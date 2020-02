Três pessoas levadas ao hospital depois de inspecções a quem chega de zonas de alto risco

No primeiro dia de funcionamento dos postos de inspecção provisórios direccionados para quem tenha estado em regiões de alta incidência do coronavírus, as autoridades analisaram 784 pessoas, três das quais foram levadas para o hospital de modo a fazerem o exame de despistagem ao vírus. Nas fronteiras, o número de TNR diminuiu 98%.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

As autoridades de Macau começaram ontem a fazer o rastreio clínico às pessoas que chegam à região provenientes de locais com alto nível de risco epidémico. No primeiro dia, os Serviços de Saúde fizeram a despistagem a um total de 784 pessoas. Após estas inspecções, três residentes de Macau foram levados para o Centro Hospitalar Conde de São Januário para efectuarem exames para detectar o coronavírus por se sentirem indispostos. Uma das pessoas sentia dificuldades respiratórias. Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), o número de trabalhadores não-residentes (TNR) a entrar em Macau caiu 98% desde que o Governo impôs a norma de quarentena obrigatória.

O Governo anunciou na quarta-feira que começaria a realizar rastreios clínicos às pessoas que venham de locais de alto risco epidémico. Aquando da apresentação da medida, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, tinha indicado que todos os turistas que quisessem entrar em Macau por via terrestre seriam observados por médicos e enfermeiros e submetidos a um teste. Ontem esclareceu que estes testes demoram entre seis a oito horas e que o processo serve para que as autoridades possam verificar quando há casos de pessoas que tentam esconder eventuais sintomas de febre. Chang Tam Fei, coordenador dos serviços de urgência do hospital público de Macau, detalhou: “Se uma pessoa que vier de zonas de risco for submetida a esta inspecção médica tiver sintomas vai ser transferida para o hospital para fazer exames mais pormenorizados”.

Sobre as três pessoas ontem levadas para o hospital, Lei Chin Ion explicou apenas que as pessoas tinham “sintomas do trato respiratório”. “Ainda não sabemos se têm pneumonia”, disse.

Nos postos de inspecção provisórios, os Serviços de Saúde disponibilizam um médico e um enfermeiro por cada 50 pessoas. Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, disse que, dependendo da evolução do número de pessoas que o posto de inspecção recebe, poderão vir a ser adicionados mais médicos e enfermeiros.

O Governo continua sem dar uma resposta conclusiva sobre quais são as zonas de alta incidência. Lei Chin Ion indicou que “variam sempre”, dando o exemplo de Guangdong, que tem agora 1.332 casos confirmados de coronavírus: “Há muitos casos confirmados. Por enquanto, Guangdong ainda é uma região de alta incidência”. Segundo os responsáveis na conferência de imprensa, a lista das regiões de risco não é estanque e vai sendo actualizada consoante o número de infectados.

Hong Kong, com 67 infectados e duas mortes, não é considerado um local de alta incidência. “Mantemos uma comunicação com Hong Kong”, disse, acrescentando: “Vamos observar a situação em Hong Kong e ajustar as nossas medidas”.

Wong Kim Hong, representante da Polícia de Segurança Pública (PSP), indicou que se registou uma queda abrupta no número de TNR a entrar em Macau. O responsável notou que ontem, entre as zero e as 16 horas, entraram em Macau 406 TNR. Uma descida de 98% face aos mais de 20 mil que tinham entrado no território na quarta-feira. Recorde-se que ontem começou a ser aplicada uma norma do Governo que obriga os TNR que tenham estado no interior da China nos últimos 14 dias a cumprirem uma quarentena em Zhuhai.

Casinos seguem “estreitamente” as indicações do Governo

Na conferência de imprensa de ontem, as autoridades garantiram que as concessionárias estão a cumprir todas as normas impostas pelo Executivo para que pudessem operar. Segundo Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, durante a tarde de ontem, a Direcção para os Serviços dos Assuntos Laborais (DSAL), a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) e os Serviços de Saúde (SSM) fizeram várias inspecções aos casinos para verificarem se estavam de acordo com as instruções. “Verificámos que eles seguiram estreitamente as indicações”, afirmou. Numa nota divulgada na tarde de ontem pela DICJ lê-se ainda que “das acções de fiscalização levadas a cabo pelos organismos do Governo, verificou-se que estão a ser cumpridas as orientações definidas pelos SSM no âmbito da prevenção da epidemia, nomeadamente o condicionamento da entrada nos casinos à medição da temperatura corporal, o uso de máscara de protecção respiratória e a exibição ou o preenchimento da declaração de saúde”. “Constatou-se também que as medidas de limpeza e desinfecção das instalações e equipamento dos casinos, e as medidas de prevenção da epidemia destinadas aos trabalhadores, estão de acordo com as orientações”, acrescenta o comunicado.

A.V.