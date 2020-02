Inscrições abertas para financiamento de estudos sobre prevenção e resposta a doenças transmissíveis

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) anunciou ontem, através de comunicado, que o Fundo do Ensino Superior já abriu as inscrições para o financiamento dirigido àqueles que quiserem dedicar-se ao Estudo Especial sobre a Prevenção e a Resposta a Grandes Doenças Transmissíveis. Este tópico é adicionado ao Plano de Financiamentos Especiais para Estudos nas Áreas de Humanidade e Sociedade das Instituições do Ensino Superior de Macau. As inscrições abriram ontem e encerrarão a 4 de Setembro.

Este plano visa “incentivar os docentes e investigadores das instituições do ensino superior de Macau a desenvolverem as suas capacidades de ciência e investigação, aumentar a capacidade de Macau para responder ao acontecimento de grandes doenças transmissíveis na educação sobre a prevenção de epidemias, na governação regional e na resposta a crises no futuro”, indica o comunicado da DSES.

Segundo a mesma nota, as áreas financiadas para o estudo sobre a prevenção e resposta a doenças transmissíveis incluem, por exemplo, a abordagem sobre as políticas públicas, a investigação da criação de recursos médicos, a investigação sobre questões sociais, o impacto da epidemia na economia local e do interior da China e a recuperação social.

Além disso, garante a DSES, o Fundo do Ensino Superior continuará a conceder financiamento integral aos projectos de estudos nas áreas da Humanidade e Sociedade, desenvolvidos pelas instituições do ensino superior de Macau. Os dois planos acima referidos podem ser plurianuais, com um prazo de dois anos e concluídos até 31 de Agosto de 2022. As instituições de ensino superior de Macau podem apresentar, desde hoje e até 4 de Setembro deste ano, o seu pedido junto da DSES.