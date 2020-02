Fronteiras registaram aumento de TNR após anúncio de quarentena

Macau está há 14 dias consecutivos sem registo de novos casos de infecção por coronavírus, mas os Serviços de Saúde continuam a pedir à população que siga as medidas de prevenção. Duas semanas depois do encerramento dos casinos, o fluxo de pessoas nos postos fronteiriços tem aumentado desde segunda-feira.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Até às 16 horas de ontem foi registada a entrada de 21 mil trabalhadores não-residentes no território, representando um aumento de 36% em relação ao mesmo período de segunda-feira. As autoridades admitiram que esta subida pode estar relacionada com a decisão do Governo em submeter, a partir de amanhã, todos os trabalhadores não-residentes, que tenham visitado o interior da China, a uma quarentena de 14 dias. Apesar desta medida não se aplicar a residentes e a turistas, o CPSP registou, ontem, um aumento de 29 por cento no número de residentes que entraram no território e uma subida de 53% em relação ao número de turistas que entrou em Macau na segunda-feira.

“Entre 1 e 9 de Fevereiro registou-se uma quebra no número de passagens das fronteiras, mas ontem [segunda-feira] tivemos uma subida significativa, nomeadamente por causa de muitas empresas terem deixado de funcionar há três semanas e terem reaberto nos últimos dias. Portanto, a subida pode estar relacionada com esta nova medida, também se deve à retomada de actividades de muitas empresas em Macau”, afirmou Wong Kim Hong, representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) em conferência de imprensa.

Já Ma Chio Hong, Chefe da CPSP, assumiu que houve imagens a circular nas redes sociais de uma grande concentração de pessoas junto ao posto fronteiriço das Portas do Cerco no início da semana, mas que as mesmas não são referentes a terça-feira. “Gostaríamos de esclarecer que hoje [ontem] de manhã, no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, não se constatou essa situação de grande concentração de pessoas, apesar de se ter registado um bom número em relação ao fluxo de entradas e saídas. A CPSP constatou também que perto das Portas do Cerco estiveram algumas pessoas carregadas com malas viagem, e creio que isso teve a ver com as medidas que foram divulgadas ontem [segunda-feira]. A CPSP irá acompanhar de perto esta situação e o fluxo de pessoas a circular”, disse Ma Chio Hong.

Em relação à entrada e saída de trabalhadores não-residentes no território, os representantes do CPSP referiram que até às 16 horas de ontem tinham sido registados “cerca de 20 mil trabalhadores não-residentes na entrada, e 7100 na saída”, e que houve uma diferença significativa entre segunda-feira e ontem. “A 17 Janeiro, entre a meia-noite e as 16 horas, foram registados 15 mil trabalhadores não-residentes que entraram, tendo saído cerca de quatro mil. Hoje [terça-feira] entraram cerca de 20 mil trabalhadores não-residentes, uma subida de 36%, e saíram apenas 7100, o que representa uma subida 50%. Antes do dia 20 deveremos ter um número semelhante”, assumiu Wong Kim Hong.

Já Inês Chan, representante da Direcção dos Serviços de Turismo, frisou que os trabalhadores não-residentes que entram pelo aeroporto de Macau vindos da China interior vão ser submetidos a quarentena. “A partir da meia-noite do dia 20 de Fevereiro, os trabalhadores não-residentes que tenham estado na China interior nos 14 dias anteriores à sua entrada no território, que não estejam sujeitos a observação médica em Zhuhai, e que entrem pelo aeroporto de Macau, necessitam de ser sujeitos a observação médica de 14 dias na Pousada Marina Infante, assumindo as respectivas despesas no valor de 8750 patacas, sendo que o pagamento terá de ser efectuado no dia do termo de observação médica”, afirmou.

Sem casos novos há 14 dias consecutivos

Os Serviços de Saúde anunciaram também que não foram registados novos casos de infecção pelo COVID-2019 nos últimos 14 dias no território, e que os cinco doentes confirmados que estão na enfermaria de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário são considerados como casos ligeiros. “Nas últimas 24 horas não temos novos casos de infecção, mantendo 10 casos confirmados, cinco dos quais já tiveram alta, e futuramente vamos ter mais pacientes curados. Quanto às pessoas que tiveram contacto próximo com os pacientes, todas elas já terminaram a observação médica e ninguém está infectado”, afirmou Lei Wai Seng, médico-adjunto da Direcção do Hospital Conde S. Januário.

“Até às 14 horas de hoje [ontem] tivemos no total 1419 casos suspeitos, mantendo 10 casos positivos e 1398 que foram excluídos, sendo que 11 ainda estão em análise. Até hoje [ontem] tivemos 55 pessoas de contacto próximo que já terminaram a quarentena. Ninguém foi infectado, e nas últimas 24 horas enviámos 180 amostras para o Laboratório de Saúde Público, sendo que todas obtiveram resultado negativo e todos os residentes que estão internados no Hospital Conde de São Januário têm um estado de saúde estável”, frisou o clínico.