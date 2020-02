Associação mostra-se contra a reabertura dos casinos e pede melhores condições para os trabalhadores

Representantes da Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo criticam, em carta entregue ontem ao Executivo, a reabertura dos casinos, que dizem constituir uma decisão ‘‘ridícula’’. Tendo em consideração o aumento do risco de infecção pela concentração dos funcionários e a escassez de jogadores durante a epidemia, Cloee Chao receia que os trabalhadores do jogo se tornem as próximas vítimas.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmailcom

Em petição enviada ontem ao Governo, Cloee Chao, presidente da Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo, junto com outros dirigentes da associação, questiona a decisão de as autoridades permitirem que os casinos retomem, desde ontem, o funcionamento nas salas do jogo. A reabertura parcial dos casinos, além de colocar em risco a saúde dos ‘croupiers’, faz com que algumas das concessionárias do jogo obriguem os funcionários a tirar férias sem vencimento, alega a dirigente.

‘‘Acho se deve observar a situação [da epidemia] por mais algum tempo’’, opina a presidente da associação, explicando: ‘‘Se [o Governo] já tinha planeado fechar os casinos durante 15 dias e exigir às concessionárias do jogo que reabram no dia 20, então devia ter avisado, pelo menos no dia do encerramento (dia 5), que os trabalhadores do jogo que habitam em Zhuhai permanecessem em Macau, e que os casinos só retomem o funcionamento no caso de não haver mais doentes infectados [pelo novo coronavírus]’’.

Outra razão para a não reabertura dos casinos, a qual a activista considera “precipitada”, deve-se à escassez de clientes. ‘‘Mesmo quando voltam a abrir, não vai haver jogadores. Claro, entendemos que essa decisão está ligada a factores económicos. Mas, sem jogadores, parece que só abrem pelo motivo de abrir”, considera Cloee Chao, acrescentando que ‘‘também é pouco provável que haja frequentadores turistas que venham do Sudeste Asiático ou de países ocidentais, porque, para eles, não há muita diferença entre a China e Macau. Por isso, acho muito estranha a reabertura dos casinos sem nenhum recurso de clientes. Será que [o Governo] realmente quer que os residentes de Macau vão jogar aos casinos?’’

Na carta da associação, é revelado que os trabalhadores do jogo estão ‘‘preocupados e apavorados’’ por terem de voltar ao trabalho. ‘‘Como ainda não recomeçaram as aulas, os empregados que tiverem de trabalhar não vão poder tomar conta da sua família e dos seus filhos. Pelas informações que recebemos, duas concessionárias do jogo já permitiram que os seus empregados usufruam de férias remuneradas, enquanto as quatro restantes planeiam impôr aos seus trabalhadores férias não remuneradas ou longas, sendo que uma delas até exige que os seus empregados tirem já as férias longas do ano de 2021’’, pode ler-se na mesma carta.

Em relação a esse assunto, a associação refere que já contactou a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, questionando a possível violação de um regulamento na Lei das Relações de Trabalho, segundo o qual as férias gozadas no ano civil podem ser acumuladas, no máximo, por dois anos. ‘‘Como, actualmente, está reaberta só metade das mesas do jogo, uma parte de empregados do jogo têm de tirar férias pagas. Ouvi dizer que algumas dessas seis concessionárias obrigam a que os seus trabalhadores tirem primeiro as férias longas, e que depois tirem férias de forma ‘voluntária’. Mas quem faria isso de forma ‘voluntária’? Esse conceito de ‘voluntário’ trata-se, de facto, de uma obrigatoriedade. Desta forma, [as concessionárias do jogo] privam os empregados dos seus direitos’’, defendeu Cloee Chao.

Além das considerações relativas à saúde e à segurança dos trabalhadores do jogo, os membros da associação mostram preocupação com o tratamento das empresas do jogo na distribuição do trabalho, caso surja excedente de pessoal nos casinos. Uma das consequências, prevê a associação, é que essas empresas obriguem os trabalhadores a tirar férias não pagas para conciliar os custos de negócio, apesar de não cortarem o seu salário. ‘‘Como é óbvio, essa decisão da reabertura do Governo autoriza tacitamente a que as concessionárias do jogo abusem dos seus funcionários, que acabam por ser vítimas a sofrer as consequências pelas despesas financeiras da prevenção epidémica’’, assinalou Cloee Chao ao PONTO FINAL. Assim, a associação apela ao Governo que, recorrendo aos critérios de tratamento para os funcionários públicos, atribua um subsídio de compensação a esses trabalhadores ‘‘sujeitos ao possível contágio no passado ou futuro’’.

Enquanto a Associação para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo comenta positivamente o trabalho da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, incluindo as limpezas nos casinos, a divulgação de informações sobre cuidado higiénicos, o afastamento entre as mesas do jogo e os jogadores e o uso de máscaras nessas instalações, indica que os trabalhadores continuam sujeitos a um alto risco de infecção ‘‘inevitável’’ nos espaços comuns, como as cantinas dos empregados nos casinos e os autocarros que os transportam entre a casa e o local e trabalho.

‘‘Além de [o Governo] poder permitir que os croupiers usem luvas no trabalho, para evitarem o contacto com os jogadores na troca de fichas, esperamos que os casinos possam parar temporariamente o serviço de restauração para jogadores nas salas do jogo’’, sugeriu Cloee Chao, justificando: ‘‘Se, por um lado, [os casinos] exigem que os clientes usem máscaras e, por outro lado, eles continuarem a comer e beber com a máscara pendurada no queixo, não faz nenhuma diferença usar a máscara ou não’’.

Quanto aos trabalhadores do jogo que são residentes de Macau e vivem em Zhuhai, a presidente da associação revela ao PONTO FINAL que tem recebido mensagens sobre a preocupação destes face ao regresso ao trabalho. “Como já pode ver, uma grande quantidade de pessoas correu ontem de Zhuhai para cá [Macau]. A maior parte deles são trabalhadores de limpeza, seguranças, cozinheiros e empregados de mesa nos casinos. Muitos deles são trabalhadores não-residentes”, disse, detalhando que ‘‘alguns dos croupiers de Macau contaram-nos que, nos edifícios onde moram em Zhuhai, já houve casos confirmados de infecção [pelo coronavírus], e perguntaram-nos se deviam voltar ao trabalho nos casinos. Quanto a isso, só lhes dissemos para declararem a situação à empresa onde trabalham’’.