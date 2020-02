Regresso dos residentes em Hubei? “Só reunindo as condições”

As autoridades de Macau continuam sem se comprometer com o regresso dos residentes que estão na província de Hubei. Representantes do Governo indicaram que “só reunindo as condições e com um planeamento íntegro é que vamos dar início a esses trabalhos”. O Executivo contou ainda que um grupo de quatro residentes se fez à estrada por meios próprios e chegou no domingo a Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, na conferência de imprensa de actualização dos trabalhos do Governo face ao Covid-19, as autoridades voltaram a não garantir o retorno dos residentes de Macau que estão na província de Hubei e que, segundo os dados da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), são agora 145. Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, esclareceu que o Governo está à espera de reunir “as condições” necessárias. As autoridades contaram ainda que quatro dos residentes que estavam na província mais afectada pelo coronavírus fizeram a viagem até Zhuhai por meios próprios, cumpriram isolamento e chegaram no domingo a Macau.

“Temos de fazer uma avaliação geral e avaliar o risco” de trazer os 145 residentes que estão em Hubei de volta à RAEM, já que “pode haver o risco de infectarem outras pessoas”. “Só reunindo as condições e com um planeamento integro é que vamos dar início a esses trabalhos”, esclareceu Leong Iek Hou, respondendo sobre os trabalhos do Governo para que os residentes regressem.

A responsável explicou que as autoridades têm de considerar os perigos de trazer os residentes num avião, “um espaço fechado”. O Governo diz ter de avaliar se não será melhor estes residentes “receberem tratamento e quarentena no local”.

Leong Iek Hou deu ainda os detalhes sobre os titulares do BIR de Macau que fizeram mais de 12 horas de carro, entre a província de Hubei e Zhuhai: “Em Janeiro, foram a Hubei para visitar familiares e, no início de Fevereiro, conduziram, num veículo próprio, para Zhuhai. Em Zhuhai cumpriram o período de observação de 14 dias e ontem [domingo], dia 23 de Fevereiro, também por meios próprios, deslocaram-se [para Macau] através da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, e por ambulância foram levados para o Centro Hospitalar Conde de São Januário”.

Segundo Chang Tam Fei, coordenador do serviço de urgências do hospital público, os quatro residentes realizaram testes de despistagem do novo coronavírus e os resultados foram negativos.

No domingo, as autoridades de Macau anunciaram que iriam classificar a Coreia do Sul como uma “zona de alta incidência epidémica”, depois de o país ter registado um aumento exponencial no número de infectados pelo Covid-19 nos últimos dias. Ontem, a Coreia do Sul ultrapassou os 800 infectados.

Na conferência de imprensa, Ma Chio Hong, representante da Polícia de Segurança Pública (PSP), indicou que estão em Macau 54 sul-coreanos. Além disso, Ma Chio Hong adiantou que, entre as zero e as 16 horas de ontem, tentaram entrar em Macau 53 turistas da Coreia do Sul, mas a maioria ter-se-á recusado a passar pela observação médica. Só oito turistas sul-coreanos fizeram a inspecção médica e os restantes foram para Zhuhai. Recorde-se que os voos entre a Coreia do Sul e Macau estão suspensos até Março. Inês Chan assumiu ainda que o Governo não sabe quantos residentes de Macau estão na Coreia do Sul.

Guangdong baixou entretanto o nível de alerta, mas, apesar disso, Macau vai manter a região do interior da China na lista das regiões de alta incidência epidémica, garantiram as autoridades. Assim, quem chegar a Macau proveniente de Guangdong terá de passar por uma verificação médica que poderá levar entre seis a oito horas.

A propósito da medida que começou a ser aplicada a partir do dia 20 de Fevereiro, que obriga os trabalhadores não-residentes que queiram entrar em Macau pelo interior da China a cumprir um período de isolamento de 14 dias no continente, os responsáveis adiantaram que estão agora 114 pessoas em isolamento nos locais disponibilizados por Zhuhai.