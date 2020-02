Covid-19: Maioria dos casos são ligeiros e idosos são quem corre mais risco

A maioria dos casos de coronavírus (Covid-19) são considerados ligeiros e apenas 13% são severos, por provocarem pneumonias, segundo um estudo das autoridades de saúde chinesas que analisou mais de 44.000 casos de infecção. O estudo, elaborado pelo Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças citado pela BBC, diz que 80% dos casos são ligeiros, que apenas 4,7% são considerados críticos e que as pessoas idosas ou com problemas de saúde prévios à infecção são as que correm mais riscos.

A taxa de mortalidade sobe com a faixa etária, até aos 69 anos o valor é baixo e, no que se refere às vítimas fatais, as pessoas com mais de 80 anos são as mais susceptíveis, indica a investigação. O relatório mostra que a taxa de mortalidade da província de Hubei, onde se situa a cidade de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, é de 2,9% e que no resto do país este valor é de 0,4%. Quanto às faixas etárias, a partir dos 80 anos a taxa de mortalidade chega quase aos 15%, entre os 70 e 19 fixa-se nos 8% e entre os 60 e 69 anos não chega aos 4%. Entre os 50 e 59 anos o valor não chega aos 2%. O estudo também avalia as outras doenças de que sofrem os doentes infectados com coronavírus, colocando as cardiovasculares em primeiro lugar, seguidas pela diabetes, pelas doenças crónicas respiratórias e pela hipertensão. Os autores do estudo concluíram também que os homens têm maior probabilidade de morrer (2,8%) do que as mulheres (1,7%).

Sobre o pessoal médico, o estudo diz que é quem corre maiores riscos e indica que cerca de 3.000 terão sido infectados, dos quais 1.716 são casos confirmados. Cinco deles morreram até ao passado dia 11 de Fevereiro, a última referência de data indicada no estudo.