Sulu Sou volta a exigir reforço no controlo das fronteiras face à reabertura iminente dos casinos

O deputado pediu novamente maior fiscalização nos postos fronteiriços e o impedimento de entrada dos residentes vindos das zonas afectadas pela epidemia. Em interpelação enviada hoje ao Governo, o vice-presidente da Novo Macau sugere às autoridades e às concessionárias do jogo que facultem alojamento em Macau para os seus funcionários que vivem na China continental. Sulu Sou enfatiza o que diz ser a necessidade de o Governo fazer a sua parte no controlo das fronteiras, em correspondência com a cooperação da população na prevenção contra a epidemia.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Em interpelação escrita que será hoje remetida ao Executivo, Sulu Sou levanta novamente questões a respeito da fiscalização dos postos fronteiriços durante a epidemia do coronavírus. As reivindicações do deputado, que já haviam sido abordadas na sua anterior interpelação, entregue a 10 de Fevereiro, incluem o Governo impedir a entrada em Macau aos não-residentes oriundos da China continental, fornecer alojamento aos funcionários que vivem no interior da China, e restringir as fronteiras meramente à importação de alimentos e produtos essenciais para o sustento quotidiano.

‘‘Até a 15 de Fevereiro de 2020, foram registados no país [China] mais de 66.000 casos de infecções confirmadas, o que já ultrapassa o número mortal de SARS a nível global. Na província vizinha de Guangdong, já se acumularam 1.294 casos. Dos cerca de 100 casos confirmados de infecção em Zhuhai, a maior parte dos doentes permaneceu em Macau durante um período de tempo’’, contextualizou o deputado, recorrendo a dados actualizados sobre a epidemia do coronavírus.

‘‘Gostaria de perguntar se o Governo pode proibir o quanto antes a entrada de Macau aos não-residentes do interior da China (não incluindo os trabalhadores não-residentes), medida que seria mandatada pelo Executivo ‘segundo a Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis’, com o objectivo de minimizar o risco do contágio contínuo do vírus através das fronteiras?’’, questionou o democrata.

Na mesma interpelação escrita, o vice-presidente da Novo Macau reconhece a cooperação da maior parte da população ao ‘‘respeitar o apelo do Governo e não sair de casa a menos que seja necessário’’. No entanto, acusa o Governo de ‘‘ainda não controlar bem as fronteiras’’, o que leva a que o público questione o prazo infinito do aviso de ‘‘não sair de casa’’. ‘‘Se prosseguirmos a agir na regulamentação nas fronteiras só quando a epidemia se continuar a agravar, todo o esforço dos profissionais da linha da frente no combate à epidemia será em vão’’, pode ler-se no documento.

Na sequência do retomar dos serviços públicos a partir de hoje, Sulu Sou também prevê uma ‘‘subida inevitável’’ do número de cidadãos nas fronteiras por causa da reabertura próxima dos casinos, avisando que ‘‘basta um visitante entrar para haver o risco de infectar alguém’’. Tendo em conta o facto de alguns dos residentes e os trabalhadores não-residentes terem de atravessar as fronteiras por razões de trabalho, Sulu Sou solicitou ao Governo sobre a possibilidade de, além de impor a quarentena em casa, disponibilizar apartamentos de habitação social aos funcionários públicos que vivem na China continental e, ao mesmo tempo, sugerir às concessionárias do jogo que arranjem alojamento para os seus empregados, para que esses não necessitem de se deslocar entre Macau e Zhuhai durante a epidemia.

O deputado sugeriu ainda a hipótese de limitar o funcionamento das fronteiras à importação de bens essenciais: ‘‘Gostaria de perguntar ao Governo se pode, em cumprimento do princípio de só restringir a entrada de visitantes e não de mercadoria, para garantir a importação e a passagem especial dos recursos essenciais, como os produtos para a vida quotidiana, e a prevenção epidémica, para evitar o reaparecimento da corrida à compra por parte dos residentes?’’

A Associação Novo Macau lançou, a 26 de Janeiro, uma ‘‘Petição para proibir a entrada de turistas das zonas epidémicas’’, que recolheu um conjunto de 19.628 assinaturas. Essa proposta de impor uma restrição de entrada mais rigorosa não tem como objectivo exigir, clarifica o democrata, que as autoridades ‘‘encerrem as fronteiras totalmente’’. Sulu Sou considera que o Governo deve ser ‘‘decisivo e rápido’’ em tomar medidas para reduzir a circulação nas fronteiras e bloquear a ligação à origem da epidemia.