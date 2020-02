Governo não sabe do paradeiro de 126 residentes de Hubei em Macau

Durante três horas, os membros da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública pediram explicações ao Executivo sobre a reabertura dos casinos, medidas de segurança nas fronteiras e assistência financeira às pequenas e médias empresas. Numa sessão realizada à porta fechada, os deputados questionaram o Governo sobre a localização de 126 residentes da província de Hubei que se encontram em Macau, mas não obtiveram resposta.

O Governo ainda não conseguiu localizar 126 residentes da província de Hubei em Macau, desde que foram implementadas medidas rigorosas nas fronteiras, assumiram ontem os representantes do Executivo durante a reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública, revelaram ao PONTO FINAL dois membros da comissão que participaram na sessão à porta fechada.

“A ideia que me passou foi a de que o Governo está muito preocupado com a não propagação do vírus, mas é algo contraditório, porque, por outro lado, deixa aberta uma porta tão grande. Há 126 famílias de Wuhan que estão por localizar, não sabem onde é que param. O Governo de Macau não sabe onde é que param essas famílias, e isso é um perigo. Creio que são 126 pessoas que entraram em Macau e ninguém sabe o paradeiro delas. Os deputados perguntaram sobre a localização dessas pessoas, e o Governo não sabe”, afirmou o deputado Pereira Coutinho após o final da sessão.

Questionado sobre o assunto, Sulu Sou confirmou a preocupação dos deputados sobre este tema durante a reunião. “Disseram que a polícia ainda está a tentar localizar 126 pessoas de Hubei que entraram em Macau. Os deputados questionaram sobre a localização destas pessoas, mas o Governo disse que ainda estão à procura”.

Uma informação omitida à comunicação social por Si Ka Lon, presidente Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública, que, no final da reunião, assinalou apenas o elogio geral dos deputados às medidas tomadas pelo Executivo. “O Governo agiu com o coração para combater a epidemia”, disse Si Ka Lon.

Governo não tem interesse num plano de empréstimo às PME, diz Sulu Sou

Numa sessão que contou com a presença da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, alguns deputados sugeriram a criação de um fundo de financiamento para as pequenas e médias empresas (PME), apesar da ausência do secretário para a Economia e Finanças. “Muitas empresas estão fechadas, muitos trabalhadores estão a ser despedidos, mas aquilo que o representante do Governo, nomeadamente um representante dos serviços da Economia, nos disse, liminarmente, foi que o Governo está a estudar e que ainda não tem nada para divulgar, ou seja, o Governo, ainda não chegou a uma conclusão sobre qual é a forma de apoiar essas famílias e essas empresas”, disse Pereira Coutinho.

De acordo com Sulu Sou, o Governo não tem interesse na criação de um fundo de financiamento para as PME. “O responsável pela secretaria da Economia repetiu que não há interesse num plano de empréstimo às PME, depois de terem recebido a opinião sobre financiamento directo a residentes e PME. Ainda estão a discutir e a considerar, não há ainda uma conclusão, quando houver disseram-nos que seria anunciada ao público. Repetiram que há planos de empréstimo do Governo e dos bancos, apenas. Ignoraram sempre os pedidos das PME porque quem manda na verdade são os casinos”, frisou Sulu Sou.

Outro dos assuntos abordados na Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública foi a questão da reabertura dos casinos e os critérios do Governo para manter outros espaços fechados, nomeadamente ginásios, bares e outro tipo de estabelecimentos comerciais, como salões de beleza. Para o deputado Pereira Coutinho, o Governo não conseguiu dar uma resposta esclarecedora às dúvidas dos deputados. “Em relação às perguntas que fiz sobre os apoios às PME e às famílias, o Governo não deu resposta. Já sobre os critérios que o Governo está a adoptar na questão de autorizar os casinos a abrirem (…), não obtive resposta. Também não explicaram quem são os 1400 turistas que entraram em Macau no dia 23. Não explicam onde vivem, com quem vivem e onde estiveram os 460 trabalhadores não-residentes que podem vir a Macau diariamente, por despacho do Chefe do Executivo” frisou.

Para Sulu Sou, as respostas do Executivo às perguntas dos deputados sobre as medidas de prevenção nas fronteiras também não foram esclarecedoras. “A ideia com que fiquei é que eles pensam que já fizeram o suficiente para prevenir o vírus. Fiquei com muitas dúvidas em relação à resposta que me deram sobre as políticas de entrada nas fronteiras, não me convenceram de todo”, disse o deputado pró-democracia, que pediu um controlo mais apertado nas fronteiras a todos os cidadãos da China interior.

Na reunião de ontem, os deputados quiseram ainda saber mais pormenores sobre a quinta ronda de venda de máscaras ao público e sobre o reinício das aulas. De acordo com Si Ka Lon, o Governo disse que irá comunicar a data do reinício das aulas com duas semanas de antecedência. O presidente da comissão acrescentou também que Elsie Ao Ieong disse que a próxima fase de distribuição de máscaras está assegurada para a população, mas não para as empresas que estão a retomar actividade.

“Assembleia tem medo” dos jornalistas

A reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública realizou-se ontem à porta fechada, apesar da tentativa de Sulu Sou em abrir as portas à comunicação social. O deputado Pereira Coutinho criticou a decisão dos outros membros e Sulu Sou lamenta a falta de transparência em assuntos tão sérios.

“Vetaram a minha moção para que a sessão fosse aberta à comunicação social”, criticou o vice-presidente da Associação Novo Macau. Já Pereira Coutinho foi mais longe nas críticas: “É pena que só eu e o deputado Sulu Sou tivéssemos votado a favor. Tivemos dois votos para que a sessão fosse aberta ao público. A Assembleia tem medo que os jornalistas e os cidadãos saibam das perguntas que são feitas e a incapacidade do Governo em responder, esta é a justificação”, concluiu.