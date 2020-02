Fronteiras, legislação e regresso dos residentes. As preocupações que os deputados vão levar ao Governo

Os deputados vão regressar hoje à Assembleia Legislativa depois de um mês de paragem devido ao novo coronavírus. A reunião de hoje da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública vai incidir, precisamente, sobre o Covid-19. José Pereira Coutinho vai inquirir o Executivo sobre as medidas de apoio às PME e sobre a restrição às entradas no território. Vong Hin Fai vai focar-se na legislação e Agnes Lam quer abordar a questão dos residentes em Hubei.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

O retomar dos trabalhos da Assembleia Legislativa (AL) vai acontecer hoje com uma reunião entre os deputados e o Governo, a propósito dos trabalhos do Executivo face ao novo coronavírus. José Pereira Coutinho tem um rol de críticas às “decisões contraditórias” de Ho Iat Seng, que vão desde as restrições nas fronteiras até à reabertura dos casinos, passando pela dependência de Pequim, que “de nada nos ajuda nos momentos críticos”. Vong Hin Fai vai olhar a legislação e questionar se a Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis continua actualizada. Agnes Lam não faz parte da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública, e ainda não sabe se terá oportunidade de falar, mas, se tiver, debruçar-se-á sobre o regresso dos residentes de Macau em Hubei. Os deputados, que estiveram um mês sem ir à AL, vão decidir, no início da sessão, se as portas vão ser abertas à comunicação social.

Há apenas um ponto na ordem de trabalhos da reunião desta tarde: “Trabalhos do Governo face à epidemia de Wuhan causada pelo novo tipo de coronavírus”. Os deputados vão reunir com representantes do Governo excepcionalmente na sala do plenário da AL, para que possam manter entre si uma distância de segurança, de forma de prevenir a propagação do Covid-19.

PEREIRA COUTINHO APELA AO FECHO DAS FRONTEIRAS

Ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho começa por mostrar desagrado face à possibilidade de estar na reunião apenas a secretária Elsie Ao Ieong. O deputado preferia que à responsável pela pasta dos Assuntos Sociais e Cultura se juntasse Lei Wai Nong. “O secretário para a Economia e Finanças é crucial para nós compreendermos de que forma estão a ser implementadas as medidas de apoio às pequenas e médias empresas e às famílias mais carenciadas”.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) tem como foco “a segurança das pessoas que vivem em Macau”, diz, salientando o “risco” que é ter “500 pessoas a deambular diariamente entre o interior da China e Macau sem qualquer certeza de que eles estão bem”. Coutinho refere-se aos trabalhadores não-residentes que estão isentos de cumprir quarentena, como estipulado pelo Executivo, devido à natureza dos seus trabalhos, como no caso dos motoristas de produtos alimentícios, pilotos ou assistentes de bordo. “O coronavírus quando ataca os seres humanos não escolhe profissões. Portanto, eu sou contra as medidas [que fazem com] que eles possam estar isentos”, defende.

Na opinião de Pereira Coutinho, o isolamento dos TNR que querem entrar começou a ser feito tardiamente. “Parece que o coronavírus só começou a atacar Macau depois do dia 20 [de Fevereiro]”, ironiza, afirmando: “Isto deveria ter sido implementado logo de início, desde o primeiro dia”. “Na minha perspectiva, o Chefe do Executivo devia fechar todas as fronteiras, com excepção dos condutores e estivadores que trazem os bens alimentícios do interior da China e Hong Kong para Macau, essas pessoas devidamente identificadas e rastreadas pelas autoridades sanitárias é que poderiam entrar e sair”. Todas as outras pessoas deveriam ser impedidas de entrar em Macau, defende o deputado, que aponta novamente a Ho Iat Seng: “O Chefe do Executivo tinha dito que se fechássemos as fronteiras não havia bens alimentícios. Isto é falso. Nós poderíamos criar uma excepção de um pequeno número de pessoas, condutores e estivadores, que façam esse trabalho de transporte dos bens alimentícios”.

