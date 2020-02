Cônsul-geral da Indonésia atravessa Rio das Pérolas para distribuir seis mil máscaras em Macau

O Consulado Geral da Indonésia em Hong Kong entregou, ontem, seis mil máscaras a 12 representantes de associações indonésias em Macau para redistribuição pela comunidade. Ricky Suhendar, cônsul-geral da Indonésia em Hong Kong, ouviu algumas das preocupações dos líderes associativos da comunidade e reiterou, ao PONTO FINAL, que os direitos dos trabalhadores migrantes indonésios devem ser salvaguardados pelo Governo de Macau.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

Pouco mais de uma dezena de mulheres com hijabs a contraluz aguarda numa pequena sala contígua aos elevadores do 22º andar do Luso International Bank Building enquanto Ricky Suhendar, cônsul-geral da Indonésia em Hong Kong, dá as boas-vindas às associações de indonésios do território. Pelo terceiro domingo consecutivo, representantes do Consulado Geral da Indonésia em Hong Kong deslocaram-se a Macau para distribuir milhares de máscaras pela comunidade, numa iniciativa no âmbito da prevenção contra o novo coronavírus. O encerramento dos casinos, imposto pelo Governo, colocou a cidade em alerta e deixou várias comunidades enclausuradas pelo medo de contágio. “As últimas semanas têm sido muito complicadas para todos nós. Não podemos fazer nada em comunidade porque muitos dos nossos membros não podem sair de casa dos patrões. Isto é uma imposição de muitos patrões aos trabalhadores, que não podem fazer nada a não ser ficar em casa e já vai para duas semanas. Em casa oramos, lemos, por vezes vamos ter com um amigo. Há pessoas que têm de fazer exercício físico em casa como forma de preservar a saúde. É algo que temos de fazer também para não ficarmos aborrecidos”, afirma Siti, presidente da Associação IRSYAD, ao PONTO FINAL, já depois de receber 500 máscaras em Macau do Consulado Geral da Indonésia em Hong Kong.

Entre associações culturais e religiosas, Ricky Suhendar distribuiu seis mil máscaras por 12 associações indonésias em Macau, nomeadamente: Peduli, IMWU, Family Group, Halimah, Matim, Holaqoh, Annur, Jamaah Masjid, Srikandi, YPW, IRSYAD e Associação Islâmica de Macau. Uma decisão elogiada por Jus Jus Romlah, presidente da Peduli [Indonesian Migrant Workers Concern Group], que vincou a importância do espírito de comunidade numa situação complicada para Macau. “Hoje [ontem] recebemos 500 máscaras e agora vou distribuí-las pelos membros da minha associação. Todos nós somos uma comunidade, e por isso o que é meu é deles. Estou muito feliz pela atenção dada pelo cônsul-geral à nossa situação e espero que este elo de comunicação seja mantido no futuro entre os trabalhadores migrantes indonésios em Macau e o Consulado Geral da Indonésia em Hong Hong Kong”, disse.

Ainda com uma caixa de máscaras entre as mãos, Jus Jus Romlah revela que as preocupações da comunidade foram transmitidas ao cônsul-geral. “Nós informámos o consulado de todos os problemas da comunidade e tivemos uma resposta muito positiva. O cônsul-geral colocou-nos à vontade para lhe apresentarmos todos os problemas que muitos trabalhadores têm tido nas últimas semanas. Eu trabalho num casino e estou de férias de momento, tirei uma licença. Perante as circunstâncias, só saio de casa se for mesmo necessário e importante, como foi o caso de hoje [ontem]. Expliquei que tinha alguns amigos que foram obrigados pela entidade patronal a tirar uma licença sem vencimento e que neste momento estão à espera de receber o salário. Para além disso, também disse que alguns dos empregadores foram-se embora para a China e deixaram coisas por resolver aqui. Vou partilhar estas máscaras com todos aqueles que vierem a minha casa para buscar uma máscara”, afirma Jus Jus, para depois explicar que há cidadãos indonésios que não podem comprar máscaras nas farmácias e nos centros de saúde por causa do visto de trabalho. “Conheço algumas pessoas que neste momento não têm ‘blue card’, por isso não podem comprar máscaras nas farmácias e nos centros de saúde. Vim com uma amiga que está a tratar do seu visto de trabalho e por isso não pode adquirir máscaras. É por causa destas situações que levamos máscaras, para garantir que toda a comunidade tem acesso a protecção nesta altura. Mesmo se não tivéssemos o apoio do consulado iria usar o meu ‘blue card’ para comprar máscaras e distribuí-las com pessoas que não têm acesso”, confessa.

