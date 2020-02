Mãe e filho tiveram alta ontem. Há agora cinco casos em Macau

As autoridades de Macau anunciaram ontem mais duas altas hospitalares de pessoas que tinham sido diagnosticadas com o novo coronavírus. Trata-se de mãe e filho, provenientes de Wuhan. A Direcção dos Serviços de Turismo adiantou também que os cinco residentes de Macau que se encontram no cruzeiro Diamond Princess vão desembarcar na quarta-feira.

Uma mãe e um filho que tinham sido diagnosticados com o Covid-19 tiveram ontem alta do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Há ainda cinco pessoas infectadas pelo novo tipo de coronavírus no território, nenhum em estado grave, garantiram ontem as autoridades de saúde de Macau. Contudo, “se nós deixarmos de estar alerta e voltarmos à vida normal, podem surgir novos casos”, alertou Lo Iek Long, médico da direcção do hospital público. A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) adiantou que os cinco residentes de Macau que estão no cruzeiro Diamond Princess, no Japão, vão poder desembarcar na quarta-feira.

Uma mulher com 39 anos de idade e o seu filho, com 15, tiveram alta hospitalar depois de 22 dias internados devido à infecção pelo novo tipo de coronavírus. Ambos provenientes de Wuhan, entraram em Macau no dia 22 de Janeiro e foram diagnosticados no dia 26, tendo sido internados no Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Na conferência de imprensa de ontem, Lo Iek Long fez saber que a conta hospitalar da mãe é de 43.400 patacas e a do filho é de 22.300. Alegaram não ter dinheiro para pagar a conta e, por isso, pediram o adiamento do pagamento e também a isenção.

O médico indicou que nenhum dos cinco pacientes internados devido ao coronavírus está em estado grave. Porém, num dos casos houve um agravamento do estado de saúde, mas a situação acabou por estabilizar. “Estamos muito confiantes de que todos os pacientes terão alta”, afirmou Lo Iek Long. Entre as cinco pessoas hospitalizadas, há três residentes de Macau. Em isolamento no Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane estão agora seis pessoas. Nenhuma delas apresenta sintomas.

Há 12 dias que Macau não regista novos casos de coronavírus. Na opinião de Lo Iek Long, há que continuar alerta: “É com grande satisfação que não temos novos casos confirmados, é o bom resultado das nossas medidas. Se nós deixamos de estar alerta e voltarmos à vida normal, podem surgir novos casos”.

Leong Iek Lou, médica do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, adiantou também que sete mil pessoas já tinham preenchido a declaração de saúde online que os Serviços de Saúde disponibilizaram. Esta declaração de saúde ficou disponível ontem no site e aplicação dos Serviços de Saúde. A partir de hoje, a entrada nos serviços públicos é permitida apenas a quem tenha preenchido esta declaração.

Os responsáveis indicaram ainda que na terceira ronda de venda de máscaras, que teve início na passada quarta-feira, foram vendidos quatro milhões de unidades. No total, segundo os números revelados por Lo Iek Long, foram vendidos cerca de 14,6 milhões de máscaras. “Já há mais encomendas feitas, mas ainda não chegaram a Macau. A aquisição de máscaras vai ser contínua”, adiantou. Sobre as futuras fases de venda de máscaras, Leong Iek Hou acrescentou que “as políticas do Governo vão ser lançadas atempadamente”. “O Governo da RAEM está a adquirir incansavelmente máscaras pelo mundo fora. Todos nós devemos poupar estes recursos, não entrando em pânico e não exagerando o seu uso”, afirmou.

Inês Chan adiantou que os cinco residentes de Macau que estão no cruzeiro Diamond Princess, no Japão, vão poder desembarcar no dia 19, quarta-feira. Depois terão de ficar em quarentena. Recorde-se que neste cruzeiro estão 355 casos confirmados de Covid-19. No cruzeiro Westerdam, que atracou no Camboja, também estão dois residentes de Macau que ficarão 14 dias em isolamento quando puderem voltar ao território.

A responsável da DST indicou ainda que o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo recebeu informação de que estão 105 residentes de Macau na província de Hubei. Destes, apenas 23 estão na cidade de Wuhan, enquanto os restantes estão dispersos por várias zonas da província.