O presidente da ATFPM também vai abordar a “arbitrariedade” da decisão do Executivo de manter a funcionar os serviços básicos. José Pereira Coutinho diz que isso “tem constituído abusos”, e reitera o pedido para que o Governo clarifique o que interpreta como “serviços essenciais”. Ainda que André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, possa não estar presente na reunião, Coutinho vai interpelar o Governo na mesma: “Terei de levantar esse problema e, se não estiverem lá as pessoas adequadas para responder às perguntas, que possam depois informar por escrito”.

José Pereira Coutinho aponta também o que diz serem as “contradições” de Ho Iat Seng. O parlamentar exemplifica: “Permitem que os casinos possam abrir, mas não permitem que os ginásios de musculação estejam abertos. Isto é contraditório porque as pessoas também precisam de se exercitar”. Quanto aos casinos, José Pereira Coutinho acha que “deveriam permanecer fechados até que a situação melhore”, e também as declarações de saúde, que os cidadãos têm de preencher à entrada dos serviços públicos e casinos, lhe levantam dúvidas: “Também vou falar amanhã [hoje] sobre as declarações de saúde, que têm um significado relativo. O período de incubação, embora possa não haver febre, já é período de transmissão”. Apesar das críticas, José Pereira Coutinho diz-se satisfeito com os trabalhos do Governo.

Os 133 residentes de Macau na província de Hubei são, para Coutinho, um teste em que o Governo de Macau está a chumbar. O facto de o Executivo não conseguir retirar esses residentes da província mais afectada pelo novo coronavírus leva o deputado a concluir que “o facto de Macau ser uma região administrativa especial na dependência directa do Governo Central de nada serve”. “É uma tristeza ver isso. Sabemos, à partida, que as províncias têm as suas dificuldades e restrições, mas o Governo Central devia ajudar mais as pessoas de Macau que estão sitiadas nas províncias”, afirma, acrescentando: “O Governo de Macau falhou redondamente. Nos momentos críticos, o facto de Macau estar dependente do Governo Central, de nada nos ajuda”.

Sulu Sou enviou um pedido à AL para que a reunião de hoje fosse feita à porta aberta, permitindo que a comunicação social possa assistir. Contudo, a decisão só vai ser tomada antes da reunião, com o voto dos membros da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública. Pereira Coutinho vai votar pela abertura de portas: “A AL é uma casa do povo e o povo tem de saber o que é que os seus representantes estão a fazer”. “Eu espero que os deputados compreendam que não há nada a esconder”, assinala.

AGNES LAM QUER RESPOSTAS PARA OS RESIDENTES EM HUBEI

Agnes Lam não faz parte desta comissão, mas estará presente na reunião, ainda que não saiba se poderá intervir. Quem não é membro da comissão só pode questionar o Governo após os deputados da comissão apresentarem as suas dúvidas. Caso o presidente da comissão, que neste caso é Si Ka Lon, decida que, no fim das intervenções dos membros da comissão e das respostas do Governo, não há tempo para mais, a reunião acaba ali. Acerca da abertura ou não das portas da comissão, Agnes Lam, que também não pode votar no início da sessão, diz que “possivelmente votaria a favor”.

Se tiver tempo, Agnes Lam vai inquirir Elsie Ao Ieong sobre as famílias de Macau em Hubei, sobre os funcionários públicos e sobre a assistência financeira às pequenas e médias empresas. “Sobre as famílias em Wuhan, eu já tenho estado em contacto com o Governo acerca desta questão. Como a secretária vai lá estar, talvez seja útil ouvir uma explicação da parte dela”, diz.

Agnes Lam, que tem estado em contacto com os residentes de Macau na província de Hubei, também tem dado sugestões ao Governo: “Eu disse-lhe que existiam seis aeroportos em Hubei, então as pessoas poderiam dirigir-se ao aeroporto mais próximo e apanhar um avião para Macau. Assim eles não teriam de se dirigir a Wuhan”. A esta sugestão, o Executivo terá respondido que é inviável: “O Governo respondeu que isto não funcionaria porque só há dois aeroportos em funcionamento que pudessem servir voos para Macau e um deles está encerrado, portanto só seria possível através do aeroporto de Wuhan”.

