Serviços básicos, problemas complexos

Muitos dos serviços públicos voltaram ontem a funcionar depois de um encerramento de duas semanas, mas o atendimento por marcação prévia e a redução de senhas para casos urgentes ou prioritários só acentuou as filas em vários departamentos da Função Pública. O PONTO FINAL foi medir a temperatura a uma cidade febril com o medo de contágio pelo novo coronavírus.

Texto: Eduardo Santiago*

Fotografia: Eduardo Martins

Enquanto espera numa das filas formadas por debaixo das arcadas da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), Ho ergue o telemóvel ao alto e tira uma fotografia às pessoas que estão à sua frente, para de seguida publicar o momento nas redes sociais com a hashtag #Disaster. “Vim do Centro de Serviços da Areia Preta para cá porque não sabia que estava fechado”, diz Ho, de 26 anos, ao PONTO FINAL, antes de fazer o teste de temperatura e apresentar uma declaração dos Serviços de Saúde sobre a sua condição clínica para poder entrar no edifício. Duas semanas após o encerramento dos serviços públicos, por ordem do Executivo, como medida de prevenção contra o novo coronavírus, todos os funcionários e respectivos departamentos regressaram ontem ao trabalho para assegurar os serviços básicos à comunidade.

À porta DSF, as opiniões estão divididas sobre a reabertura dos serviços. Se, por um lado, há quem considere a medida oportuna, outros não entendem a decisão do Governo. “Acho que já estava na hora. Porque ainda tenho muitas coisas por fazer, como a declaração de impostos”, conta Chao, uma residente de 59 anos, enquanto mostra um saco carregado de documentos e espera na fila das pessoas que fizeram marcação prévia.

Já na outra fila, Lam, de 24 anos, considera a medida de reabrir os serviços públicos precipitada. “Eu acho que não faz muito sentido, porque estamos na fase mais perigosa da epidemia. De facto, a origem do vírus está na China continental. Mas, até agora, o Governo não fecha as fronteiras nem toma medidas de controlo aí. Por isso, mesmo que nós tenhamos ficado em casa nos últimos 14 dias, se o Governo não fizer nada sobre os postos fronteiriços, acho que esses 14 dias não têm muita utilidade”, responde Lam, por detrás de uma máscara, no final da fila das pessoas que tentam arranjar senhas diárias, acrescentando que a reabertura dos serviços públicos pode tornar-se numa situação perigosa porque “faz com que um grande número de pessoas se concentre num mesmo sítio”.

Com um controlo apertado à entrada, dois seguranças dividem-se no controlo de temperatura enquanto um funcionário da DSF tira dúvidas sobre a obrigatoriedade da declaração dos Serviços de Saúde para entrar no edifício. Chao, de 25 anos, considera que a declaração de saúde é inconsequente, pois todos podem preencher o formulário na internet sem qualquer tipo de supervisão. “Acho que agora a organização está mais confusa do que antes, quando não havia filas”, afirma Chao, que desespera para levantar um documento desde o final de Janeiro. “Tinha tentado fazer marcação já no dia 3, mas agora ainda não consegui fazer o levantamento. Então fui consultar a aplicação da DSF, para ver se conseguia voltar a fazer marcação e vir cá hoje [ontem] buscar um documento. Mas, afinal, não consegui. Disseram que já passou o horário de funcionamento. As marcações feitas no período anterior ficam sem efeito”, lamenta.

No interior do edifício da DSF, os corredores vazios e os reflexos de uma luz fria no mármore preto contrastam com a multidão lá fora ao sol. Por detrás da vitrine do balcão, uma funcionária ajeita a máscara. Depois de alguma relutância em falar em inglês, Paula N. (nome fictício), de 52 anos, minimiza repentinamente a barreira linguística com um português perfeito: “Não há muitas pessoas, hoje. Aqui neste posto é só para entregar a declaração do modelo B, modelo 3 e modelo 4”, atira por detrás do vidro, com um sorriso de quem gosta de surpreender com a língua de Camões.

