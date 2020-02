Sulu Sou sugere apoio financeiro às PME em forma de subsídios directos 

Em interpelação escrita remetida ao Governo, o deputado e vice-presidente da Novo Macau pede às autoridades que estabeleçam um sistema de apoio financeiro de que as PME e os trabalhadores possam beneficiar de forma igual e directa nas medidas actuais. Sulu Sou sugere que se realize através da atribuição única de subsídios.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou solicita às autoridades, em interpelação escrita que será hoje enviada ao Executivo, que seja prestado apoio financeiro directamente às pequenas e médias empresas (PME), nomeadamente às instalações em que foi obrigada a suspensão do funcionamento devido à epidemia. As exigências do deputado incluem a criação de um fundo que possa apoiar as PME de forma eficiente, e a atribuição de subsídios aos sectores com grandes dificuldades e aos profissionais que trabalham na linha da frente.

Em relação às medidas de apoio financeiro anunciadas pelo Governo, o deputado considera que, apesar de terem um “efeito animador de longo prazo”, não conseguem beneficiar os sectores de forma imediata. Essa série de medidas, que serão implementadas pelas autoridades com vista a aliviar o impacto negativo que a população e as PME enfrentam por causa da interrupção da actividade, inclui a distribuição de vales de consumo electrónicos, o desconto no imposto de rendimento, a isenção de cobrança de taxas de licenciamento industrial e dos impostos de selo e de turismo, o Plano de apoio especial a PME, e o Plano de Bonificação de Juros.

Assim, Sulu Sou sugere que se estabeleça uma alternativa de alívio económico que possa beneficiar as PME ‘‘de forma directa, rápida e específica’’, recorrendo à reserva financeira: ‘‘Gostaria de perguntar se o Governo pode investir em criar um fundo para a prevenção epidémica, de forma a ajudar as PME a lidar com as urgentes dificuldades financeiras de forma mais directa e rápida, ao mesmo tempo fornecer-lhes equipamentos e produtos que precisarem para melhorar a sua qualidade na prevenção epidémica?’’.

Além da criação de um fundo destinado a essas empresas necessitadas, Sulu Sou propõe que lhes seja atribuído um subsídio único de renda, tendo em conta a suspensão de funcionamento sem prazo da maioria das instalações, como restauração, retalho, e mais de 400 centros de explicações privados. ‘‘O Governo pode fornecer aos proprietários mais incentivos económicos para reduzir a renda de forma temporária?’’, questiona o deputado.

Na mesma interpelação, o vice-presidente da Novo Macau sublinha também a importância do equilíbrio entre os empresários e os empregados em termos da prestação de apoio financeiro, com vista a evitar uma situação injusta de ‘‘salvar só o mercado e não as pessoas’’. Para conseguir uma bonificação que atinja de forma directa os trabalhadores que estão de momento de férias não remuneradas ou a que foi descontado o ordenado, Sulu Sou sugere ao Governo que beneficie os residentes em forma de subsídio: ‘‘Gostaria de perguntar às autoridades se pode distribuir [aos trabalhadores das empresas], com base na evolução da epidemia, um bónus de salário, a fim de aliviar a pressão das entidades e, simultaneamente, assegurar o emprego dos trabalhadores?’’.

Quanto aos cidadãos que trabalham por conta própria, o deputado solicita que as autoridades possam distribuir-lhes, de forma única, um subsídio de alívio, tal como fornecer um subsídio de compensação aos profissionais que trabalham na linha da frente, como trabalhadores de limpeza e seguranças.

Deputado discute hoje fiscalização nos postos fronteiriços em reunião da AL

Em reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública, que decorre hoje na Assembleia Legislativa, o deputado pretende reiterar o que diz ser a importância da fiscalização nas fronteiras entre Zhuhai e Macau. Tal como já antes manifestou em interpelações, Sulu Sou exige que o Governo tome medidas mais rigorosas em termos de restrições de entrada a visitantes vindos de cidades chinesas com alta incidência de propagação do coronavírus.

Evidenciando o recente surto do coronavírus em grande escala na Coreia do Sul, a qual o Governo de Macau classifica, desde ontem, como zona de alta incidência epidémica, o democrata mostra-se preocupado com o alto risco de contágio, e questiona a eficácia das medidas que têm sido efectuadas para rastrear os frequentadores dos postos fronteiriços.

Do ponto de vista do deputado, os diferentes critérios de quarentena nos postos fronteiriços causam uma ‘‘contradição’’, sendo que se impõe uma observação clínica com uma duração relativamente curta aos residentes de Macau que se deslocam através das fronteiras, comparativamente com os trabalhadores não-residentes, que são obrigados a ficar em quarentena durante 14 dias após a entrada.

Apesar de não haver registo de novos infectados em Macau nas últimas duas semanas, Sulu Sou disse ao PONTO FINAL que é preciso reforçar as restrições de entrada nas fronteiras, uma vez que continuam a surgir, na cidade vizinha de Zhuhai, casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Desde a última quinta-feira, as pessoas que entram em Macau são dirigidas aos postos instalados no Campo de Futebol dos Operários e no Cais do Pac On, onde têm de fazer uma inspecção médica durante oito horas no máximo, segundo indicou o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion.

M.F.