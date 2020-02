Governo distribui cheques pecuniários a partir de 1 de Abril

O Conselho Executivo confirmou ontem o que o secretário para a Economia e Finanças já tinha avançado relativamente às contribuições pecuniárias para 2020, nomeadamente em relação à antecipação da entrega dos cheques pecuniários à população a partir de Abril. A medida, justificada pelos impactos na economia e na população devido ao novo coronavírus, ficou ontem definida com a conclusão da discussão do Conselho Executivo sobre o projecto de regulamento administrativo intitulado Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico para o ano de 2020.

Desta forma, cada residente permanente irá receber um cheque no valor de 10 mil patacas, enquanto que os não-residentes irão receber seis mil patacas. No total, as despesas orçamentais neste sentido serão de 7,1 mil milhões de patacas para os cofres do Governo.

Os beneficiários do subsídio para idosos serão os primeiros a receber (1 de Abril), seguindo-se os funcionários que recebem subsídio de aposentação ou de sobrevivência (dia 2), invalidez ou que recebem apoio económico do Instituto de Acção Social (dia 3) e pessoal docente que recebe subsídio directo ou para o desenvolvimento profissional e alunos com bolsa de estudo atribuída pelo Governo (7 de Abril). A partir da segunda semana de Abril e até Junho, o resto da população irá receber a respectiva contribuição, começando pelas pessoas nascidas até 1957 e acabando nos residentes nascidos entre 2014 e o ano passado.