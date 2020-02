Wamba foi a excepção, na ausência do racismo dos relvados de Macau

Os insultos racistas em Guimarães contra o jogador Moussa Marega, do FC Porto, têm sido condenados um pouco por todo o lado e Macau não foi excepção. Várias personalidades ligadas ao futebol ouvidas pelo PONTO FINAL manifestaram a sua solidariedade com o avançado maliano, recordando um caso de racismo que remonta a 2012, com o jogador camaronês Max Wamba, da Casa do FC Porto de Macau, e Vigan Qehaja, do Lam Pak.

O FC Porto venceu neste domingo o Vitória de Guimarães, por 2-1, capitalizando da melhor forma a derrota do Benfica frente ao Sporting de Braga. A partida, no entanto, ficou marcada pela saída de campo de Moussa Marega, avançado do FC Porto, após cânticos racistas provenientes das bancadas. A história teve eco também em Macau e o PONTO FINAL recuperou uma história decorrida na época de 2012 com o jogador camaronês Max Wamba, que na altura defendia as cores da Casa do FC Porto de Macau, e que terá sido vítima de racismo por parte de um colega de profissão numa partida frente ao Lam Pak.

“É um caso que me lembro bem, que foi só um, mas que foi grave e ninguém fez rigorosamente nada, apesar de denunciado, quer à Associação de Futebol de Macau (AFM), quer ao árbitro. Foi um jogo de uma meia-final da Taça de Macau, houve racismo puro na perspectiva de destabilizar jogadores nossos, que eram vitais e estavam a jogar bem, e acabámos por perder o jogo por causa disso”, começou por dizer António Aguiar.

O antigo líder máximo dos ‘dragões’ de Macau descreveu a situação como “uma autêntica vergonha” que se passou no futebol local, recordando que foi feita uma queixa ao organismo competente que acabou por em nada resultar. “Denunciámos a situação à Associação de Futebol de Macau, que não fez rigorosamente nada, o que já era esperado, porque a AFM nunca fez nada por coisa nenhuma. Foi uma situação de racismo puro, sem dúvida nenhuma. O jogador deles [Vigan Qehaja] provocou-o durante grande parte do jogo até o Wamba se passar, e acabou expulso porque o agrediu. Foram umas atrás das outras e o árbitro impávido e sereno, apesar de ter sido avisado por nós ao longo da partida”, acrescentou ao PONTO FINAL.

Aguiar sublinha, porém, que não se pode generalizar e atribuir culpas ao clube ou à própria associação, visto que “foi um jogador em particular”. Excluindo esse momento, não se recorda de mais comentários racistas nos relvados de Macau que fizessem lembrar a situação de Marega, até porque são ambientes futebolísticos bastante distintos. “Não me lembro de mais caso nenhum em Macau, muito menos com público. Aliás, nunca havia público. Havia aqueles casos em que os chineses achavam que os portugueses entravam às vezes um bocadinho mais duros, mas isso não era racismo”, frisou o antigo dirigente portista.

António Aguiar deixou ainda duras críticas ao que se passou depois da situação vivida por Marega no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. “O que mais me chocou não foi o que aconteceu ontem [domingo], em Portugal há muitos energúmenos. O que me espantou foi ver as reacções do presidente e da claque do Guimarães, até parece que o culpado foi o Marega. Não vai acontecer nada, não estão interessados. Não os vão identificar, ninguém sabe quem foi. Até na televisão se ouviu… mas ninguém ouviu nada. É espantoso. E daqui a uns dias já ninguém se lembra disso”, concluiu.

Na partida em Macau, o Lam Pak acabou por derrotar o Porto e seguir em frente na taça. O clube azul-e-branco era então orientado por Dani Pinto, que jogou também nos relvados de Macau durante vários anos. “Acho que não existe racismo em Macau, o racismo está patente em todo o lado. Acho que existem pessoas racistas”, começou por dizer ao PONTO FINAL. Sobre a situação com Wamba, Dani Pinto descreve a ocorrência como “uma situação pontual”. “Já aconteceu comigo e com outras pessoas africanas, mas não se pode tomar isso como racismo. São situações pontuais em que as pessoas se exaltam, mas não se pode massificar isto. Condeno veemente, mas em Macau não há assim racismo”, frisou o antigo técnico portista.

“Situações lamentáveis que não devem acontecer”

Após vários anos na presidência da Casa do FC Porto de Macau, António Aguiar retirou-se e foi substituído por Diana Massada, que completou dois anos à frente da instituição em Dezembro. Como portista e adepta de futebol, condenou os acontecimentos vividos por Marega em Guimarães, referindo que “qualquer situação que discrimine no futebol por motivo de cor, religião ou outro motivo nunca é saudável, seja no futebol português, seja no futebol local”.

