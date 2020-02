Fichas na mesa e o regresso contido dos jogadores 

Com a reabertura de parte dos casinos, na madrugada de quinta-feira, regressaram às salas os jogadores que, depois de uma interrupção de 15 dias, aguardavam o retomar de uma rotina que equilibra risco e adrenalina. Entre o NAPE e o Porto Interior, o PONTO FINAL percorreu alguns dos casinos que habitualmente congregam uma torrente de fiéis apostadores, para já ainda distantes do frémito que alimenta uma indústria que não cessa.

Reportagem de Sílvia Gonçalves (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)

Na artéria que rasga a cidade no âmago, a vinte minutos da reabertura do Grand Lisboa, só um jogador circula entre a massa compacta de jornalistas que compõe, em semi-círculo, o cerco à entrada da sala de jogo. Vigilância assumida por dois funcionários, blazer laranja, mãos cruzadas sobre o ventre, alinhados junto ao detector de metais. Envolvido por quem lhe pretende auscultar motivações, Jiang vai libertando, em mandarim, dados difusos que permitem deslindar o trajecto. Chegou do outro lado da fronteira, de Heze, cidade arrumada no Leste da China, província costeira de Shandong. Travessia concretizada no dia anterior, depois de 14 dias a matar tempo e tédio num hotel em Zhuhai. Alojado em casa de amigos, e sete dias de permanência assegurada em Macau, traz como desígnio atirar-se noite dentro a uma mesa de ‘Bai jia le’, o consensual bacará.

“Gosto de vir cá, não conheço bem os outros casinos. Vi nalgumas notícias que a situação já melhorou, não estou preocupado. Estou satisfeito com as medidas de prevenção dos casinos”, atira Jiang, que se afasta depois para o exterior do Grand Lisboa, a aguardar, talvez, o refrear do aparato mediático que bloqueia o acesso ao templo de jogo.

A escassos minutos da meia-noite, quatro homens de fato chegam-se aos cordões que bloqueiam a passagem. O cartão no peito desvenda a solenidade no porte. “Viemos verificar se está tudo bem, se estão a cumprir os procedimentos de segurança, se todos lá dentro estão a usar máscara”, sopra um dos quatro inspectores da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Wendy, a assessora que os acompanha, complementa: “Já estamos aqui há algumas horas, a fazer inspecção no interior. Agora viemos ver se a medição de temperatura é cumprida com rigor”.

E são eles os primeiros a entrar, assim que o bater da meia-noite impõe a subida dos portões, com o som das ‘slot machines’ a ressoar do interior. Pistola térmica apontada à cabeça, declaração de saúde exibida no telemóvel, a atestar a ausência de sintomas que possam indiciar a presença de vírus. Uns metros atrás, observam os homens, que aos poucos avançam para o desejado regresso.

“É PARA GANHAR, VOU GANHAR!”

“Já estava há muito tempo à espera de voltar a jogar. Venho jogar bacará, trouxe 50 mil dólares de Hong Kong”, atira o senhor Chan, 63 anos, ávido de se chegar às mesas que há anos lhe fazem estremecer o corpo. “Já venho jogar há uma década, jogo sete dias por semana, sempre bacará. Hoje vou jogar até conseguir ganhar uns milhares”. Agitado, em movimento contínuo, exibe o grosso molho de notas de 500 que já lhe ferve nos dedos. “É para ganhar, vou ganhar!”, grita depois o senhor Chan, mão direita ao alto em sinal de vitória, enquanto posa, excitado, diante da câmara fotográfica do PONTO FINAL.

Apaziguados os ânimos, e antes de desaparecer para o interior da sala de jogo, assinala, por fim, Chan, o motorista: “Acho que a reabertura dos casinos é um tanto precipitada, mas para mim é bom. Temos que seguir as regras do nosso país e Macau está um bocadinho à parte. Vou cumprir as medidas do Governo”, assegura, para deslizar rumo ao incontornável rastreio de temperatura.

