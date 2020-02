Coronavírus adia Rota das Letras e cancela actividades do IC

A 9ª edição do Rota das Letras – Festival Literário de Macau foi adiada para uma data ainda anunciar, referiu ontem a organização em comunicado. A decisão surge no seguimento das medidas de prevenção relativamente ao novo coronavírus impostas pelo Governo. Pelo mesmo motivo foi também anunciado o cancelamento de todas as actividades previstas para Março do Instituto Cultural.

Pedro André Santos

Previsto para Março, o Festival Literário de Macau – Rota das Letras será adiado para uma data ainda a anunciar, informou ontem a organização em comunicado, onde é referido que “as medidas antiepidémicas tomadas a nível nacional afectaram os transportes e as actividades de intercâmbio entre Macau e o interior da China”.

Na mesma nota enviada ontem às redacções é explicado que o Rota das Letras “acompanhará de perto o desenvolvimento da epidemia e trabalhará em estreita colaboração com o Governo e os nossos patrocinadores para decidir a data exacta” para a realização daquela que será a 9ª edição do evento. O adiamento incluiu o concerto da fadista portuguesa Ana Moura, que estava agendado para 14 de Março no Broadway Theatre.

Igualmente ontem foi anunciado o cancelamento de todas as actividades externas programadas para Março do Instituto Cultural (IC) para “reduzir o risco da propagação da epidemia na comunidade e evitar o contacto e a concentração de pessoas”, refere o organismo em comunicado, acrescentando que “todos os locais culturais permanecerão fechados até novo aviso”.

O IC informa ainda que providenciará os reembolsos para quem já comprou ingressos para os espectáculos até 31 de Maio, devendo os interessados “entrar em contacto com a Bilheteira Online de Macau para procedimentos de reembolso quando a epidemia for aliviada”.

Os espectáculos em questão incluem o concerto de cordas “O Fascínio dos Sopros e das Cordas”, pela Orquestra Chinesa de Macau, no dia 14 de Março, e o concerto “Sinfonia do Destino”, pela Orquestra de Macau, no dia 21 de Março. O IC informa ainda que vários espectáculos de entrada gratuita serão cancelados e adiados, como o concerto “O Poder da Mudança”, agendado para 13 de Março, e o concerto “Som dos Maestros”, a 27 de Março, ambos pela Orquestra de Macau. Outros espectáculos adiados incluem os concertos “Música No Museu”, no dia 1 de Março, “Música em Sítios do Património Mundial” (7 de Março), o “Concerto em Museus” (8 de Março), “A Alegria da Música” (18 de Março) e “Passeando no Jardim, Ouvindo Música” (21 de Março).

Diversos locais para actuações, como o Centro Cultural de Macau, o Teatro Dom Pedro V, o Edifício do Antigo Tribunal, as bibliotecas públicas, locais de exposições culturais, a Cinemateca Paixão e a Galeria de Moda de Macau permanecerão fechados “até novo aviso”.