“Os nossos trabalhadores migrantes não devem ser colocados nesta posição difícil”

As circunstâncias de milhares de trabalhadores indonésios em Macau mudaram drasticamente nas últimas semanas com o encerramento de casinos e hotéis como medida preventiva contra o coronavírus. O cônsul-geral da Indonésia em Hong Kong reconhece que a situação é complicada, mas volta a reiterar, ao PONTO FINAL, que a situação dos trabalhadores está a ser acompanhada atentamente. “Nesta fase difícil estamos cientes que há muitos problemas que surgem na comunidade indonésia, nomeadamente em relação aos trabalhadores migrantes indonésios. É uma situação complicada para eles. Algumas empresas estão a obrigá-los a tirarem licenças sem vencimento, por isso, o mais importante agora é ter a certeza e a garantia de que os seus direitos estão a ser salvaguardados pela empresa ou pelos patrões. Isso é o mais importante”, frisa Ricky Suhendar, como tinha garantido, em primeira mão, ao PONTO FINAL na sua edição de 14 de Fevereiro.

Apesar dos problemas desencadeados em vários sectores da sociedade de Macau pela pneumonia viral provocada pelo novo coronavírus, o cônsul-geral acredita que é possível alcançar uma solução razoável entre trabalhadores e patrões. “Compreendemos que o actual momento é difícil, houve muitos sectores de negócios que foram interrompidos temporariamente, mas do meu ponto de vista, os nossos trabalhadores não devem ser sobrecarregados por esta situação. Temos de encontrar uma solução razoável para ambos lados, mas quero reiterar que os nossos trabalhadores migrantes não devem ser colocados nesta posição difícil”, diz.

Em Macau há quase uma década, Roy trabalhou quase sempre no ramo da restauração, mas o encerramento dos casinos e dos hotéis obrigou o patrão a fechar o restaurante por tempo indeterminado. “O restaurante onde trabalho continua encerrado e ainda não há uma decisão para a reabertura. O patrão ainda não tem a certeza de quando poderá abrir o restaurante, pediu-nos apenas para que aguardássemos. Trabalho há nove anos em Macau, mas agora estou a trabalhar num novo restaurante e a tratar da renovação do meu visto de trabalho”, desabafou a presidente da Indonesian Migrant Workers Union, uma associação que presta apoio aos trabalhadores migrantes indonésios em Macau. “Ajudamos os trabalhadores migrantes indonésios em relação a vistos de trabalho. Partilhamos informações e alguma formação. Também organizamos encontros para toda a comunidade da Indonésia durante feriados e dias de folga onde partilhamos um pouco da nossa cultura”, explicou mais tarde ao telefone, reconhecendo depois que a falta de convívio é algo de que sente falta neste período de privações.

“Estamos à espera de indicações do Governo de Macau e por isso aguardamos em casa. Estou a atravessar algumas dificuldades este mês por causa de toda esta indefinição em relação aos salários também. Conheço casos de patrões que pagam aos trabalhadores apesar de estar tudo encerrado, e de outros que mandam os trabalhadores para casa sem salário. Tenho muitas amigas que trabalham em casinos, hotéis, restaurantes que fecharam e que temem pelo futuro, contou Roy, antes de falar das saudades da família. “A minha mãe está muito preocupada com esta situação, pede-me para regressar a casa e diz que tem saudades minhas. Eu explico-lhe que não é fácil ir embora. Falo com a minha família todas as semanas através de vídeo-chamada e também lhes explico que a situação em Macau não está assim tão má como na China”, afirmou.