Já dentro da sala, no piso térreo do Grand Lisboa, os primeiros sinais de que as regras impostas pela DICJ são guião para cumprir sem desvio. Diante da mesa de bacará, ao fundo da sala, dois jogadores espreitam cartas com um lugar vazio entre eles. Um homem robusto, fato negro, atira sobre a mesa uma nota de mil patacas com o desprendimento de quem lança um rebuçado. O ‘croupier’, rosto protegido com máscara, vai retirando cartas da pequena máquina negra, a que na gíria da indústria de fortuna e azar chamam “bota”. Ao lado do homem opulento, um outro, de pequena estatura, magro, acolhe as cartas sem fitar o oponente. Dobra-lhes as pontas, espreita o que lhe coube em sorte, e lança sobre a mesa. Retira-se pouco depois, sem dirigir palavra ao ‘dealer’.

Na mesa de ‘Dai Siu’, três ‘croupiers’, mulheres, incitam ao jogo com um movimento suave da mão direita, que desliza sobre o tabuleiro. Uma delas diz sentir-se segura com as regras impostas pelo Governo às concessionárias. E as regras são visíveis em toda a área de jogo. No longo corredor do segundo piso, a cada mesa ocupada pelos ‘dealers’, segue-se uma outra vazia; ninguém lança apostas em pé, os jogadores, escassos, mantêm-se afastados entre si por um lugar vago. Sequência coreográfica de mãos, ao longo do corredor, a espicaçar a vontade numa noite distante do habitual frémito.

No arranque ainda contido dos casinos, apenas 29 dos 41 que se estendem entre Macau e Taipa escancaram as portas. Menos de 30% das mesas, 32% do total de trabalhadores que impulsionam o sector. Aritmética controlada, a dar conta de medidas espartanas com que Governo e concessionárias procuram travar a propagação do coronavírus, ao mesmo tempo que tentam alavancar a indústria que tudo sustenta, e estancar prejuízos que deitaram por terra aspirações de lucro no primeiro trimestre.

A curta distância do edifício babilónico que se impõe na configuração da cidade, frente ao agastado Casino Lisboa, um velho deita os olhos à carteira vazia que segura nas mãos. Num encolher de ombros, assume, conformado: “Perdi tudo”, circunstância que não lhe oblitera o sorriso. Boné preto, mãos enterradas nos bolsos, prossegue caminho dentro da noite em que se esfumou a promessa.

“É BOM VOLTAR AO TRABALHO. ‘BACK TO BUSINESS’”

No caminho que vai da Avenida de Lisboa à Avenida Cidade de Sintra, poucos circulam em artérias desprovidas de tráfego e gente. À entrada do Wynn Macau, repetem-se procedimentos: medição de temperatura, baixar a máscara, fitar a câmara, estender BIR e declaração de saúde. Pela 1h30, nos grandes salões, a postura ansiosa de dezenas de trabalhadores que fitam o vazio, na quase ausência de jogadores. ‘Croupiers’ imóveis, funcionários de limpeza que desinfectam, afoitos, a infinita sequência de ‘slots’. O gesto repetido adiante, em colunas brancas, imaculadas.

Mesas de póquer vazias, escasso frenesim nas mesas de bacará. Mesa sim, mesa não. Três jogadores por mesa, num profiláctico afastamento de segurança. “Sinto-me seguro, sim. Já estava há duas semanas em casa, em alguns dias tornava-se aborrecido. É bom voltar ao trabalho. ‘Back to business’. E os jorgadores hão-de voltar também”, atira um segurança, sorriso contido, e a possibilidade vedada de estender o diálogo.

Alguns jogadores jovens circulam, fazem contas ao dinheiro que sobra na carteira, sussurram em mandarim, arriscam mais uma rodada na mesa. Alguns, poucos, nas máquinas, não comprometem as apertadas medidas que impõem que as máquinas de jogo em funcionamento estejam separadas entre uma ou duas sem operação.

Ao longo da 24 de Junho, não se atropelam os taxistas que habitualmente dão conta daqueles que cirandam entre os casinos que se estendem sobre o rio. Pelas duas da manhã, à entrada da sala de jogo do MGM Macau, 34 graus assinalados na medição de temperatura e o sorriso do segurança, apaziaguado pela ausência de febre em quem entra. Baixar a máscara, fitar a câmara, confirmar BIR e declaração de saúde, e abre-se o caminho para a sala de jogo. E para o quase vazio, onde nenhum frémito se impõe sobre o silêncio. Uma funcionária borrifa desinfectante, passa o pano no rebordo almofadado de uma mesa. Uns poucos jogadores nas ‘slots’, outros tantos em redor do bacará, na dialéctica solitária entre ‘banker’ e ‘player’.

