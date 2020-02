Casinos reabriram portas a meio-gás, 12 continuam fechados

O sector do jogo retomou parcialmente actividade esta madrugada, depois do encerramento dos casinos como medida de prevenção contra o coronavírus. No total, 29 casinos decidiram reabrir portas, sendo que 12 optaram por continuar encerrados. O número de mesas de jogo operacionais representa menos de 30% do total. Os casinos que decidiram manter-se encerrados têm agora 30 dias para reiniciar actividade.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Foram 29 os casinos que decidiram reabrir portas, esta quinta-feira de madrugada, depois do encerramento imposto por ordem do Chefe do Executivo no passado dia 5 de Fevereiro, e apenas 12 decidiram adiar o reinício de actividade, revelou ontem Paulo Martins Chan, responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em conferência de imprensa, o director da DICJ afirmou que 29 casinos decidiram reabrir actividade depois do despacho do Chefe de Executivo a levantar a suspensão dos casinos no âmbito das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. “No total, vão reabrir 29 casinos e outros 12 casinos pediram um prorrogamento do prazo para a sua reabertura”, explicou Paulo Martins Chan, acrescentando que os casinos que decidiram continuar encerrados vão poder “manter as portas fechadas por um período máximo de 30 dias”.

O responsável pela DICJ assinalou que a reabertura dos casinos vai decorrer de forma faseada, tendo como objectivo garantir a protecção da saúde dos trabalhadores e dos visitantes. “Estamos a contar com diversos factores, que tanto as pessoas como os trabalhadores, como os turistas possam manter uma certa distância, e, por este motivo, o número total de mesas de jogo representa menos de 30%, totalizando cerca de 1800 mesas de jogo”, afirmou Paulo Martins Chan.

Apesar da reabertura dos casinos, as autoridades vão impor fortes medidas de segurança por causa do novo coronavírus. “Fizemos vários arranjos de prevenção e controlo da epidemia e nos últimos dias a nossa direcção de serviços reuniu-se com os Serviços de Saúde e as seis concessionárias onde foram transmitidas instruções e orientações”, garantiu o responsável da DICJ.

De acordo com um comunicado da DICJ, as instruções incluem a definição de uma distância mínima entre mesas ou a redução para três ou quatro o número máximo de apostadores numa mesa de jogo. “Em cada área de jogo não é permitido ter em actividade mesas em número superior à metade das aí existentes. As máquinas de jogo em funcionamento devem estar separadas entre uma ou duas sem operação, a fim de garantir a distância entre os clientes”, pode ler-se no referido comunicado.

Na conferência de imprensa, Paulo Martins Chan revelou os nomes dos casinos que decidiram optar pelo prolongamento do encerramento, com destaque para as operadoras MGM e Wynn que irão reabrir todos os casinos. “Casino Macau Palace, Casino Greak Mithology, Oceanus, Sands Cotai Central, Casino Taipa, Casino Macau Jockey Club, Casino Sands, Casino Waldo, Casino Rio, Casino President, Casino Altira, Grand Dragon Casino, são alguns dos casinos que vão continuar encerrados”, enumerou o responsável da DICJ.

Questionado sobre o número de trabalhadores que vão regressar aos casinos, Paulo Martins Chan apontou para uma taxa de 32%. “Quanto ao alojamento de alguns trabalhadores, gostaria de referir que já nos reunimos com as seis concessionárias para que sejam fornecidos alojamentos com condições para esses trabalhadores”, garantiu. “Em relação às condições dos trabalhadores, é preciso dizer que as seis concessionárias têm arranjos muito diferentes, alguns mandam os seus funcionários ficar em casa com uma licença sem vencimento e há uma concessionária que obriga os seus funcionários a tirarem férias do ano de 2021, recebemos estas informações. Após a reabertura, os casinos precisam de funcionar durante 24 horas”, acrescentou.