Indonésia vai encaminhar dezenas de denúncias à DSAL e pedir explicações ao Governo

O Consulado Geral da Indonésia em Hong Kong está a acompanhar a situação laboral de milhares de trabalhadores não-residentes em Macau, na sequência das medidas de prevenção contra o coronavírus. Dez mil máscaras vão ser distribuídas, no domingo, a todos os cidadãos indonésios em Macau, apesar das críticas da comunidade à comunicação do Consulado.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os serviços consulares da Indonésia em Hong Kong estão a analisar dezenas de denúncias de alegada exploração laboral em Macau nas últimas semanas e vão enviar os relatórios à Direcção para os Serviços dos Assuntos Laborais (DSAL) para saber se os direitos dos trabalhadores indonésios estão a ser violados, revelou uma fonte oficial do Consulado da Indonésia em Hong Kong ao PONTO FINAL.

“O Consulado Geral da Indonésia em Hong Kong recebeu várias denúncias e relatos de trabalhadores migrantes em Macau que foram forçados a aceitar licenças sem vencimento durante o encerramento dos seus locais de trabalho, nomeadamente hotéis e casinos”, pode ler-se numa resposta enviada a este jornal.

De acordo os serviços consulares, “os trabalhadores não devem ser sobrecarregados e enganados para que não obtenham seus direitos laborais, apesar da decisão legítima do Governo de Macau em encerrar os casinos e outros sectores da economia como prevenção contra o novo tipo de coronavírus”. Questionado sobre o número de queixas que o Consulado da Indonésia em Hong Kong recebeu nas últimas semanas de trabalhadores não-residentes em Macau, Erwin Muhammad Akbar, funcionário consular, garantiu, ao telefone, que não chegam às centenas, mas que são bastantes. “Contabilizá-las todas? Não conseguimos ainda. Sei que são muitas. Ainda estamos a contabilizá-las porque nos chegam por diferentes canais, nomeadamente por telefone, WhatsApp ou e-mail. Precisamos de questionar todas as pessoas que nos apresentam queixas, por isso, não consigo dizer um número exacto, não chega a uma centena, mas são muitas queixas relacionadas com trabalho”.

“O Consulado vai reunir todas as informações de todos os trabalhadores migrantes indonésios sobre esse tratamento inadequado por parte das empresas durante este período difícil. Depois vamos transmitir esses relatórios à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais de Macau e solicitar ao Governo da RAEM para que tenha muita atenção a este assunto e proteja o interesse e o bem-estar dos trabalhadores indonésios em Macau”, referiu o Consulado da Indonésia em Hong Kong, em resposta escrita ao PONTO FINAL.

“Macau tem a sua própria lei laboral específica, por isso estamos a recolher informação de toda a gente para saber junto das autoridades se os patrões estão a infringir a lei de alguma forma. Caso isso se verifique, queremos que o Governo de Macau faça alguma coisa”, acrescentou depois Erwin Muhammad Akbar.

Consulado da Indonésia em Hong Kong vai distribuir 10 mil máscaras em Macau

Com as medidas de contenção implementadas pelo Governo de Macau contra a proliferação do novo coronavírus no território, muitos trabalhadores migrantes foram afectados a nível laboral e a nível social, nomeadamente na questão da obrigatoriedade do uso de máscaras nos transportes públicos. Perante esta medida das autoridades, o Consulado da Indonésia em Hong Kong decidiu distribuir milhares de máscaras pelos cidadãos indonésios de Macau e Hong Kong.

Uma decisão que mereceu críticas de algumas pessoas da comunidade indonésia em Macau, nomeadamente de Yosa Wari Yanti, presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia. “Para esta situação das máscaras não tínhamos o apoio de ninguém, somos nós que cuidamos dos trabalhadores indonésios migrantes aqui em Macau. Só depois de contactarmos com o Consulado da Indonésia é que eles surgiram do nada com a distribuição de máscaras gratuitas para os trabalhadores. Antes não se importavam com as nossas condições em Macau e tivemos de ser nós a encontrar o nosso próprio caminho, nomeadamente com uma colecta solidária para reunir máscaras respiratórias e fornecê-las aos indonésios que estão cá sem ‘Blue Card’ e que não podem comprar máscaras no território”, afirmou Yosa Wari Yanti.

“Porque antes, o Consulado só dava máscaras aos trabalhadores que tivessem ‘Blue Card’, e só depois da minha reclamação é que decidiram abrir o âmbito de distribuição a todos os cidadãos da Indonésia. Ninguém nos deu qualquer informação oficial, e então reclamamos e eles não gostaram. Sei que eles estão a dar máscaras a várias associações para que se faça a distribuição por outros indonésios, mas continuam a não passar a informação publicamente, apenas através das redes sociais e de um grupo de indonésios. Mas não me agrada que não comuniquem oficialmente com as pessoas. Os membros da minha associação vão buscar as máscaras e depois vamos distribuí-las pelas pessoas que precisem. Cada associação tem direito a 500 máscaras. A minha crítica é o facto de eles não comunicarem oficialmente quando fazem a distribuição de máscaras”, acrescentou a presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia.

Confrontado com estas críticas, Erwin Muhammad Akbar assume que não houve qualquer anúncio oficial, mas que a distribuição foi anunciada na página oficial do Consulado nas redes sociais. “Começámos a distribuir máscaras a 5 de Fevereiro em Macau. Não fizemos qualquer anúncio oficial, mas divulgamos a informação na nossa página oficial nas redes sociais a apelar a todos os trabalhadores migrantes que seguem os nossos serviços através das redes sociais”, disse.

No próximo domingo, a terceira ronda de distribuição de máscaras irá realizar-se no gabinete de apoio em Macau do Consulado da Indonésia, no 22º andar da Unidade A do edifício do Luso International Bank. “Vamos distribuir seis máscaras por pessoa. Temos 10 mil para distribuir. O nosso gabinete está aberto todos os domingos, das 9h30 até às 17h00. Também às quartas-feiras estamos abertos no mesmo horário. Alguns dos trabalhadores já arranjaram máscaras, mas nós providenciamo-las enquanto serviço do nosso Consulado. Recorremos às redes sociais para comunicar a distribuição das máscaras no nosso gabinete em Macau, algo que fazemos desde o dia 5 de Fevereiro”, referiu o funcionário consular.

Voos directos para Manila na próxima semana

O Consulado Geral das Filipinas em Macau fez um apelo a todos os cidadãos filipinos que não podem regressar a casa na sequência do cancelamento de voos directos para Manila para que se registem nos serviços consulares tem em vista a marcação de um voo na próxima semana. “O Consulado Geral das Filipinas recebeu pedidos de repatriamento de membros da comunidade em Macau e poderá organizar um voo especial directo para Manila a partir da próxima semana a uma tarifa comercial regular. Pedimos a todos os interessados que preencham o formulário facultado pelos serviços consulares para que seja possível tomar uma decisão sobre o número de voos que serão agendados. Agradecemos que todos os interessados preencham, o mais rápido possível, os formulários”, pode ler-se no comunicado divulgado na página oficial do Consulado Geral das Filipinas em Macau.

E.S.