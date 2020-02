Residentes de Macau no Diamond Princess regressam hoje em aviões fretados pela RAEHK

Segundo informação veiculada ontem em comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, os cinco residentes de Macau retidos no cruzeiro de Diamond Princess, no Japão, vão regressar hoje a Macau em aviões fretados pelo Governo de Hong Kong. Esses dois voos, com partida prevista para hoje no Aeroporto Internacional de Tóquio, foram fretados pelas autoridades da região vizinha para repatriarem os cidadãos do seu território.

Dos cinco cidadãos de Macau que se encontravam no cruzeiro, incluindo dois homens e três mulheres, cuja idade varia entre 24 e 82 anos, três são portadores do BIR de Macau e de Hong Kong. Enquanto dois dos residentes, titulares de ambos os BIR, planeiam permanecer em Hong Kong, os restantes três serão trazidos para Macau pelas autoridades de Hong Kong em transporte especial, informa-se no mesmo comunicado. Após voltarem ao território, os Serviços de Saúde vão encaminhar esses três residentes para um local designado, onde vão ficar em quarentena durante um período de 14 dias.

Na noite de 17 de Fevereiro, os profissionais dos Serviços de Saúde e do Gabinete de Gestão de Crises de Turismo de Macau partiram, juntamente com os funcionários das autoridades de Hong Kong, para prestarem apoio aos residentes que se encontravam retidos no Diamond Princess, que está sob quarentena no Japão desde o dia 3 de Fevereiro.

Na conferência de imprensa do Governo de Hong Kong, que decorreu no dia 17, a Chefe do Executivo Carrie Lam informou que as autoridades fretaram dois aviões para retirarem do cruzeiro os 352 residentes de Hong Kong, que vão ser obrigados a ficar em quarentena, após regresso, na habitação pública Chun Yeung, durante 14 dias.

M.F.