“Tudo aquilo que eles [na China] têm feito, tem sido um esforço notável, brilhante” 

Em entrevista ao PONTO FINAL, Fernando Maltez explica tudo o que se sabe e tudo aquilo que está por saber relativamente ao novo coronavírus. O director do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e presidente da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica refere que as informações sobre o Covid-19 ainda são escassas, tanto no que toca ao período de incubação como à possibilidade de pessoas sem sintomas transmitirem o vírus. O infecciologista elogia as medidas da China e defende a Organização Mundial de Saúde.

Fernando Maltez é presidente da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica e ainda director do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Em entrevista ao PONTO FINAL, o médico deixou elogios à forma como o Governo chinês tem gerido a crise do novo coronavírus. Para o infecciologista, “tudo aquilo que eles têm feito, tem sido um esforço notável, brilhante, um esforço de louvar a todos os níveis”. Além disso, Fernando Maltez defende a Organização Mundial de Saúde (OMS), dizendo que a declaração de emergência de saúde pública internacional não foi tardia. Segundo o clínico, o número de infectados está a estabilizar, o que é “um bom sinal”. O presidente da Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas explica que o Covid-19 pertence à mesma linhagem da SARS e da MERS, mas que há ainda muito por saber: período de incubação, fonte do vírus, como passou para os humanos, taxa de letalidade, percentagem de casos assintomáticos e, ainda, se quem tiver tido alta pode continuar a transmiti-lo. Em Portugal, não se registaram, até agora, casos do novo tipo de coronavírus. Para Fernando Maltez, que lidou com casos suspeitos no Hospital Curry Cabral, só ainda não se verificaram casos em Portugal por “pura sorte”. Há menos gente a viajar para Portugal a partir da China, em comparação com países como França e Alemanha, logo, “é uma questão de números”.

O que são os coronavírus e o que é que os distingue de outros vírus?

Estes coronavírus são vírus que existem no ambiente, são vírus que podemos encontrar em qualquer local se procurarmos por eles. Podemos encontrá-lo em animais e podemos encontrá-los no homem. No homem, habitualmente, são responsáveis por infecções respiratórias e, menos frequentemente, infecções gastrointestinais. São habitualmente infecções benignas, com bom prognóstico. Os coronavírus que estão agora a ser identificados – o Covid-19, o coronavírus responsável pela SARS e o coronavírus responsável pela síndrome respiratória do Médio Oriente [MERS] – são vírus que apareceram de uma forma completamente inesperada, são coronavírus completamente novos e que, por serem completamente novos e pelo facto de as pessoas estarem completamente desprotegidas, é que causaram o que causaram. Nomeadamente este está a causar uma epidemia grave.

O que é que distingue o Covid-19 da SARS e da MERS?

Este vírus tem alguma homologia genética, nomeadamente com o coronavírus que causou a SARS. São betacoronavírus, pertencem à mesma linhagem. Só que estes, até aqui, ainda não tinham sido encontrados, não tinham sido identificados. São completamente novos, não havia nenhum contacto do homem com estes vírus e isso é que causou esta doença com gravidade. Havia vírus muito semelhantes nos morcegos, com uma homologia genética muito semelhante, mas nunca tinham sido identificados no homem.

Qual é o período de incubação do Covid-19? Surgiram notícias de que o período poder-se-ia estender até 24 dias. Há estudos científicos que o comprovem?

