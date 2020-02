Casinos começam a reabrir na quinta-feira. TNR sujeitos a quarentena obrigatória

O Governo anunciou ontem novas medidas para a prevenção do novo coronavírus: quinta-feira é o dia marcado para que os casinos comecem a reabrir portas – ainda que de forma gradual -, e também é o dia em que os trabalhadores não-residentes que cheguem da China continental passam a ser sujeitos a isolamento de 14 dias. Há 13 dias que Macau não regista novos casos de infecção pelo Covid-19, mas o Governo pede que não se baixe a guarda.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A partir de quinta-feira, os trabalhadores não-residentes (TNR) que tenham estado na China interior nos últimos 14 dias e que queiram entrar em Macau, estarão sujeitos a quarentena na cidade de Zhuhai. Ontem, em conferência de imprensa, as autoridades anunciaram que os casinos vão voltar a abrir também na quinta-feira, mas de forma gradual e durante 30 dias. “Nunca nos podemos esquecer da tigela de arroz dos trabalhadores dos casinos”, assinalou Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças.

A medida anunciada por Ho Iat Seng no passado dia 5 de Fevereiro, ordenando o fecho dos casinos, será retirada esta quinta-feira, dia 20 de Fevereiro. A 5 de Fevereiro, o Chefe do Executivo decretou a suspensão das actividades de todos os casinos.

Às zero horas de quinta-feira, a medida será levantada. Lei Wai Nong explicou que, a partir do dia 20, os casinos vão reabrir as portas gradualmente. As concessionárias têm 30 dias para abrir em pleno os seus casinos. “Temos medidas transitórias para os casinos se prepararem e, num período de 30 dias a contar das zero horas do dia 20, podem começar a abrir as portas”, afirmou o secretário, explicando que, depois desses 30 dias, “todos os casinos devem abrir as portas de forma completa”. “Depois da abertura, todas as autoridades vão fiscalizar no sentido de [verificar se os funcionários usam] máscaras e fazer a desinfecção”, indicou.

“Todas as competências para decidir a reabertura ou não dos casinos dependem da decisão do Executivo”, disse Lei Wai Nong. André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, esclareceu que as outras actividades ligadas às concessionárias – como cinemas, teatros, parques de diversão, saunas, salões de beleza, ginásios e karaokes, por exemplo – vão continuar suspensas.

“A reabertura dos casinos teve por base uma apreciação muito cautelosa em relação ao risco de transmissão da infecção”, esclareceu Lei Wai Nong, lembrando que o Governo tem tido encontros com as concessionárias. O secretário adiantou ainda que alguns dos critérios para o funcionamento dos casinos têm a ver com a obrigatoriedade de uso de máscaras por parte dos funcionários, desinfecção dos espaços e maior distância entre cada mesa de jogo. “Não podemos reabrir os casinos sacrificando a saúde da nossa população”, afirmou, sublinhando: “A reabertura dos casinos é uma decisão resultante da avaliação das condições dos estabelecimentos. A inspecção das condições sanitárias será muito reforçada nos casinos e iremos monitorizar todos os incidentes que apareçam”.

O secretário para a Economia e Finanças contou que uma das questões abordadas nas reuniões com as concessionárias prendia-se com o volume de clientes: “Um dos factores fundamentais que discutimos foi a clientela, se teremos ou não clientela justificável. Depois de vários encontros com as concessionárias decidimos abrir as portas”.

Lei Wai Nong justificou a medida com a necessidade de garantir o sustento aos funcionários dos casinos. “Há 84 mil trabalhadores não-residentes e de Macau que precisam de voltar a trabalhar e, por isso, temos de garantir a tigela de arroz deles, nunca nos podemos esquecer da tigela de arroz dos trabalhadores dos casinos”, afirmou.

TNR FICAM EM ISOLAMENTO

Ontem, em Boletim Oficial, também foi publicado o despacho de Ho Iat Seng sobre as restrições de entrada dos TNR provenientes do interior da China. “Todos os titulares do título de identificação de trabalhador não-residente que pretendam entrar na RAEM e que nos 14 dias anteriores à sua entrada tenham visitado o interior da China, necessitam de se sujeitar à observação médica por 14 dias em locais na Cidade de Zhuhai indicados pela autoridade sanitária e obter o certificado médico de não infecção pelo novo tipo de coronavírus”, indica o despacho. As pessoas que ficarem em isolamento, terão de arcar com as despesas do mesmo.

Na conferência de imprensa, André Cheong explicou que a medida serve apenas para os TNR que venham da China continental ou que tenham lá estado nos últimos 14 dias. A medida não abrange turistas nem residentes de Macau.

“Suponhamos que um TNR vem de Zhuhai, nós muito facilmente conseguimos identificar que é TNR do interior da China, pelo que terá de ficar sujeito a observação médica durante 14 dias na cidade de Zhuhai, só depois do período de observação é que poderá vir para Macau”, indicou André Cheong, acrescentando que, caso esse trabalhador não-residente tenha estado em isolamento em Zhuhai e lhe tenha sido dado o certificado de saúde, pode entrar em Macau. Contudo, se voltar à China e tentar entrar novamente em Macau, terá de cumprir novamente o processo dos 14 dias em isolamento.

Segundo o secretário, o Governo tem estado em contacto com as autoridades de saúde de Zhuhai para decidir onde colocar as pessoas em isolamento. Não detalhando, o secretário para a Administração e Justiça disse só que “é um local fechado, como um hotel, e vai ser equipado com todas as coisas necessárias para a vida das pessoas que ficarem em quarentena, evitando o seu contacto com o exterior”. Os TNR que chegarem do interior da China pelo aeroporto de Macau também serão sujeitos a quarentena, mas em locais designados pelas autoridades de saúde de Macau.

Questionado sobre o facto de a medida recair apenas sobre os TNR, André Cheong respondeu: “Todos os residentes de Macau têm liberdade de circular entre as fronteiras”. Ainda assim, o secretário não colocou de parte que medidas semelhantes possam, no futuro, ser aplicadas também a residentes, fazendo com que os que tenham estado na China interior fiquem também sujeitos a quarentena quando voltarem a Macau. “Esta medida poderá ser tomada de acordo com a evolução epidémica, poderemos tomar medidas quanto ao cumprimento de quarentena em casa por parte dos cidadãos de Macau, mas se for implementada vai causar grande impacto a um certo grupo de residentes de Macau”, ressalvou.

EMPREGADORES DEVEM DAR ALOJAMENTO A TNR

As autoridades reforçaram o apelo para que não se passem as fronteiras. Lei Wai Nong frisou que, para isso, os TNR que estão em Macau devem permanecer no território e que os empregadores devem disponibilizar alojamento. “Temos recebido muitas solicitações de agências de emprego para saberem mais informações para que possam organizar alojamento para os TNR. A DSAL [Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais] também tem comunicado com as agências de emprego. Os empregadores têm de assumir responsabilidade e proporcionar bom ambiente de alojamento aos trabalhadores”, afirmou.

As medidas agora implementadas têm como objectivo reduzir o fluxo de TNR nos postos fronteiriços. Segundo Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, no passado domingo entraram em Macau 11 mil TNR e 10 mil residentes. Na conferência, a secretária avisou que “a situação epidémica está num nível muito severo” e aconselhou a que os cidadãos se mantenham em casa. Ontem foi o 13.º dia seguido em que não foram registados novos diagnósticos de coronavírus na região. Elsie Ao Ieong adiantou também que ainda não há data para o recomeço das aulas.