuelle, da empresa californiana: “Ele ficou as primeiras 24 horas sem comer, ninguém lhe foi levar uma refeição e ninguém foi saber dele. Aliás, eles nem sabiam em que cabine é que ele estava”. De acordo com a mulher, a Princess Cruises nunca contactou Adriano.

As críticas à empresa norte-americana sobem de tom quando se fala nas medidas de prevenção. “Inicialmente, quando descobriram que o vírus estava a bordo, a preocupação da empresa era que os tripulantes não assustassem os passageiros, então eles não os deixavam andar com máscaras nem luvas nem nada. Era para os passageiros não acharem que se estava a passar alguma coisa”, afirma, completando que “só passados três ou quatro dias, quando viram a gravidade que se estava a instalar, é que então permitiram que os tripulantes pudessem proteger-se”. “Claro que nessa altura já era tarde demais”, comenta. “Foi um descuido gigante, negligência, descuido, irresponsabilidade”, diz, frisando: “Não há palavras para descrever a irresponsabilidade desta empresa”.

A empresa só disponibilizou apoio médico a Adriano Maranhão dois dias depois de ter sido diagnosticado, quando começou a ter sintomas. “Aí sim, ele próprio ligou, através da extensão, para o ‘medical center’, a dizer que estava com sintomas e precisava de ajuda”. Quando soube que estava infectado, Adriano recolheu para o isolamento na sua cabine, mas, até lá, continuou a trabalhar normalmente. “Arranjou as cabines de passageiros que estavam infectados e foi assim que ele contraiu o vírus”. A mulher destaca que foi o seu marido que se disponibilizou a ser testado, “quis zelar pela segurança do seu país e da sua família”. Também foi Adriano que, “por respeito às outras pessoas”, se recolheu na cabine, afirma.

FEBRIL, ABATIDO, REVOLTADO E INDIGNADO

Foi no domingo que Adriano começou a sentir os primeiros sintomas. A mulher descreve: “Ele já estava com muito frio, muitas dores no corpo, disseram-lhe para não tomar medicação nenhuma, para não camuflar os sintomas, que era para ver se depois conseguiam fazer exames com mais alguma veracidade. Mas estava cansado, estava febril, com dores, estava a sentir-se em baixo, mais abatido”.

“Ele tem estado muito abatido, muito revoltado, muito indignado, muito em baixo, muito zangado porque não o trouxeram para o país dele. Levaram toda a gente, todas as outras nacionalidades levaram os seus conterrâneos para casa e ele nada, ele ficou lá”, revela Emmanuelle, que dá nota negativa à actuação do Governo português. A atitude certa da parte deles teria sido terem-no trazido de volta”, afirma. Nos contactos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, essa hipótese não foi colocada em cima da mesa: “Não, isso foi logo posto fora da mesa. Disseram-me logo que não, não, não, porque era uma temeridade para o país”.

Numa resposta endereçada ao PONTO FINAL, o gabinete do ministro Augusto Santos Silva sublinhou que “está a acompanhar o cidadão nacional” que foi ontem transferido para um hospital em Okazaki. “O Ministério e a rede diplomática, em concertação com as autoridades japonesas, tudo fizeram para conseguir a transferência do nosso concidadão para um hospital no Japão, o que aconteceu hoje [ontem], estando assim assegurados os cuidados de saúde necessários”.

Marcelo Rebelo de Sousa também tinha afastado a possibilidade de levar Adriano Maranhão para Portugal. Citado pela agência Lusa, o Presidente da República defendeu, no passado domingo, que a transferência para um hospital no Japão “seria naturalmente preferível porque é lá que se podem fazer análises, que noutros sítios é mais difícil”. “Trazê-lo para Portugal podia ser uma temeridade para ele. Não vale a pena correr esse risco”, afirmou.

Também a embaixada portuguesa em Tóquio é alvo de críticas por parte de Emmanuelle Maranhão: “Esses andam a tentar estabelecer contactos com as autoridades japonesas”. O que, segundo a mulher, só resulta em compassos de espera. Ao PONTO FINAL, fonte da Embaixada de Portugal no Japão recusou-se a prestar declarações, dizendo apenas que toda a informação relativa aos portugueses que se encontram no cruzeiro tem, obrigatoriamente, de ser veiculada pelo MNE. “É muito importante que alguém da embaixada chegue lá, eu não sei até que ponto é que me vão deixar comunicar com ele”, salienta Emmanuelle.