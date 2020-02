Macau classifica Coreia do Sul como “zona de alta incidência epidémica”

A Coreia do Sul passou a integrar a lista de “zonas de alta incidência epidémica” das autoridades de Macau, depois de Seul confirmar cinco mortes e 602 infectados pelo novo coronavírus. Todos os turistas e residentes provenientes da Coreia do Sul estão, a partir de hoje, sujeitos a rastreios de saúde nos postos fronteiriços de Macau.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

As autoridades de Macau reforçaram o controlo nos postos fronteiriços, esta madrugada, a todos os visitantes e residentes que tenham visitado a Coreia do Sul nos últimos 14 dias, que passam a ser sujeitos a exames de rastreio à entrada no território, anunciou ontem Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, em conferência de imprensa.

Depois de as autoridades de Seul terem registado ontem um aumento exponencial de casos de infectados pelo novo coronavírus, Macau classificou a Coreia do Sul como zona de “alta incidência epidémica” e implementou nos postos fronteiriços medidas de segurança para evitar potenciais contágios. “Tendo em conta o aumento de casos confirmados na Coreia do Sul e atendendo ao surto na comunidade, este Centro de Coordenação considera a Coreia do Sul como uma zona de alta incidência epidémica. A partir do dia 24 de Fevereiro, os residentes que visitaram a Coreia do Sul também precisam de ficar sob observação médica”, começou por dizer Leong Iek Hou, antes de aprofundar as explicações sobre esta medida.

Esta medida surge depois de o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, ter elevado o nível de alerta para o mais alto possível no país na sequência da quinta morte relacionada com o novo coronavírus e do elevado número de infectados (os últimos dados apontavam para 602). “A partir das 00h00 de amanhã [hoje], vamos considerar a Coreia do Sul como uma zona de alta incidência. Portanto, todos aqueles que tenham ido à Coreia do Sul nos 14 dias anteriores à chegada às fronteiras de Macau terão de se sujeitar à inspecção e ao exame nos postos clínicos do campo dos operários ou no posto clínico do Pac On. E depois de fazerem os respectivos exames é que poderão entrar em Macau. Quanto ao número de visitantes de Macau que têm ido à Coreia do Sul, não tenho os números”, frisou a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença.

Lei Tak Fai, chefe da Divisão de Relações Públicas do CPSP, explicou que as medidas aplicadas aos visitantes da Coreia do Sul vão ser as mesmas aplicadas aos residentes de Macau. “Ao adoptar estas medidas, vamos fazer o mesmo quer para os visitantes da Coreia do Sul, que querem entrar em Macau, como para todos os nossos residentes que tenham ido à Coreia do Sul, as tais medidas das fronteiras são as mesmas”, garantiu o representante da polícia, acrescentando depois que entraram no sábado 43 cidadãos sul-coreanos em Macau.

“Temos 43 coreanos que entraram ontem [sábado] em Macau, mas não são do aeroporto. Todos os voos serão cancelados no dia 1 de Março, depois dessa data poderemos analisar a situação”, referiu Lei Tak Fai.

Em relação à actualização dos números de sábado nos postos fronteiriços de Macau, o chefe da Divisão de Relações Públicas do CPSP destacou o baixo número de entradas de trabalhadores do interior da China. “No sábado, houve 17 mil entradas e 17 mil saídas nas fronteiras, num total de 34 mil pessoas. Os residentes de Macau foram cerca de 11 mil a entrar e 12 mil a sair. Em relação aos visitantes, 5600 deram entrada no território e 4200 saíram. Já em relação aos trabalhadores do interior da China, tivemos 10 entradas e 186 saídas”, assinalou.

De acordo com os números oficiais divulgados por Inês Chan, chefe da Direcção dos Serviços de Turismo, ontem havia 133 residentes de Macau na província de Hubei, distribuídos por 18 municípios. Questionada pelo PONTO FINAL sobre a possibilidade de o Governo tomar providências para trazer os cidadãos de Macau num voo fretado, Inês Chan afastou esse cenário, reforçando a ideia da necessidade de gestão dos recursos humanos.

“Temos mantido contactos com essas pessoas e temos enviado bens de que necessitam”, começou por dizer Inês Chan. “Relativamente aos familiares e aos residentes de Macau em Hubei, queremos trazê-los de uma só vez, por isso estamos a considerar diferentes factores. Ontem utilizei um termo que é ‘poupança de recursos’, mas espero que não tenham interpretado mal este termo”, explicou a representante da DST. “Não é poupança de dinheiro, não é uma questão de dinheiro, se alugarmos um voo charter teremos de destacar uma equipa médica para efectuar a inspecção sanitária para fazer o exame médico, e quando tivermos de mandar várias vezes as equipas médicas, estamos a gastar muito os nossos recursos humanos, e esses recursos humanos também poderão ter a sua saúde comprometida e, por isso, o que queremos é mandar uma equipa numa só vez para trazer todos os residentes”, acrescentou Inês Chan.

Sobre os residentes de Macau que regressaram depois de abandonarem o Cruzeiro Diamond Princess, Chang Tam Fei, coordenador dos Serviços de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário, garantiu que os três residentes não apresentaram sintomas. “A nossa equipa médica contactou esses três residentes e fez uma primeira inspecção. Após os primeiros exames, constatámos que não tinham febre nem tosse. Em dois dias no Centro Clínico no alto de Coloane, já fizemos testes com amostra e os três registaram negativo, pelo que, por enquanto, a situação é que parecem não ter sintomas do coronavírus”, explicou o clínico.

DICJ recebeu queixas de trabalhadores dos casinos

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) recebeu nos últimos dias queixas de trabalhadores e turistas sobre a reabertura dos casinos no passado dia 20 de Fevereiro. Segundo Vong Chi Fu, chefe da DICJ, os casinos tomaram as medidas necessárias para salvaguardar a segurança dos seus trabalhadores na reabertura de portas, mas houve registo de queixas de uma operadora que alegadamente não terá fornecido máscaras suficientes aos seus trabalhadores. “As queixas eram sobre a forte concentração de pessoas nas mesas de jogo, desinfecção de fichas de jogo e ainda outros aspectos, nomeadamente em relação à questão sanitária. Recebemos uma queixa sobre o uso de máscaras. Uma operadora não distribuiu máscaras pelos seus trabalhadores. É uma das queixas dos trabalhadores. Já contactámos a operadora, que nos respondeu que os trabalhadores devem usar razoavelmente as máscaras. Se calhar houve um caso em que essa operadora só distribuiu por um turno e não havia uma segunda máscara. Tivemos algumas queixas sobre a alta concentração de jogadores numa mesma mesa de jogo. Também outros trabalhadores manifestaram a opinião sobre a não desinfecção das fichas de jogo. A operadora, em relação às máscaras e ao desinfectante, não posso citar o nome da operadora, mas quanto aos produtos de desinfecção, a questão foi resolvida muito rapidamente e já tem produtos para limpar as fichas. Em relação às máscaras, temos a informação que a operadora tem máscaras suficientes para os seus trabalhadores”, disse Vong Chi Fu.

E.S.