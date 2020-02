Sectores têxtil, vestuário e calçado “preocupados” com prolongamento da crise

Os sectores têxtil, vestuário e de calçado em Portugal estão “preocupados” com o eventual impacto de um prolongamento da crise do novo coronavírus, admitindo que poderá levar a quebras no fornecimento de matérias-primas e de encomendas provenientes da Ásia.

“Mais de 85% de toda a roupa consumida na Europa provém da Ásia, o que quer dizer que a Europa está refém da Ásia. Isto significa que a Europa tem que repensar a forma como se vai posicionar no futuro, porque qualquer coisa que acontece, neste caso na China, tem um efeito devastador na Europa e no mundo”, afirmou o presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção (ANIVEC) em declarações à agência Lusa. Recordando o impacto em curso de problemas como o ‘Brexit’ e a guerra comercial entre os EUA e a China, o dirigente associativo considera que esta nova crise surge agora como um “‘cocktail molotov’”.

De acordo com César Araújo, o sector dispõe normalmente de ‘stocks’ de matérias-primas e acessórios para quatro semanas, pelo que, “se o impacto do coronavírus se prolongar no tempo, poderá ser dramático para as empresas de vestuário, mas também para outros sectores”. Também em declarações à Lusa, o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) disse não ter ainda “conhecimento de empresas em ruptura por falta de abastecimento que venha da China”, mas admitiu que tal poderá acontecer “se a situação se prolongar muito”.

“Já se começam a ouvir alguns comentários de que está a ser mais difícil encontrar este ou aquele material, mas felizmente existem ainda outras zonas produtoras de matérias-primas concorrentes da China”, disse Mário Jorge Machado. Como exemplos apontou “algumas fibras, nomeadamente as fibras sintéticas, onde a China é o grande produtor mundial”, enquanto no caso do fio e dos tecidos de algodão “já não é assim tanto, porque embora sendo a China um produtor importante, há outras zonas do globo que também são grandes produtores”.

Ainda assim, a ATP diz que “as últimas informações” recebidas por parte dos seus associados apontam que “nos próximos dias poderão já começar a sair novamente da China as compras que lá tinham sido colocadas” e “a situação será desbloqueada”. “Há encomendas que já estavam em trânsito quando a crise explodiu e estão neste momento a chegar cá para alimentar as cadeias de abastecimento. Eu diria que o problema de escassez [de matérias-primas] ainda não se sente hoje, mas pode sentir-se a partir de meados de Março, que é quando aquilo que devia ter saído da China deveria estar a chegar”.

Além deste problema ao nível da cadeia de abastecimento, o presidente da ANIVEC receia que um prolongamento da crise do coronavírus Covid-19 venha a prejudicar as encomendas feitas às empresas portuguesas, sobretudo no segmento dos produtos de luxo. “Uma grande parte das cadeias de luxo, que são muitos dos nossos clientes, tem como maior mercado de vendas a China. Se eles encerram as suas lojas lá porque os trabalhadores estão em quarentena, é normal que não vendam e, ao não venderem, reduzam as encomendas”, disse.

Afirmando-se “muito atento e preocupado”, César Araújo vem mantendo contactos regulares com os ministérios da Economia e do Trabalho e a secretaria de Estado da Internacionalização, que diz estarem a acompanhar “de perto” a situação. Questionado pela Lusa sobre a eventual necessidade de vir a ser criado um regime transitório de excepção que permita às empresas do sector mitigar os efeitos desta crise, o presidente da ANIVEC considerou que os instrumentos actualmente previstos são, por enquanto, suficientes.

