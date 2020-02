Autoridades impõem novos rastreios nas fronteiras a quem vem de locais de alto risco epidémico

Os Serviços de Saúde vão instalar “postos de inspecção provisórios” nas fronteiras para realizar rastreios a pessoas que tenham visitado locais de “alto risco” epidémico. Residentes de Macau estão abrangidos pela medida, caso atravessem a fronteira mais de três vezes por dia.

Com a reabertura dos casinos esta madrugada, o Governo reforçou as medidas de controlo e prevenção nas fronteiras, com a implementação de rastreios clínicos às pessoas que venham de locais de alto risco epidémico. A decisão foi anunciada ontem pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U, ao 15º dia consecutivo sem novos casos de infecção por coronavírus em Macau. Os Serviços de Saúde justificaram a medida como uma forma de “evitar casos ocultos que possam a vir aumentar o risco de propagação”, no dia em que o sexto paciente teve alta do Centro Hospitalar Conde de São Januário. O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) anunciou a reabertura parcial de jardins e parques públicos.

“A partir das 00h00 do dia 20 de Fevereiro, as pessoas que venham de zonas em que a epidemia [do novo coronavírus] é mais grave serão sujeitas a um rastreio para podermos assegurar melhor a saúde e a segurança do público”, começou por dizer a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura em conferência de imprensa, acrescentando que os residentes de Macau também vão ser sujeitos ao rastreio, caso tentem atravessar a fronteira com Zhuhai várias vezes durante o dia.

De acordo com o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, todos os turistas que queiram entrar em Macau a partir de hoje, por via terrestre, serão observados por médicos e enfermeiros e submetidos a um teste. “Todos os turistas que queiram entrar em Macau por via terrestre e que tenham passado por uma província de alto risco passam pelo teste. Os médicos e os enfermeiros no local irão avaliar se há risco de infecção ou não, e depois vão fazer um teste para verificar os resultados posteriormente”, disse Lei Chin Ion, acrescentando que os residentes de Macau também podem ser sujeitos a rastreio caso atravessem a fronteira várias vezes por dia.

“Por enquanto determinamos que os residentes de Macau que atravessem a fronteira pelo menos três vezes ou mais por dia serão sujeitos a rastreio. Estas pessoas têm de ser submetidas ao teste e dar uma justificação sobre a sua elevada actividade na fronteira. Vamos manter uma comunicação estreita com os serviços de migração sobre este assunto”, acrescentou.

O director dos Serviços de Saúde esclareceu ainda que os rastreios vão ser realizados a todos aqueles que tenham visitado províncias com elevado número de infectados pelo novo tipo de coronavírus. “Os indivíduos ou turistas que vêm dessas zonas de alto risco de grande surto serão enviados para estes postos de inspecção localizados no Campo dos Operários. O teste dura cerca de algumas horas, mas o tempo concreto será sempre decidido pelo médico ou a equipa de enfermeiros. Após a observação médica, se não apresentarem qualquer sintoma, serão libertados”, referiu Lei Chin Ion, explicando que aqueles que se recusem a fazer o teste “poderão ser sujeitados a isolamento obrigatório”.

Em relação às províncias afectadas, as autoridades garantiram que vão estar constantemente a actualizar os dados e a seguir a evolução da epidemia, e que, para já, Hong Kong ainda não é considerado um local de alto risco, apesar dos 63 casos confirmados. “Em Cantão temos registados mais de mil casos e continuam a surgir novos casos confirmados, por isso é considerado de alto risco. Já a Mongólia, com 75 casos confirmados, não tem a mesma exigência, mas vamos estar atentos ao desenvolvimento da epidemia porque há sítios que registam aumentos súbitos. É difícil obter informação sobre todos os sítios”, esclareceu.

Macau registou a sexta alta hospitalar

Na última actualização dos números do novo coronavírus em Macau, as autoridades anunciaram a recuperação total de um paciente de 66 anos, residente da cidade de Wuhan. “Hoje [ontem] é o 15º dia em que não houve casos confirmados de inspecção. Até às 14 horas de hoje [ontem], registaram-se 1437 casos suspeitos e 10 casos confirmados, entre os quais seis já receberam alta hospitalar e quatro estão hospitalizados, mas nenhum caso grave ou de falecimento.”, começou por dizer Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do CHCSJ.

“E quanto ao sexto caso de alta hospitalar, trata-se de um homem de 66 anos, residente de Wuhan. Entrou em Macau por Zhuhai no dia 22 de Janeiro e foi transferido ao hospital Conde de São Januário por ter febre. Foi hospitalizado durante 28 dias. Após tratamento, já não tem febre nem sintomas respiratórios”, acrescentou Lo Iek Long.

Jardim e parque públicos parcialmente reabertos

O presidente do Instituto para os Assuntos Municipais, José Tavares, disse em conferência de imprensa que os “parques de lazer e a algumas instalações ao ar livre serão reabertos amanhã [hoje]” com um ajuste no horário de funcionamento das 6 horas às 19 horas. “Para evitar a aglomeração das pessoas, os centros do IAM e também algumas instalações desportivas, áreas de churrascos, o teleférico do Jardim da Flora e os respectivos elevadores, também serão suspensos”, disse o presidente do IAM.