Sobre as máscaras entregues em Macau pelo Consulado Geral da Indonésia em Hong Kong, Roy diria mais tarde que foram todas distribuídas em pouco mais de “15 minutos”.

“Já distribuímos as máscaras todas, foram num instante. Não mais do que 15 minutos. Há muitos trabalhadores migrantes em Macau e acho que o consulado da Indonésia é o único a distribuir máscaras. No outro dia perguntei a uma amiga minha das Filipinas se o consulado dela também dava máscaras, mas pelo que percebi a comunidade filipina não recebe máscaras do consulado”, afirmou a presidente da Indonesian Migrant Workers Union.

Com a distribuição de mais um carregamento de máscaras em Macau, o Consulado Geral da Indonésia em Hong Kong pretendeu assinar a sua presença na comunidade. “Estas máscaras foram-nos enviadas pela Indonésia. Colaborámos com o nosso ministério e com alguns sectores privados e algumas empresas públicas para trabalhar em conjunto no sentido de garantir toda a solidariedade e atenção a todos os nossos cidadãos indonésios em Hong Kong e Macau. Felizmente têm sido muito prestáveis e enviaram-nos milhares de máscaras. Neste momento já recebemos mais de 150 mil máscaras enviadas da Indonésia e cerca de 100 mil já foram entregues em Hong Kong e Macau”, diz Ricky Suhendar ao PONTO FINAL, frisando que só em Hong Kong há actualmente cerca de 174 mil cidadãos indonésios.

“Estamos, neste momento, em comunicação com Jakarta para a possibilidade de designar funcionários para Macau”

Segundo os últimos dados demográficos de Macau facultados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, havia no terceiro trimestre de 2019 cerca de 5.761 indonésios a viver no território. Questionado sobre a possibilidade de abrir um consulado em Macau, Ricky Suhendar revela que já há conversações nesse sentido. “Sim, claro. Macau e Hong Kong são duas cidades importantes na parceria estratégica da Indonésia, por isso estamos neste momento em comunicação com a capital para a possibilidade de designar funcionários para Macau, mas por enquanto, Macau será abrangido pelo consulado de Hong Kong. Macau é muito importante para nós”, explica o cônsul-geral da Indonésia em Hong Kong sobre uma ideia que tem sido falada entre vários membros da comunidade indonésia de Macau.

“Creio que devia haver um consulado da Indonésia em Macau, é algo que se fala na comunidade”, afirmaria Roy ao PONTO FINAL sobre essa possibilidade. Já Siti, da Associação IRSYAD, também aprovou uma ideia que “iria facilitar a vida de muita gente”. “Sim, creio que poderia haver um consulado de Indonésia em Macau. Isso iria facilitar a vida de muita gente aqui”, respondeu.

Em relação à mensagem que deixou aos representantes de algumas das associações de indonésios em Macau, o cônsul-geral da Indonésia em Hong Kong destacou o alerta para as notícias falsas sobre o novo tipo de coronavírus. “Demos conselhos sobre procedimentos a ter nesta fase e para que tivessem cuidado com a disseminação de notícias falsas nas redes sociais e internet. Acima de tudo demos indicações de higiene e sanitização a ter diariamente, e distribuímos estas máscaras para a nossa comunidade aqui para que se possam prevenir do vírus. Entendemos que este número de máscaras ainda não é o suficiente, mas quero frisar que tudo faremos para providenciar máscaras regularmente. Distribuímos máscaras duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos domingos. Mas estamos a fazer o nosso melhor”, reconhece Ricky Suhendar.