Portões fechados sob o brilho dos néons, na Praça D. Afonso Henriques, na Rua de Foshan, na encruzilhada de artérias onde, noutras noites, fervilham as casas de câmbio e de penhores, em transacções que acrescentam capital que desagua entre póquer e blackjack. Um par de lojas abertas, a mesma expressão dormente nos empregados. Corpo estendido sobre o balcão, olhos postos no telemóvel.

No interior do apertado Paradise Kampek Casino, o contraste com os gigantes. Em cada um dos pisos, jogadores em quase todas as mesas em operação, três em cada mesa. Velhos funcionários, mãos arrumadas atrás das costas, expiam o movimento que ressurge após duas semanas de pousio. No ‘cashier’, o bulício de funcionárias que já deitam contas aos ganhos, a mulher que esfrega, com vigor, gel desinfectante nas mãos. E o homem que atira sobre a mesa quatro notas de 500 patacas, recolhe seis fichas e segue caminho. Uma mesa adiante, a mulher que joga sozinha, rosto ocultado sob o chapéu, a atirar sobre um par de cartas um qualquer desejo de redenção.

“NUM INSTANTE GANHAS, NO OUTRO PERDES. TUDO PODE ACONTECER”

Três da manhã e ausência de tráfego na Almeida Ribeiro, que se chega ao Porto Interior. Concentrados no exterior do Sofitel, os jogadores dão conta de ganhos e perdas entre cigarros. Como Alvin e Anthony, desde sempre frequentadores do Ponte 16 pela proximidade de casa. “Acho que as regras a que agora estamos sujeitos são ok. Os casinos tinham que reabrir, este é o negócio deles, têm que fazer dinheiro”, atira Alvin, que revela de seguida que “lá dentro não está muita gente, umas dezenas de jogadores. Ainda é difícil para os ‘mainlanders’ virem para cá”.

Nascido em Macau, Alvin, de 24 anos, assume com ligeireza as perdas da noite no blackjack. “Já perdi 1000 HK dólares, mas faz parte do jogo, não há problema”. A seu lado, Anthony, também chinês de Macau, os mesmos 24 anos, teve um arranque com melhores auspícios. “Ganhei 800 HK dólares, hoje fico por aqui”. E é Anthony quem, por detrás da máscara negra, expressa inquitude com a reabertura de portas. “Não me sinto muito seguro. Há pouco estivémos num casino onde, na mesma sala, havia uma grande concentração de trabalhadores, eram dezenas. Se pensarmos que eles são, na sua maioria, ‘mainlanders’, isso constitui um risco para nós. Mesmo se estiverem mais afastados, se são muitos, é impossível evitar o contágio”.

Alvin, que trabalha no sector hoteleiro, diz, tal como Anthony, jogar pelo menos uma vez por mês. “Não é algo rígido, depende do ‘mood’, se me apetece jogar. Jogamos sempre blackjack”. Porquê? “Porque só depende de nós, é entre ‘player’ e ‘banker’, como o bacará. Só tiro a carta quando quiser, só depende de mim, posso escolher ser ‘player’ ou ‘banker’”. “É um jogo muito fácil”, acrescenta Anthony, a sorrir.

Para os dois amigos, a proximidade ao jogo aconteceu muito antes da possibilidade de avançar para os casinos. “Em casino só podemos jogar a partir dos 21 anos, mas começámos muito antes, entre amigos, na adolescência, a jogar póquer”, conta Anthony. Alvin corrobora, descreve uma ligação antiga, que acrescenta à noite um golpe de adrenalina que não lhe interessa conter.

E esta noite, termina por aqui? “Não, vou voltar lá para dentro. Ainda tenho mais 1000 HK dólares para jogar”, diz Alvin, enquanto sorve o cigarro e fita a entrada onde se avolumam os jogadores. Pela 3h30 da manhã, regressam os dois à sala onde só Alvin voltará a apostar. E se perder outra vez? “Não importa, esse é o excitante do jogo. Num instante ganhas, no outro perdes. Tudo pode acontecer”.