Em Macau, e apesar de não ter constatado situações semelhantes em termos de racismo, sublinha que há outras formas de discriminação que merecem ser avaliadas. “Quando a AFM faz alterações para deixar de fora jogadores que não são residentes em Macau, para mim é uma forma de discriminação. Em Macau existe isso na medida que a própria AFM impede pessoas que residem, vivem e trabalham ou estudam legalmente no território de participar em actividades desportivas do território. E é mais grave na medida em que é promovido pelas próprias instâncias que gerem o futebol”, lamentou a presidente da Casa do FC Porto de Macau.

No entender de Diana Massada, esta decisão “não faz qualquer sentido”, considerando que as pessoas “estão cá legalmente” e que, por isso, “devem ser integradas da mesma forma que os trabalhadores não-residentes, que contribuem para a sociedade de Macau com o seu trabalho”.

Racismo pontual que morre no relvado

José Cruz, mais conhecido nos relvados de Macau por Dedé, lamenta que a situação vivida por Marega seja também uma realidade em muitos estádios não só em Portugal, como um pouco pelo mundo inteiro, acontecendo com várias nacionalidades, etnias ou religiões. “O Marega é um ex-jogador do Guimarães, provavelmente era um jogador que eles gostavam, então tiveram essa atitude negativa. Se eles são racistas ou não é um bocado difícil de dizer, agora que tiveram uma atitude racista, tiveram”, disse ao PONTO FINAL.

No entender de Dedé, que joga em Macau há mais de 30 anos, o avançado do FC Porto “não teve arcaboiço para aguentar” a situação por outros motivos também para além do próprio racismo. “Também tem a ver com sentimentos, com a atitude dele mesmo, sentir que estava a ser espezinhado não só pela cor, mas também porque teve antecedentes profissionais em Guimarães que eram valorizados, e esses valores todos que ele deixou em Guimarães foram destruídos com aquelas atitudes”, frisou.

Questionado sobre situações de racismo nos relvados de Macau, Dedé fala em “racismo pontual”, referindo-se a casos de indivíduos “mal formados” e “sem educação”. Porém, é preciso saber lidar com situações que acabam por passar para segundo plano quando se está a jogar futebol. “Jogo em Macau há 33 anos, se nas bancadas as pessoas dizem ‘gweilo [demónio não chinês], vai-te embora para a tua terra’, não posso dar importância a este tipo de racismo. Já aconteceu comigo em Macau, China, Hong Kong, em todas as partes por onde passei para jogar à bola. É má formação dessa pessoa, não posso olhar para isso e pensar que é racismo”, prosseguiu.

Alison Brito, jogador cabo-verdiano que este ano irá defender as cores do Benfica de Macau, considera que o que se passou com Marega “foi uma coisa lamentável que não deve acontecer em parte nenhuma”, mas sente que em Macau “não existe essa parte discriminatória em relação à cor da pele”. Há mais de uma década a jogar em Macau, o avançado cabo-verdiano disse ao PONTO FINAL que teve também conhecimento da situação vivida por Wamba, mas que nunca experienciou nada semelhante a nível pessoal, para além das picardias normais dentro de campo.

Uma opinião partilhada também por Taylor Gomes, antigo avançado do Sporting de Macau e do Ka I. A este jornal, Taylor Gomes recordou que sentiu na pele vários insultos quando jogava nas camadas jovens em Portugal, mas que procurava esses momentos para se superar e “marcar golos”. Em Macau, conta que nunca sentiu “racismo deliberado”, apesar de admitir trocas de palavras mais fortes com os adversários dentro do rectângulo do jogo, algo que vê como normal “no calor do momento”. “Acaba o jogo e se for preciso bebemos uns copos”, concluiu.

Racismo nos relvados portugueses

Os insultos a Marega no passado domingo compõem o mais recente episódio de racismo associado ao futebol português, sendo preciso recuar até 2017 para uma situação semelhante no primeiro escalão da liga portuguesa. Na altura, o Sporting de Braga foi punido com um jogo à porta fechada e uma multa de 22.950 euros devido aos actos discriminatórios dos adeptos no triunfo sobre o Desportivo das Aves. No mesmo ano, o Rio Ave, enfrentou uma coima de 536 euros após cânticos racistas proferidos contra o jogador do Benfica Renato Sanches. O Leixões, da II Liga, é o clube português mais reincidente nesta matéria, pois pagou 16.421 euros em 2016 e foi obrigado a arrancar a época seguinte com dois jogos sem público por causa das acções dos adeptos na visita ao Desportivo das Aves e nas recepções ao Farense e Oriental. O racismo também chegou ao futebol feminino e a avançada norte-americana Shade Pratt revelou ter sido vítima de ofensas de uma adepta do Cadima na goleada imposta pelo Sporting de Braga em Cantanhede, em partida a contar para a I Liga. As jogadoras Maria Malta e Catarina Lopes, do A-dos-Francos, foram também suspensas por 30 após insultos racistas dirigidos à brasileira Milena Bispo, do Boavista.