Taxistas estão com “a corda na garganta”, diz Pereira Coutinho

Os representantes e condutores de táxis vão entregar hoje uma petição na sede do Governo, às 15 horas, a solicitar um reforço dos apoios financeiros a cerca de 400 famílias afectadas pela crise no sector por causa da epidemia do novo coronavírus. A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau juntou-se à iniciativa no apelo dos trabalhadores dos táxis para que o Governo tenha em consideração as profissões que não foram abrangidas pelo pacote de apoio às pequenas e médias empresas (PME).

“A petição apela para que o Governo tenha em consideração as profissões que não estão abrangidas no pacote de apoio às PME anunciadas. Vamos entregar amanhã [hoje] o papel e depois esperar para ver se dentro do pacote das medidas que vão ser eventualmente promulgadas pelo Governo, possam estar abrangidas estas profissões”, disse José Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, em declarações ao PONTO FINAL.

Questionado sobre o conteúdo desta petição, o deputado da Assembleia Legislativa, eleito por sufrágio directo, explicou que todo o sector está praticamente parado e que os condutores de táxis estão a viver “com a corda na garganta” há um mês. “A maior parte dos táxis estão parados, ou estão parados nos parques de estacionamento público da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, ou então os proprietários dos táxis também não estão dispostos a ceder os seus táxis aos condutores porque os condutores também não conseguem ganhar com 200 ou 300 patacas por dia, o que nem chega para pagar o aluguer do táxi”, afirmou Pereira Coutinho, acrescentando que a crise no sector vem já da instabilidade vivida em Hong Kong.

“Não sabemos qual vai ser o desenvolvimento por parte do Governo das medidas que possam estar abrangidas por estes condutores. Eles já estão com a corda na garganta e já estão a sofrer isto há cerca de um mês, desde que o coronavírus começou a aparecer na República Popular da China, e deixaram de vir cá grupos de turistas. Esta situação também tem sido agravada bastante pelo facto da situação de Hong Kong estar instável, e, desta forma, muitos dos turistas que vinham de Hong Kong para Macau deixaram de vir, o que afectou gravemente as entradas dos condutores de táxis”, disse.

O deputado defendeu que os trabalhadores do sector dos táxis têm de receber mais apoios do Governo porque as medidas avançadas pelo Executivo para todos os residentes de Macau não são suficientes. “São uma espécie de anestesia que depois passa, ou seja, a dor volta outra vez, porque não serve para ajudar estas 400 famílias a ultrapassar esta etapa da vida deles”.