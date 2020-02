Residentes que estavam no Diamond Princess afinal não regressaram a Macau

Era esperado que os cinco residentes de Macau que estavam no cruzeiro Diamond Princess regressassem ontem ao território, mas não foi isso que aconteceu. Três dos residentes de Macau terão de continuar no navio e fazer mais análises. Os outros dois saíram do Diamond Princess, mas terão de esperar pelo segundo voo fretado pela RAEHK.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Governo esperava que os cinco residentes de Macau que estavam a bordo do cruzeiro Diamond Princess, que está retido no Japão, pudessem voltar ontem ao território. Porém, nenhum dos cinco embarcou no voo fretado pelo Governo de Hong Kong: três foram considerados pelas autoridades japonesas pessoas de contacto próximo com passageiros infectados e terão de permanecer no navio; outros dois desembarcaram, mas esperam pelo segundo voo fretado pela RAEHK. Na conferência de imprensa de ontem, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), garantiu também que os 115 residentes em Hubei estão “em bom estado”.

O cruzeiro que está em quarentena desde o dia 3 de Fevereiro em Yokohama, no Japão, tinha a bordo cinco residentes de Macau. No navio foram diagnosticados 621 casos do novo coronavírus. Lá dentro estavam cinco residentes de Macau: dois deles apenas com BIR da RAEM, enquanto os outros três têm BIR da RAEM e da RAEHK. Foram precisamente os três residentes que também têm BIR da região vizinha que continuaram retidos na embarcação. Segundo as autoridades de saúde japonesas, terão de fazer mais testes, já que foram consideradas pessoas de contacto próximo com infectados. Os outros dois aguardam o segundo avião fretado por Hong Kong para transportar 352 cidadãos da região vizinha de volta à RAEHK.

Segundo Inês Chan, responsável da DST na conferência de imprensa de balanço aos trabalhos de prevenção do coronavírus em Macau, todos os cinco residentes da RAEM fizeram o teste de despistagem do coronavírus e os resultados foram negativos. Numa nota enviada durante a tarde ao PONTO FINAL pelo Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT), lê-se que “até ao momento não há indicação de que tenham sido infectados pelo novo coronavírus”. Inês Chan disse ainda que a DST não tem mais nenhuma informação sobre esses residentes e não sabe quando poderão regressar a Macau, nem em que moldes. Após o regresso, “serão colocados sob observação médica e quarentena por um período de 14 dias em local designado de acordo com a exigência dos Serviços de Saúde de Macau”, acrescentou o GGCT.

Recorde-se que, na conferência de imprensa do Governo de Hong Kong, que decorreu no dia 17, a Chefe do Executivo, Carrie Lam, informou que as autoridades fretaram dois aviões para retirarem do cruzeiro os 352 residentes de Hong Kong

Na província de Hubei estão ainda 115 residentes de Macau, confirmou Inês Chan. Ao PONTO FINAL, uma das famílias de residentes que está a viver próximo de Wuhan queixou-se de que o bebé de sete meses já não tinha leite em pó, medicamentos e fraldas, devido ao isolamento da aldeia onde estão. Agora, a mesma responsável da DST garantiu que o Governo já enviou leite em pó, medicamentos e produtos de desinfecção, por exemplo, aos residentes que continuam em Hubei. Estes residentes de Macau já terão recebido a encomenda do Executivo, garantiu Inês Chan. A responsável da DST assegurou que os cidadãos de Macau “estão em bom estado”.