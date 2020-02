Consulado das Filipinas em Macau critica cancelamento de voo fretado: “É lamentável”

O voo fretado pelo Consulado das Filipinas em Macau ficou sem efeito depois de falharem as negociações com a Philippine Airlines. Apesar de Manila ter aliviado as restrições de viagens para Macau e Hong Kong, várias companhias aéreas apontam para o regresso dos voos comerciais somente no final de Março. A falta de ligações directas entre as Filipinas e a China continua a afectar centenas de famílias filipinas que pretendem regressar a casa.

Eduardo Santiago

O Consulado Geral das Filipinas em Macau anunciou ontem que as negociações entre as companhias áreas e o Governo das Filipinas sofreram “um revés” por causa dos procedimentos de quarentena que seria imposta à tripulação dos aviões, que supostamente iam realizar esta semana voos fretados entre Macau e Manila para o repatriamento de vários filipinos retidos em Macau. “O Consulado recebeu a informação hoje [ontem] que as negociações com as companhias aéreas para este voo fretado tiveram um revés por causa das preocupações das companhias aéreas em relação aos procedimentos de quarentena da tripulação dos aviões”, pode ler-se no comunicado publicado pelo Consulado Geral das Filipinas em Macau.

Perante a dificuldade em sair de Macau de centenas de turistas filipinos e de trabalhadores migrantes no desemprego, o Consulado Geral das Filipinas em Macau frisou que “este desenvolvimento é lamentável” e apelou à cooperação da comunidade filipina em Macau, “especialmente para aqueles que continuam retidos por causa do cancelamento dos voos.”

Os serviços consulares aconselharam ainda todos os filipinos afectados pelo cancelamento dos voos a procurar “outras soluções” de forma a garantirem o regresso às Filipinas através de uma rota comercial alternativa.

De acordo com a informação veiculada pelo comunicado, as autoridades de Macau vão analisar a extensão dos vistos de todos os filipinos afectados pelos cancelamentos dos voos avaliando “caso a caso” mediante a confirmação dos voos que foram cancelados e outros documentos pertinentes.

No comunicado pode ler-se que “em caso de aprovação da extensão, esta será limitada em tempo para que os cidadãos filipinos consigam arranjar forma de regressar a casa”, não sendo admitidas extensões a quem pretenda “ficar à procura de emprego”. “Por uma questão de disponibilidade e detalhes de voos, os passageiros são aconselhados a procurar alternativas nas suas companhias aéreas preferidas”, pode ler-se no comunicado.

Companhias aéreas aguardam decisão de Manila para retomar voos directos com Macau

As companhias aéreas que faziam voos regulares entre Macau e as Filipinas ainda não sabem quando vão poder retomar as ligações directas com Manila, suspensas desde 3 de Fevereiro pelo presidente Rodrigo Duterte como medida de prevenção contra o novo coronavírus. Perante as dificuldades de centenas de filipinos em viajar entre Macau e Manila por voo directo, uma fonte do Aeroporto Internacional de Macau garantiu ao PONTO FINAL que os voos directos devem ser retomados no final do mês de Fevereiro. “Estamos em contacto com as companhias aéreas que faziam voos regulares para Manila e ainda estão a tentar coordenar-se, só devem retomar os voos comerciais no final do mês de Fevereiro. É o que está planeado, mas ainda nada está confirmado”, referiu uma fonte do Aeroporto Internacional de Macau.

No entanto, uma fonte da Air Philippines revelou ao PONTO FINAL que o próximo voo comercial está disponível apenas no final de Março. “O próximo voo que temos neste momento é apenas a 29 de Março. Talvez na próxima semana haja desenvolvimentos e alterações, ainda não temos a certeza. Neste momento só temos voos disponíveis a 29 de Março”, disse uma representante da Air Philippines em Macau, frisando que tudo vai depender de Manila.

Tal como as outras companhias aéreas, também a Air Macau aguarda por uma decisão de Manila para retomar os voos directos entre Macau e as Filipinas. No entanto, uma fonte da companhia aérea disse ao PONTO FINAL que “só a partir de 1 de Abril é que vamos ter voos para Manila, e ainda não é certo”.

Já a Air Asia não tem qualquer estimativa para o regresso dos voos directos entre Macau e Manila. “Ainda não recebemos quaisquer informações. Temos conhecimento que as restrições para viajar das Filipinas para Macau e Hong Kong foram aliviadas e que os trabalhadores migrantes, estudantes e residentes permanentes podem viajar, mas até ao momento não temos qualquer actualização da situação em relação aos voos”, disse Stela Ng, relações públicas da Air Asia, ao PONTO FINAL.