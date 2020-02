Serviços públicos entreabertos perante a desconfiança dos funcionários

As autoridades anunciaram que hoje voltam a abrir alguns dos serviços básicos da Função Pública. Quem quiser dirigir-se aos serviços públicos será sujeito a medição de temperatura, terá de usar máscara e será obrigado a apresentar uma declaração de saúde. As medidas não satisfazem os funcionários públicos que, pela voz de José Pereira Coutinho, se queixam da arbitrariedade da solução.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A partir de hoje, os serviços essenciais da função pública estão abertos. Para entrar nas instalações públicas será obrigatório apresentar uma declaração de saúde – que poderá ser preenchida através da internet. Passa a ser também obrigatório usar máscara e os utentes serão sujeitos a medição de temperatura à entrada das instalações públicas. Mas quais são os serviços essenciais? Para José Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), não é claro. Segundo o deputado, os trabalhadores da função pública não se sentem seguros e querem que o Governo clarifique o que entende por serviços essenciais.

O anúncio de que os serviços básicos voltariam a funcionar a partir desta segunda-feira foi feito na passada sexta-feira pelo Governo e, a partir de então, cada departamento anunciou os seus moldes de funcionamento. “A Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública já emitiu orientações para o efeito, solicitando aos serviços que, consoante a sua própria situação e mediante diversas formas, designem de modo flexível os trabalhadores que devem comparecer ao serviço”, lia-se num comunicado do Governo.

SERVIÇOS PÚBLICOS A MEIO GÁS

Os Serviços de Identificação (DSI) vão estar a trabalhar a meio gás. Numa nota, a DSI indicou que, para tratar de documentos, os requerentes devem aceder à página online do organismo (www.dsi.gov.mo) para tirar senha do dia ou fazer marcação prévia. “A DSI só vai fornecer senhas ‘in loco’ para casos excepcionais e de urgência”, informa o organismo. Além disso, a DSI vai informar os requerentes sobre o levantamento de documentos através de SMS. “Caso não tenha urgência, é sugerível tratar dos documentos mais tarde”, lê-se na página da DSI.

A Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) vai atender quem tiver feito uma marcação prévia através da aplicação móvel de marcações dos serviços do Governo. Assim, o horário de funcionamento do Edifício Finanças e da Repartição de Execuções Fiscais é das 9 às 13 horas, e das 14h30 às 17h45, de segunda a quinta-feira. Às sextas, estes serviços funcionam das 9 às 13 horas, e das 14h30 às 17h30.

A partir de hoje, de segunda a sexta, os CTT funcionam entre as 12 horas e as 17 horas nos seguintes postos: Estação Central, Almirante Lacerda, Fai Chi Kei, Carmo, Nova Taipa, Jardins do Oceano, Seac Pai Van, Coloane, Loja Filatelia, Entidade de Registos eSign Trust e Centro de Informação da Internet em Macau. Os serviços de transferência de fundos da Western Union nas estações postais estará encerrado e a suspensão da entrega em mãos de objectos urgentes mantém-se.

O Instituto de Acção Social (IAS) também indicou que os seus “serviços essenciais” reabrem hoje. O IAS detalha os serviços que vão reabrir esta semana: Subsídios a indivíduos e famílias em situação de carência económica; serviço de aconselhamento; apoios ao serviço funerário; assuntos relativos ao subsídio de invalidez; serviço para vítimas de tráfico de pessoas; serviços de apoio em caso de sinistro e calamidades naturais; serviços de apoio a utentes em lares; serviço de aconselhamento para tratamento em vício de jogo; trabalhos inerentes a reinserção social.

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) também fez saber que os serviços básicos vão ser retomados hoje. Contudo, a DSE “encoraja os cidadãos e as empresas a tentarem, tanto quanto possível, fazer consultas e pedidos de serviços previamente por via telefónica e do sistema online”. Entre os dia 17 e 21 de Fevereiro, começam a funcionar os planos de apoio a pequenas e médias empresas, o plano de apoio a jovens empreendedores, requerimento de licenças industriais, lojas e armazéns. Começam também a dar entrada na DSE requerimentos de licença de importação e exportação, certificados de origem e registo de actividades de comércio externo, por exemplo.

A Assembleia Legislativa (AL) também já trabalha. Porém, apenas os serviços de atendimento ao público estarão abertos, e de forma limitada. “Os cidadãos podem fazer-nos chegar as suas opiniões através de telefone, correio electrónico ou telecópia, sendo ainda suspenso, temporariamente e até novo aviso, o serviço de atendimento ao público pelos deputados”, informou Kou Hoi In, presidente da AL.

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS INSATISFEITOS

Ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho fez eco das preocupações dos funcionários da administração pública relativamente a estas medidas: “Há arbitrariedade por parte dos serviços públicos sobre como interpretam o que são os serviços mínimos”.

Segundo o presidente da ATFPM, “há serviços públicos que pedem a todos trabalhadores para irem trabalhar dois dias por semana, depois há outros trabalhadores que são escalados por turnos”. “Continua a existir a situação de todos os trabalhadores terem de ir aos serviços públicos. Se todos os trabalhadores têm de ir aos serviços públicos, isto não são serviços mínimos”, afirma. José Pereira Coutinho diz ter recebido mais de uma centena de queixas de funcionários públicos nos últimos três dias.

“É preciso que o Governo emane uma nota, o mais rápido possível, a explicar as instruções complementares quanto à interpretação dos serviços mínimos”, insta Pereira Coutinho. O deputado justifica: “Cada director interpreta à sua maneira o que são os serviços mínimos. O que está a acontecer é que aqueles que têm madrinhas e padrinhos podem ficar em casa, enquanto os outros têm de trabalhar, isto é injusto”. O deputado diz mesmo que “isto mostra as fragilidades da máquina administrativa”.

Na opinião de Pereira Coutinho, nem todos os serviços deviam reabrir hoje. “As máscaras e as declarações de saúde são medidas muito positivas, tudo bem, mas acho que há serviços que deviam manter-se fechados”, porque, quanto mais pessoas tiverem de ir trabalhar, “maior será o perigo de contágio”.

Na conferência de imprensa de ontem, o Governo esclareceu que são os directores de cada serviço público quem decide se os funcionários dos seus departamentos são obrigados a usar máscara durante o trabalho ou não.

Consulado aberto para marcações prévias e levantamento de documentos

À semelhança dos organismos públicos, o Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong anunciou na sexta-feira que os serviços de chancelaria vão estar abertos a partir de hoje e até sexta-feira apenas para receber utentes com marcação prévia de atendimento e para levantamento de documentos. A medida tem como objectivo evitar a concentração de pessoas, justifica o Consulado, que informa ainda que, para casos urgentes, está disponível o número de telefone 28356660. Recorde-se que o Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong esteve encerrado entre os dias 10 e 14 de Fevereiro, seguindo a orientação do Governo.