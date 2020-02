“Só quero voltar a casa, voltar a Macau o mais rapidamente possível”

Em Wangfan, uma aldeia a cerca de três horas e meia de Wuhan, há uma residente de Macau cujo bebé, de seis meses, está “em condição grave”, porque precisa de ir ao médico, de medicamentos e de leite. Ao PONTO FINAL, a residente pede para voltar, acusa o Governo de Macau de inacção e diz que não recebeu nenhum dos produtos que o Executivo alegadamente enviou. A residente denuncia ainda a censura de que tem sido alvo por parte das autoridades de Hubei.

A situação de uma residente de Macau que está na aldeia de Wangfan, na província de Hubei, é grave, relata a própria ao PONTO FINAL. Está naquela aldeia, que se situa a cerca de 350 quilómetros de Wuhan, desde o dia 26 de Janeiro, e o seu bebé, de seis meses, precisa de ser visto por um médico, devido a várias erupções cutâneas. Além disso, já não há medicamentos nem leite em pó há muito tempo. Ainda esta semana o Governo garantiu que tinha enviado leite e medicamentos a vários residentes em Hubei, mas esta residente alega que nunca recebeu nada do Executivo. A residente de Macau, que preferiu não se identificar, acusa ainda as autoridades do interior da China de tentarem calar o seu descontentamento. “Não digas asneiras, a acusar-nos de não tomarmos conta de vocês”, terão dito as autoridades de Wangfan à mulher de 32 anos.

A residente de Macau chegou a Wangfan no dia 26 de Janeiro, por altura do Ano Novo Chinês. Desde então, tem ficado em casa de um amigo com o bebé de seis meses. Por esta altura, os recursos estão a esgotar-se: “O meu bebé não tem leite em pó para beber há muito tempo”. Além disso, a criança tem estado doente, com febre, boca inflamada e erupções cutâneas no corpo todo, conta. “O meu bebé já está em condição grave”, diz. Durante o tempo em que esta família tem estado naquela aldeia da província de Hubei, o bebé já devia ter ido a uma consulta e, além disso, segundo a mãe, a criança tem também um problema numa orelha e tem uma TAC marcada para Março.

“Só quero voltar a casa, voltar a Macau o mais rapidamente possível”, pede, acrescentando: “Só quero que o Governo nos leve de volta a Macau o quanto antes, e não espere até que aconteça algo mau. Espero que não nos ignore. E espero que os produtos possam chegar o mais rapidamente possível”. Em casa, a mulher diz já só ter repolhos para comer. A situação está tão grave que a residente de Macau já pensou em chamar a polícia, na tentativa de ser detida, para que pudesse sair da aldeia, diz a própria, lembrando que não pode sair de Wangfan. “Fico sempre em casa”.

CRÍTICAS AO GOVERNO DE MACAU

Esta semana, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), garantiu que o Governo já tinha enviado produtos aos residentes de Macau em Hubei, como medicamentos, gel desinfectante e leite em pó, por exemplo. A responsável da DST disse mesmo que os residentes já tinham recebido as encomendas. Contudo, esta residente em Wangfan garante que ainda não lhe chegou nada.

“Também vi as notícias de Macau, mas as coisas não são tão boas como eles disseram”, afirma. “Eu nunca recebi nada. Não recebi nenhum desses produtos do Governo”, adianta. Quem tem estado em contacto com os residentes em Hubei tem sido a deputada Agnes Lam, que também tem enviado produtos para a província. “Na semana passada, a deputada Lam disse que me ia enviar produtos, porque já se informou sobre a situação em que está o meu bebé”. Foram os outros residentes em Hubei que sugeriram que a mulher entrasse em contacto com a deputada, que terá enviado medicamentos para a febre, xarope, leite em pó e fraldas na sexta-feira da semana passada. A mulher ainda está à espera que a encomenda de Agnes Lam chegue.

O Executivo tem dito que não pode ir buscar os residentes de Macau em Hubei, já que a larga maioria está espalhada por zonas remotas desta província, que tem mais de 64 mil pessoas infectadas com o Covid-19. Segundo o Governo, como a província está isolada e as estradas cortadas até Wuhan, seria impossível fazer com que todos os residentes se deslocassem até ao aeroporto onde, eventualmente, poderia estar um avião fretado pela RAEM à sua espera.

A mulher acusa o Governo de Macau de inacção. “O Governo criou apenas um grupo [na rede social WeChat], mas ninguém nos responde. Só nos dizem para ligarmos ao Gabinete de Gestão de Crises de Turismo”, afirma. Segundo a própria, os responsáveis deste gabinete entram em contacto com os residentes para os “cumprimentar” e para dizer que não podem ir a Hubei resgatá-los.

OS AVISOS PARA NÃO DIZER “ASNEIRAS”

Em Wangfan há agentes ligados ao Governo de Hubei que têm sondado as pessoas: “Eles distribuem agentes para virem cá perguntar como estamos, de vez em quando”. Estes agentes, conta, têm tentado dissuadir os cidadãos de criticar o seu desempenho. Esta residente de Macau partilhou no WeChat fotografias a ilustrar o facto de estar sem reservas de comida e produtos essenciais em casa, o que não tem sido bem visto por parte destes agentes.

“Perguntaram-me se eu tinha dito alguma coisa no grupo de WeChat. Eu respondi que sim, porque, caso contrário, ninguém sabe o que se passa. E depois eles disseram-me: ‘Se precisares de alguma coisa, diz-nos. Mas não digas asneiras a acusar-nos de que não cuidamos de vocês’. Avisaram-me para não dizer mais asneiras no grupo”, denuncia a residente de Macau.

A mulher frisa que estes agentes “realmente não ajudam nada”. “Eu disse-lhes que preciso de leite em pó, e eles responderam-me: ‘Então vai lá comprar mais’. E depois nunca se ouve mais nada deles”, disse, questionando: “Por isso, como é que eles me podem ajudar?!”.