O período de incubação deste vírus admite-se que seja de 14 dias. Houve um estudo relativamente recente levado a cabo por 37 especialistas chineses, e que envolveu mil e tal doentes, que aponta para que possa ser de 24 dias, mas, para já, as autoridades estão a ter em linha de conta apenas um período de incubação de dois a 14 dias. Para já, não confirmaram essa informação dos 24 dias. Há muitos aspectos deste vírus que ainda não se conhecem, não se sabe exactamente qual é a fonte do vírus, como é que o vírus passou para o homem, não se sabe exactamente a patogenicidade deste vírus, não se sabe qual a percentagem de casos que são assintomáticos, qual a percentagem de casos que são de doença grave, qual a percentagem de casos que são mortais, quais são as faixas etárias privilegiadamente mais afectadas, não se sabe se o vírus se transmite em fase assintomática. Se eventualmente se pensar que o período de incubação possa ser maior e se se transmitir o vírus em fase assintomática, isto significará que haverá um período maior em que é possível a transmissão. Por outro lado, se houver necessidade de fazer períodos de quarentena, esses períodos de quarentena terão de ser maiores. Há muitos aspectos que podem dificultar o controlo da infecção.

Ainda não se sabe, portanto, se quem não tem sintomas pode transmitir o vírus a outras pessoas?

Parece ser claro que o vírus se possa transmitir um ou dois dias antes do início da sintomatologia, mas não se sabe a partir de que momento exactamente é que começa a transmissão, nem se sabe tampouco se, depois de desaparecerem os sintomas, ainda há algum período após o desaparecimento dos sintomas em que o vírus possa ser transmitido.

O vírus terá passado de animais selvagens para o homem. Há dados científicos que o comprovem?

Não, não, não. A única coisa que se sabe é que o reservatório habitual destes vírus são os morcegos. Estes vírus já foram encontrados em várias espécies de morcegos, quer na Europa quer na Ásia. Portanto, admite-se que este vírus tenha passado para um hospedeiro intermédio e, a partir desse hospedeiro, tenha saltado a barreira da espécie para o homem. Admitiu-se aqui há uma semana ou duas que pudesse ter sido o pangolim, inicialmente tinha-se falado até das serpentes, mas nada disso está ainda provado.

Qual é a taxa de letalidade?

A taxa de letalidade, neste momento, anda à volta dos 2,4% ou 2,5%, é uma taxa de letalidade inferior a qualquer das epidemias anteriores, pelo SARS e pelo MERS, essas tiveram taxas de mortalidade mais elevadas, o SARS com uma taxa de mortalidade à volta dos 12 a 13%, e a taxa de mortalidade do Síndrome Respiratório do Médio Oriente atingiu os 37%.

Na China, a taxa de letalidade parece ser maior do que no resto do mundo. Porque é que isto acontece?

Na China temos, neste momento [17 Fevereiro], à volta de 1.700 mortes para um número total de casos de à volta de 60 e tal mil [mais de 1800 mortes e mais de 73 mil infectados no fecho desta edição]. Nós estamos a falar na zona onde está o epicentro da epidemia, portanto, onde está a maior proporção de casos mais graves, onde está a maior proporção, eventualmente, de doentes em que houve um maior atraso no diagnóstico, no início do controlo da doença. É provável que aí a taxa de mortalidade seja um bocadinho mais elevada. De qualquer das formas, tem tendência a diminuir. À medida que se for conhecendo melhor a doença, o diagnóstico provavelmente será mais precoce, os critérios de diagnóstico agora também mudaram e aumentou o número total de casos, portanto é provável que essa taxa venha a diminuir. Em contrapartida, todos estes doentes que vêm do continente asiático para fora do continente asiático, nomeadamente para a Europa e outros países do Ocidente, são casos em que os foram buscar, ou casos que vieram mas que estavam à espera de que aparecessem com sinais para serem identificados e isolados e controlados. É natural que esses aspectos ajudem a que haja essas diferenças na taxa de mortalidade.

Nos últimos dias houve um grande aumento de infectados na China, o que é que pode explicar isso? Foi a tal alteração nos critérios de contagem?

Esse maior aumento do número teve a ver com o alargamento dos critérios de diagnóstico. Mas o aumento nos novos casos, que era um aumento exponencial, agora está a verificar-se, nos últimos dias, que esse aumento deixou de ser exponencial, está a haver uma redução no aumento do número de casos.

Os números estão a estabilizar?

