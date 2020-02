DSAL apela à colaboração de mais hotéis para alojar trabalhadores não-residentes

No seguimento das medidas impostas pelo Executivo para controlar o fluxo de pessoas que passam pela fronteira e minimizar os riscos de contágio da epidemia do novo coronavírus, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) tem vindo a negociar com os sectores profissionais e associações comerciais, tendo obtido o apoio de diversos hotéis de Macau no sentido de disponibilizarem estadia a preços mais reduzidos. Com esta medida, o Governo procura assim resolver a necessidade de alojamento temporário dos trabalhadores não-residentes que, recorde-se, estão obrigados a um período de quarentena de 14 dias antes de entrarem em Macau, caso tenham estado no interior da China.

Em comunicado, a DSAL refere que foi possível alojar cerca de três mil trabalhadores não-residentes, apelando a mais hotéis a participar nesta iniciativa “para assumirmos conjuntamente a responsabilidade social e atravessarmos juntos este momento difícil, satisfazendo a necessidade de alojamento de trabalhadores não-residentes face à implementação de medidas durante este período”, refere o organismo em comunicado.