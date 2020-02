Manila desbloqueia regresso de centenas de trabalhadores filipinos a Macau

Cerca de três centenas de trabalhadores filipinos aguardam indicações para voltar a Macau, depois de Manila anunciar um regime de excepção para facilitar o regresso de milhares de trabalhadores não-residentes a Macau e Hong Kong. O Consulado Geral das Filipinas reuniu-se com os Serviços de Migração de Macau e garantiu a extensão de vistos para os filipinos afectados pelo cancelamento dos voos.

Os trabalhadores filipinos de Macau e Hong Kong que se encontram retidos nas Filipinas estão autorizados a regressar às regiões administrativas especiais apesar das restrições de viagem impostas pelo Presidente Rodrigo Duterte, como medida de prevenção contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito ontem pelo subsecretário do Departamento de Negócios Estrangeiros das Filipinas, Brigido Dulay, nas redes sociais, e mais tarde confirmado em conferência de imprensa.

“Hoje [ontem], a vontade do secretário dos Negócios Estrangeiros Sec Locsin tornou-se realidade. Os trabalhadores filipinos no estrangeiro que precisam de regressar ao trabalho em Hong Kong e Macau foram isentos da proibição de viajar pela IATF-EID [Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases], e sujeitos a certas formalidades processuais”, escreveu Brigido Dulay na sua conta oficial do Twitter. Depois de anunciar a medida nas redes sociais, o subsecretário do Departamento dos Negócios Estrangeiros das Filipinas frisou, em conferência de imprensa, que a nova directiva ainda está sujeita a “certas formalidades processuais”.

Contactada pelo PONTO FINAL, Jassy Santos, presidente da União Progressiva do Trabalho dos Trabalhadores Domésticos, elogiou a decisão de Manila, mas criticou a falta de esclarecimentos sobre as formalidades processuais. “Creio que a conferência de imprensa do Dulay não foi muito esclarecedora, porque ele falou na medida excepcional de levantar a suspensão dos voos, mas que vão existir formalidades processuais para que os filipinos possam regressar a Macau e Hong Hong. No entanto, não deu qualquer informação sobre a que tipo de formalidades processuais se estava a referir”, afirmou.

Benedicta Palcon, presidente da Greens Philippines Migrant Workers Union, também acompanhou com expectativa a conferência de imprensa de Brigido Dulay, e, em declarações ao PONTO FINAL, referiu que a comunidade filipina em Macau só ficou surpreendida com a rapidez da decisão. “Por acaso estamos surpreendidos com a rapidez do secretário do trabalho em permitir o regresso dos trabalhadores filipinos a Macau e Hong Kong. Ainda não há datas concretas para os voos especiais entre Manila e Macau porque só foram anunciados hoje [ontem]. Vi há instantes o anúncio de Brigido Dulay na conferência de imprensa”, disse.

Nas últimas semanas, várias associações de trabalhadores das Filipinas em Macau uniram esforços no sentido de sensibilizar Manila para a situação de milhares de famílias filipinas impedidas de viajar por causa da proibição dos voos entre Manila e as regiões administrativas especiais da China. “Ontem [segunda-feira] voltei a explicar às autoridades das Filipinas que as condições aqui em Macau são boas. Há cerca de 300 trabalhadores migrantes retidos nas Filipinas e que precisam de regressar sob risco de perder o emprego. Estamos muito contentes com esta decisão de Manila em suspender a proibição de viagens para Macau e Hong Kong porque há muitos filipinos que precisam de regressar para voltar aos respectivos trabalhos”, revelou Jassy Santos.

Já Benedicta Palcon acrescentou que as autoridades das Filipinas receberam uma petição sobre os filipinos retidos que pretendem regressar a Macau. “Vi as assinaturas e eram mais de 260. Eles ouviram-nos e disseram-nos que estavam a aguardar a aprovação do Governo”, explicou a presidente da Greens Philippines Migrant Workers Union. De acordo com a informação veiculada pela CNN das Filipinas, existem mais de 210.000 trabalhadores migrantes filipinos em Hong Kong e cerca de 32.000 em Macau.

Voos fretados de Macau para Manila ainda não têm data

O Consulado Geral das Filipinas em Macau anunciou, na semana passada, que todos os cidadãos filipinos retidos no território vão poder regressar a Manila num voo fretado. De acordo com Lilybeth Deapera, cônsul-geral das Filipinas em Macau, ainda não há datas oficiais. “O voo fretado entre Macau e Manila está a ser preparado neste momento com as autoridades das Filipinas e companhias aéreas de forma a garantir o regresso a casa de vários cidadãos filipinos retidos”, respondeu Lilybeth Deapera ao PONTO FINAL.

Sobre este assunto, Benedicta Palcon reconhece que a informação ainda é escassa apesar da urgência da situação. “As pessoas estão a aguardar por mais informações para saber quando vão poder comprar os bilhetes de regresso a Macau. Não temos qualquer informação do Consulado. Sabemos que há muito filipinos que estão à espera de regressar a casa. Ainda não há qualquer tipo de informação oficial. Ontem [segunda-feira] telefonei para o Consulado das Filipinas para saber mais informações, mas ainda não tinham qualquer indicação de quando seria o voo fretado para as Filipinas”.

“Por enquanto só sabemos que a proibição de viajar para Macau e Hong Kong a partir de Manila foi suspensa para que os trabalhadores filipinos possam regressar. Ainda não temos qualquer informação sobre os voos, aliás, ainda não há voos concretos”, acrescentou Jassy Santos.

Em relação à situação dos cidadãos filipinos que tinham os seus vistos quase expirados, o Consulado Geral das Filipinas em Macau revelou que intercedeu junto dos Serviços de Migração de Macau. “Representantes do Consulado Geral das Filipinas reuniram-se com as autoridades de migração de Macau para requisitar a extensão dos vistos dos filipinos afectados pelo cancelamento dos voos”, escreveu Lilybeth Deapera numa resposta enviada ao PONTO FINAL.