Sim, parece ser um bom sinal.

Que comentário faz à forma como a China tem lidado com o vírus? As medidas de prevenção da propagação têm sido suficientes?

A minha informação deriva apenas daquilo que é reportado na comunicação social e não sei exactamente o que é que se possa estar a fazer ou aquilo que é mencionado possa não corresponder à verdade. Mas a impressão que eu tenho é que tudo aquilo que eles têm feito, tem sido um esforço notável, brilhante, um esforço de louvar a todos os níveis.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem recebido algumas críticas pelo facto de ter apenas declarado o Covid-19 como emergência de saúde pública internacional a 30 de Janeiro. Foi tarde demais? Que comentário faz ao trabalho da OMS?

Eu não sei que critérios é que eles usam para a emergência de saúde pública. Mas quando se declara uma emergência de saúde pública internacional, habitualmente tem de haver já transmissão mantida em, pelo menos, dois continentes, eu penso que esse é um dos critérios. Isso até agora ainda não aconteceu. Mas a emergência de saúde pública pode ser também activada não por esse motivo, mas sim para mobilizar para o epicentro da epidemia todos os recursos internacionais que possam ser mobilizáveis de modo a conter a epidemia o mais rapidamente possível. Não sei quem é que criticou, mas acho que a declaração de emergência de saúde pública internacional não foi tardia.

A grande maioria dos casos está no interior da China. Isto é sinal de que o vírus está circunscrito?

A epidemia começou na província de Hubei, estendeu-se às outras províncias. Hoje atinge a China toda. O que é bom para nós, de facto, é o esforço que o Governo chinês fez, no sentido de não deixar que a infecção saísse da China e se dispersasse por outros países e por outros continentes. É um esforço enorme que estão a fazer para que isso não aconteça e isso tem tido resultados. De facto, nós só temos, hoje, fora da China, à volta de 500 e tal casos. O esforço deles tem sido notável. Para eles, seguramente que é bom, é bom que se consiga confinar o maior número de casos apenas numa província. Ainda que os números das outras províncias também já comecem a ser preocupantes.

O que é que explica que Portugal continue sem casos confirmados? Espanha tem dois, França tem 12, o Reino Unido tem nove…

Eu penso que é uma questão de pura sorte. Nós estamos atentos aos critérios de suspeição, temos suspeitado de alguns casos que têm sido imediatamente isolados e referenciados. Felizmente ainda nenhum deles se comprovou. Mas penso que isto tem a ver apenas com uma questão de sorte. Terá a ver também com a quantidade de viagens que os portugueses fazem para essa zona do globo, provavelmente a quantidade dessas viagens não é idêntica à de outros viajantes provenientes de outros países em direcção à China. Portanto, penso que é uma questão de sorte, uma questão de números. Seguramente que na Alemanha existirão mais pessoas a viajar para a China do que em Portugal, seguramente que em França existirão mais pessoas a viajar para a China do que em Portugal. Portanto, é uma questão que tem a ver só com números.

Receberam no Hospital Curry Cabral alguns dos casos suspeitos. Quais são os procedimentos nestas situações?

Os doentes, a partir do momento em que têm critérios de suspeição, critérios clínicos e epidemiológicos, são isolados no serviço, faz-se a história ao doente, observa-se o doente, trata-se do doente e exclui-se o diagnóstico através de testes laboratoriais, vê-se se tem diagnóstico ou não tem diagnóstico.

Surgiu mais um caso suspeito no Hospital de São João, no Porto, tem informações sobre este caso?

Nenhuma, sei que entrou hoje de manhã [segunda-feira], mas não sei mais nada. É o único suspeito, neste momento.

E quanto aos portugueses que foram repatriados da província de Hubei para Portugal, como foi o processo?

Eles estiveram no Hospital Pulido Valente em quarentena, estão todos em casa, estão todos bem. Fizeram testes, está tudo bem, tudo negativo, tudo em grande forma.