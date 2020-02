MUST cria plataforma de informação e participa na investigação de um sistema de detecção rápida do vírus

Segundo um comunicado da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) remetido às redacções, a Universidade Politécnica de Hong Kong anunciou que criou um sistema que diagnostica automaticamente o patógeno das doenças respiratórias. Essa tecnologia, que implicou quatro anos de investigação, pode detectar, dentro de uma hora, mais de 40 patógenos, incluindo o novo coronavírus COVID-19, SARS, MERS e gripe A – H9N2.

Manson Fok, director da Faculdade da Medicina da MUST, juntou-se à equipa de investigação, e afirmou, citado no mesmo comunicado, que “esse sistema de diagnóstico já está na fase de ensaios clínicos aleatórios das amostras, incluindo a do novo coronavírus. E os resultados conseguidos foram todos precisos”. O director expressou também o desejo de que essa tecnologia possa ser produzida em Macau o quanto antes, a fim de facilitar e acelerar a detecção de vírus.

No âmbito do combate à epidemia em Macau, a MUST estabeleceu, no dia 9 de Fevereiro, a “Equipa de Prevenção Científica do Novo Coronavírus do Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau”. O grupo tem como objectivo criar uma plataforma que disponibiliza à população, em chinês e inglês, informações relevantes, como as medidas de prevenção epidémica implementadas por Macau e por Pequim, a protecção individual com base na ciência, sugestões de cuidados com a saúde pessoal, entrevistas com especialistas, a colaboração entre professores e estudantes universitários no combate à epidemia, a actualização de notícias internacionais e os progressos no âmbito do diagnóstico da doença e da investigação relativa a medicamentos.

M.F.