Recorde-se que, segundo o Governo, a principal razão para que os residentes em Hubei ainda não tenham sido retirados tem a ver com o facto de a larga maioria estar em zonas remotas da província. O facto de muitas das aldeias estarem isoladas e as estradas estarem cortadas faz com que as famílias não consigam dirigir-se ao aeroporto de Wuhan para que, eventualmente, o Governo de Macau as pudesse ir buscar num avião fretado.

Na conferência de imprensa do passado sábado, Inês Chan, representante da Direcção dos Serviços de Turismo, descartou a possibilidade de ir buscar apenas o grupo de 23 residentes que está na cidade de Wuhan justificando: “Estamos a pensar em tentar poupar os recursos e, ao mesmo tempo, ter em conta a segurança para transferir todos os residentes de Macau na província de Hubei de uma só vez”. Na opinião de Agnes Lam, “não é bom que o Governo diga que o dinheiro pode ser um problema e que é por isso que não os pode ir buscar”. “Não tem a ver com o custo, tem a ver com o facto de aquelas pessoas estarem lá e estarem bastante mal, e algumas não estarem estáveis emocionalmente e estarem desesperadas por regressar. Como Macau tem os recursos, deve tentar cuidar dos cidadãos”, considera a deputada.

A professora universitária afirma que, caso tenha oportunidade, irá falar com os representantes do Governo acerca das “várias queixas” que tem recebido de funcionários públicos que temem pela protecção da sua saúde nos locais de trabalho e duvidam das horas de trabalho que devem cumprir. Em conclusão, Agnes Lam pede um “plano de contingência” por parte do Governo: “Temos tido sorte por não haver casos novos, mas se algo acontecer, talvez tenhamos de voltar à situação inicial”. Porém, a deputada faz uma avaliação positiva dos trabalhos do Governo, dizendo que tem feito “um trabalho aceitável”.

VONG HIN FAI ATENTO À LEGISLAÇÃO

Vong Hin Fai terá como foco a vertente da legislação. O deputado quer perceber, junto dos representantes do Executivo, se a Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, em vigor desde 2004, continua actualizada. “Estou interessado neste diploma porque ele já foi aprovado há 15 anos e isso é muito tempo, vou perguntar se será preciso algum aperfeiçoamento para enfrentar esta doença”, explica ao PONTO FINAL.

Estará o diploma desactualizado, na perspectiva do advogado? “Não, vou perguntar se este regime é ou não suficiente para enfrentar esta doença agora”, indica. E será suficiente para lidar com o Covid-19? “Não posso dizer sim ou não, amanhã vou perguntar”, limita-se a responder.

Os casinos reabriram no passado dia 20 de Fevereiro e Vong Hin Fai concorda com a decisão de Ho Iat Seng: “Eu penso que o Governo tomou uma decisão boa. Há 20 dias decidiu fechar e agora, decorridas duas semanas, não há mais resultados positivos, não há mais doentes diagnosticados. Isto, a meu ver, terá sido a base em que o Governo tomou a decisão de abrir os casinos outra vez”.

Para Vong Hin Fai, até agora o Governo “esteve bem” a lidar com o surto. “A meu ver, em Macau, os residentes estão relativamente satisfeitos com os trabalhos feitos”, diz, acrescentando que, na reunião, vai aproveitar para saber quais os trabalhos futuros do Governo. Terá Vong Hin Fai alguma sugestão? “Não, por enquanto vou só perguntar para saber”.

Vong Hin Fai, presidente da 3.ª Comissão Permanente da AL, mantém as portas das suas comissões fechadas. Sobre esta reunião, o deputado não quis dizer se irá votar a favor ou contra a proposta de Sulu Sou, para que se abram as portas. Diz apenas que “cabe à comissão decidir” e que respeitará a posição manifestada pela maioria.