Condutores de autocarros de turismo dizem-se “nas ruas da amargura” e entregam petição a Ho Iat Seng

Cerca de 400 condutores profissionais de autocarros de agências de turismo juntaram-se a José Pereira Coutinho na entrega de uma petição ao Governo para que lhes sejam concedidos subsídios que cubram a falta de trabalho que têm tido. Ao PONTO FINAL, o deputado referiu que há mesmo quem tenha sido despedido devido à falta de turistas que o surto de coronavírus provocou.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Quatro centenas de condutores profissionais de autocarros de agências de turismo dizem-se “nas ruas da amargura” por estarem a receber apenas um salário base mensal de duas mil patacas. A culpa, dizem, é dos protestos em Hong Kong e do surto do novo tipo de coronavírus em Macau, que afastou os turistas da região. José Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), juntou-se aos lamentos dos motoristas e fez chegar uma carta ao Chefe do Executivo, pedindo que sejam concedidos subsídios a estes trabalhadores.

Ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho explicou: “O que acontece é que os condutores das agências de turismo recebem um salário base de duas mil patacas e, desde Agosto do ano passado, só recebem o salário base porque a situação em Hong Kong piorou e deixaram de vir a Macau turistas em grupos”. Depois disso, o coronavírus também chegou a Macau e Hong Kong, piorando a situação. O deputado diz mesmo que há condutores que foram despedidos. “É impossível sustentar famílias com duas mil patacas de salário base por mês. Durante o coronavírus a situação agravou-se porque foram despedidos”.

Na petição, este grupo de motoristas esclarece o que pretende de Ho Iat Seng: “Atendendo à situação aflitiva de cerca de 400 famílias, vimos por este meio rogar a vossa excelência que nos seja [concedido] a título excepcional um subsídio sem juros e a antecipação do subsídio adstrito ao Regime de Previdência Central Não Obrigatório”. Além disso, “também o Governo deve intervir no sentido de proibir que os condutores do interior da China possam exercer trabalho ilegal em Macau transportando directamente turistas de um lado para outro dentro da RAEM”.

Pereira Coutinho acrescentou mais uma reivindicação: “Nós também achamos que o salário mínimo deve ser estendido a todos os trabalhadores de Macau, deixando de ser uma medida de filhos e enteados”. Segundo José Pereira Coutinho, os motoristas de autocarros de turismo não se encontram dentro do espectro da proposta de lei de salário mínimo para os trabalhadores que está em apreciação na Assembleia Legislativa.

O deputado lembrou quem, além do facto de terem um salário base de cerca de duas mil patacas, os condutores “têm de assumir responsabilidade pelo seguro das viaturas e todos os acidentes que resultem em danos para as viaturas no valor inferior a 50 mil patacas, são eles que têm de desembolsar do seu próprio bolso” e “não têm direito a férias pagas”. Esta “é uma situação que exige uma reforma da lei laboral”, considera José Pereira Coutinho.