“Estamos numa situação diferente em relação a outras em que tivemos também menos pessoas. Mas com o vidro sinto-me um pouco melhor, mais protegida. Comparando com outras colegas nossas, aqui por detrás do vidro estamos melhor. Aqui está tudo tapado e é tudo mais reconfortante, seguro”, considera Paula N., antes de explicar que, em 30 anos de serviço, nunca tinha visto uma interrupção tão longa. “Estamos a disponibilizar apenas 100 senhas porque normalmente, a cada dia, temos 200, 300 e tal. Nesta secção tem sido um dia relativamente calmo, nas outras secções não sei, não posso falar pelos outros. Já trabalho há 30 anos e nunca tinha visto uma coisa assim. Em 30 anos, nunca pararam os serviços, desde o meu primeiro dia até agora. Esta foi a primeira vez que os serviços foram interrompidos durante duas semanas”, partilha.

Com um ar apressado, a senhora Cheong sobe até ao segundo andar pelas escadas rolantes e procura o respectivo posto de espera antes de ser atendida. Enquanto aguarda pela sua vez, Cheong partilha com o PONTO FINAL a necessidade urgente de resolver assuntos que ficaram adiados devido ao encerramento dos serviços públicos. “Já fecharam há muitos dias, e só agora voltaram a funcionar. Sabe que algumas pessoas como eu estão preocupadas com o facto de não termos tempo para cumprir os prazos. Preciso de tratar de alguns problemas que ainda não estão resolvidos desde o ano passado e que têm de ser tratados agora. Não há tempo suficiente para tudo isto e o número de senhas disponíveis também é suficiente. Também entendo o motivo para essa decisão. E estou a ver que os funcionários estão muito empenhados”, diz senhora Cheong.

Um funcionário dos Serviços de Finanças que não quer ser identificado esclarece ao PONTO FINAL o significado de serviços básicos. “Hoje [ontem] só tratamos dos assuntos dos residentes que já fizeram marcação on-line ou por telefone, ou os que já tiraram senha. Hoje há menos pessoas. Mas normalmente, este serviço não é frequentado por muitas pessoas”, explica. Questionado sobre a reabertura dos serviços públicos, o funcionário dos Serviços de Finanças garante que não ter receio da infecção. “Agimos de acordo com as instruções dos responsáveis superiores. Pessoalmente, não tenho muita preocupação ou receio”, diz telegraficamente.

Urgência impõe-se nos Serviços de Identificação

No hall da entrada do China Plaza, as escadas rolantes fogem dos pés e obrigam a amparo. No andar de cima, uma trabalhadora das limpezas, com mais de 70 anos, pressiona um pano contra o corrimão de borracha preta para desinfectá-lo. “Há um bocadinho mais trabalho hoje, em relação à limpeza de desinfecção”, começa por dizer Chan ao PONTO FINAL.

Com a reabertura dos serviços públicos depois de duas semanas, a septuagenária garante que não tem medo do perigo de infecção. “Não tenho muito medo. A gente que trabalha nesta profissão já sabe o que está a enfrentar. Não há muito coisa para se preocupar. Em termos de higiene, fazemos a nossa parte e tentamos fazer o melhor”, diz Chan, enquanto dezenas de pessoas sentem a gravidade a puxar para trás no cimo das escadas rolantes.

À entrada dos Serviços de Identificação, as pistolas de temperatura são apontadas mecanicamente à testa de quem tenta entrar. Após o ‘beep’ sonoro, o segurança confirma a temperatura e aponta para uma parede à entrada onde está colado um exemplar da declaração dos Serviços de Saúde. Após apresentação do documento, o segurança permite a entrada, enquanto dá indicações a outra pessoa com o termómetro na mão.

Tendo em conta que os balcões de atendimento e os trabalhadores foram reduzidos na Direcção dos Serviços de Identificação, o número de utentes nas salas de espera assemelha-se a um dia normal com grande parte das cadeiras preenchida por crianças impacientes e adultos imersos no telemóvel.

“Agora temos por volta de 500 e tal senhas por dia. Depende do caso, porque agora a maior parte dos nossos serviços só através de marcações prévias na internet. Se houver alguns casos importantes ou urgentes, as pessoas podem solicitar à Direcção dos Serviços de Identificação para tirar uma senha do dia”, explica-nos Cramilda, funcionária de balcão da Direcção dos Serviços de Identificação.

