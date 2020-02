FAOM pede apoios financeiros para centros de explicações

Num encontro com os deputados da FAOM, os trabalhadores dos centros de explicações expressaram a sua preocupação com a possibilidade de falência devido à suspensão de funcionamento. A associação apela ao Governo que preste apoios financeiros a essas instalações e às famílias que necessitem das creches para cuidar dos filhos.

Segundo comunicado remetido às redacções, no dia 19 de Fevereiro, um grupo de trabalhadores de centros de explicações e de educação reuniram com a Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), com vista a partilharem as dificuldades financeiras que enfrentam durante a actual interrupção de funcionamento. A associação apela ao Governo que autorize o funcionamento condicional aos centros de explicações e forneça um subsídio para os estudantes das escolas primárias e secundárias, a fim de aliviar as adversidades financeiras dessas instalações e ajudar as famílias.

‘‘Desde a suspensão das aulas e a interrupção sucessiva do funcionamento dos centros de explicações e de educação, por decisão do Governo, esse sector já se encontra à beira da paralisação total, sem quaisquer receitas’’, é referido no comunicado da FAOM, explicando que ‘‘a maioria dos centros não têm uma abundante reserva financeira”. “Além de garantirem a remuneração dos instrutores e empregados, as respectivas instalações têm de pagar um valor elevado de renda mensal. Muitas delas já entraram num estado endividado’’, acrescenta o comunicado. Perante a interrupção de funcionamento sem prazo de retomar, disse Leong Sun Iok, o sector de centros de explicações e de educação, que envolve cerca de 350 entidades e mais de mil empregados, “vai correr um risco de falência”.

Face à reabertura progressiva de diferentes sectores, como os serviços públicos, os casinos, e as pequenas e médias empresas (PME), a maior parte dos pais já recomeçaram a trabalhar. No entanto, devido à suspensão obrigatória de funcionamento, as entidades em causa, incluindo os centros de educação e de explicações, estão impedidas de fornecer serviços de creche. Leong Sun Iok afirmou que, além de tutoria, os centros de explicações e de educação disponibilizam uma série de serviços, como o fornecimento de refeições, o transporte entre a escola e o centro, e o cuidado pós-escolar aos estudantes. Conforme é revelado no comunicado, grande parte das famílias carece de membros para cuidar das crianças, que continuam a ficar em casa, uma vez que a suspensão das aulas continua em efeito.

Quanto à divulgação de vales de consumo electrónicos para estimular o negócio das PME, Leong Sun Iok considera que essa medida não beneficia necessariamente os centros de explicações. Assim, os deputados da FAOM sugerem ao Governo que, recorrendo ao Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, subsidie os estudantes das escolas primárias e secundárias com ‘‘vales de aprendizagem’’ para ajudar com as despesas associadas às propinas dos centros de explicações. Por outro lado, Lam Lon Wai, deputado e vice-reitor da Escola para Filhos e Irmãos dos Operários de Macau, pede ao Executivo que, caso a epidemia em Macau não agrave, permita ‘‘um funcionamento limitado aos centros de explicações que tenham condições de prevenção epidémica’’.