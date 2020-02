Cada vez mais isolada, família de Macau em Wuhan espera por resposta do Governo

“Eles parecem-me muito deprimidos”. Foi assim que Agnes Lam descreveu o estado de espírito da família de Macau que está retida numa aldeia perto de Wuhan e cujo bebé tinha ficado sem medicamentos e leite em pó. Na aldeia, as restrições de saída aumentaram: agora ninguém pode andar na rua e depende-se dos serviços de entrega porta-a-porta. A deputada já fez chegar à família os produtos de que precisavam.

A situação vai piorando para a família de Macau na província de Hubei, cujo bebé de sete meses tinha ficado sem fraldas, leite em pó e medicamentos. Agnes Lam conseguiu, entretanto, fazer chegar à família os bens necessários, mas contou que “eles estão muito deprimidos e não sabem o que fazer”. A família está ainda à espera de uma solução do Governo para retirar os residentes da província mais afectada pelo novo coronavírus. Na aldeia junto a Wuhan, já ninguém pode sair de casa, nem para ir às compras. Em Hubei há ainda 115 residentes de Macau.

Com movimentos restringidos na aldeia perto de Wuhan, a família vai desanimando. Agnes Lam contou ao PONTO FINAL que falou com a família na passada segunda-feira e que eles lhe pareceram “muito deprimidos”. “Estão muito deprimidos, não sabem o que fazer”, notou a deputada. Porém, os medicamentos já chegaram à família e “o bebé está saudável”, garantiu Agnes Lam, que lhes fez chegar quatro latas de leite em pó, uma embalagem de fraldas, comida e medicamentos para o bebé, que tem um problema num olho.

“Toda a situação deles é deprimente”, descreveu a professora da Universidade de Macau, que apontou a doença da criança e o facto de a família não poder sair de casa. Além disso, o pai tem outras preocupações: “Tem medo por causa do emprego e também pela situação em Macau, por ter muitas contas por pagar. Eu já lhe disse que muitas das contas poderiam ser adiadas por um certo tempo”.

ALDEIAS BLINDADAS

No dia 12 de Fevereiro, quando o PONTO FINAL entrou em contacto com a família, as ordens das autoridades da aldeia onde se encontram indicavam que cada família designasse um membro para, de três em três dias, sair de casa para ir às compras. No caso desta família, o designado era o sogro do residente de Macau. Recorde-se que a família de Macau está agora a viver em casa dos pais da mulher, que vivem naquela aldeia.

As regras mudaram. “Agora, ninguém pode sair de casa, de todo. Dantes, de três em três dias, uma pessoa podia sair, mas agora ninguém pode sair”, frisou a deputada, explicando que a família e os restantes habitantes da aldeia estão dependentes dos serviços de entrega porta-a-porta e de pessoas cuja função, nesta altura, é levar produtos e encomendas à população de cada bairro. “Agora há uma pessoa designada em cada bloco que faz chegar os produtos às pessoas. Se alguém lhes mandar vegetais, por exemplo, essas pessoas levam-nos a casa. Isto é para que as pessoas não saiam. Há grupos no WeChat onde se fazem encomendas e depois há essas pessoas que vão entregar as compras porta-a-porta”, disse Agnes Lam.

A deputada contou que, na semana passada, foi contactada por esta família que a alertava para o facto de estarem a ficar sem máscaras: “A família perguntou-me se seria possível fazer qualquer coisa para lhes enviar máscaras. Eu estava a tratar disso, mas esta semana eles disseram-me que já não precisavam das máscaras, como não podem sair de casa, as máscaras não fazem falta”.

Ontem, Agnes Lam recebeu a notícia de que o que tinha enviado – quatro latas de leite em pó, comida para bebé, uma embalagem de fraldas e medicamentos – tinha chegado à família. Junto das autoridades do interior da China, a deputada conseguiu ultrapassar as restrições de envio de leite em pó: “Nós conseguimos uma autorização especial, porque só podemos enviar uma lata de leite em pó de cada vez para a China. Eles deram-me permissão para enviar quatro latas. Eu disse-lhes que uma não seria suficiente para o bebé, precisei de mandar leite em pó para duas semanas”.

Segundo a informação dada pelo Governo na conferência de imprensa de ontem, há, no total, 115 residentes de Macau na província de Hubei. Destes, apenas 23 estão na cidade de Wuhan, o que está a dificultar o regresso, já que não há forma de os residentes que estão em zonas mais remotas de Hubei se deslocarem para Wuhan, onde eventualmente poderia haver um avião para os trazer de volta a Macau. “O problema é que as ruas estão bloqueadas, é impossível que eles peçam [às autoridades de Hubei] que só os residentes de Macau possam deslocar-se”, referiu a legisladora. As estradas estão totalmente bloqueadas e cada comunidade está separada entre si por barreiras metálicas.

Na conferência de imprensa da passada terça-feira, inês Chan, responsável da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), indicou: “Para transportá-los até Macau, temos de considerar vários factores, nomeadamente a segurança dos meios de transporte. Ainda estamos a analisar os meios que podem ser adoptados. Temos de garantir a segurança dessas pessoas”.

Agnes Lam assegurou que tem estado em contacto com a DST relativamente a este caso. “Eles dizem que ainda estão a tentar perceber como fazer”, afirmou. O Governo não apresenta soluções? “Ainda não”.

Ao contrário do homem, a mulher não é residente de Macau, o que faz com que, na eventualidade de o Executivo de Macau conseguir retirar os residentes de Hubei, ela não possa vir com o marido. “Esse é mais outro problema sobre o qual eu já falei com o Governo”, contou a deputada, que continua ser resposta.

Todos os dias o Governo de Macau tem identificado novos residentes na província mais afectada pelo Covid-19, isto porque são os próprios residentes a informar a DST de que estão em Hubei. “O número está a crescer gradualmente porque, cada vez mais, começaram a contactar o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo”, indicou Inês Chan.

Para que o Governo tenha os números certos de quantos residentes se encontram na província, Agnes Lam sugere que se usem megadados: “É algo difícil de concretizar neste momento, mas sim, deveria haver um sistema [para que o Governo saiba a localização dos residentes]. Os ‘big data’ podem ajudar, na verdade. Se essas pessoas forem para Hubei e usarem o WeChat, por exemplo, o Governo sabe sempre que saímos”. Assim, “não há motivo para o Governo não usar esses dados para isso”, considera.