Uma situação recorrente durante o dia da reabertura dos serviços públicos foi a quantidade de pessoas que não sabia que havia limite de senhas e obrigatoriedade de pré-marcação pela internet ou por telefone. Algo que originou alguns momentos de tensão com vozes exaltadas e explicações dos funcionários presentes. “Há pessoas que não sabiam que era necessário fazer marcação prévia. Nestas situações informamos as pessoas que podem tirar uma senha online porque nós não queremos tantas pessoas ao mesmo tempo na nossa Direcção. E por isso há a possibilidade de tirar uma senha na internet para marcações prévias”, conta a funcionária de 35 anos, acrescentando que havia muitas pessoas com urgência de resolver documentos caducados.

“Tivemos pessoas que telefonaram durante as últimas semanas para saber quando é que poderiam fazer a renovação do BIR. Porque houve casos em que os BIR caducaram, outros casos eram de pessoas que precisam de fazer coisas urgentes e que precisam dos BIR e dos passaportes para viajar ou talvez ir para o estrangeiro estudar. Para Taiwan, os estudantes precisam do passaporte para regressar às aulas”, explica Cramilda, que também passou por uma situação semelhante na altura da SARS. “Essa altura também foi complicada, mas não foi por tanto tempo. Durante a SARS não foi tão grave. Neste caso foi grave porque encerrámos o funcionamento mais do que uma semana”, frisa, enquanto passa um casal com dois bebés ao colo.

Com vários serviços disponíveis ao público, a Direcção dos Serviços de Identificação é muito solicitada por pais que necessitam de fazer o Bilhete de Identidade de Residente dos filhos. Marta, de 34 anos, entra em passo apressado juntamente com o marido. Fizeram marcação antecipada e entraram nas instalações com um berço coberto. “O nosso bebé tem menos de um mês. A nossa criança nasceu cá e estamos a fazer o BIR. O encerramento dos serviços atrasou-nos um pouco a vida, umas semanitas, mas temos estado bastante resguardados em casa”, afirma, sem tempo para responder a mais perguntas.

No fundo das escadas rolantes, outro casal aconchega um bebé recém-nascido. Long, nome fictício, explica que veio fazer o BIR para o seu bebé. “Sim, estou um pouco preocupado por tê-lo trazido tão novo, mas fizemos marcação e já resolvemos tudo”, diz com o bebé nos braços enquanto a mãe o aconchega com o cobertor cor-de-rosa.

Serviços de Administração e Função Pública só com tradutores a laborar

O protocolo repete-se ao entrar no edifício dos Serviços de Administração e Função Pública. Pistola térmica apontada à testa e apresentação de documentação válida dos Serviços de Saúde. Ao contrário dos outros serviços públicos, há poucas pessoas à espera no piso térreo e o silêncio é apenas interrompido por uma discussão de casal. Um segurança dirige-se ao casal e pede calma, mas a rapariga grita ainda mais alto para o companheiro: “Se estás impaciente vai para casa, não preciso de ti aqui assim”. Depois da discussão, o casal abandona a zona das escadas rolantes e sai do edifício em silêncio, enquanto funcionários dos SAFP informam que os serviços básicos disponíveis estão relacionados apenas com os serviços de tradução.

“Só fornecemos os serviços básicos. Nós temos vários serviços dentro dos Serviços da Administração e Função Pública. Temos quiosques onde os cidadãos podem criar conta única e depois podem fazer o registo para a votação na Assembleia Legislativa. É tudo automático. Mas nos serviços em que há contacto com pessoas só temos serviços de tradução”, revela um funcionário que não quer ser identificado.

Apesar dos serviços básicos, há problemas que não podem esperar e José, nome fictício, escreve, apressadamente, uma declaração para entregar num dos balcões dos serviços de conservatória e registo civil. Questionado sobre como encontrou os serviços, suspira: “Está lentinho, mas até estão a ser bastante cooperantes perante a minha situação”, revela, para depois acrescentar de que se trata de um assunto pessoal de família e que não quer dar mais pormenores.

*Com Miguel Fan