Governo anuncia pacote de “medidas para aliviar a pressão económica”

O secretário para a Economia e Finanças apresentou ontem um conjunto de medidas de assistência a todos residentes de Macau para aliviar a pressão económica tendo em conta o impacto da pneumonia do novo coronavírus no território. Os Serviços de Saúde confirmaram ontem a terceira alta hospitalar de uma paciente diagnosticada com o coronavírus, numa altura em que o Governo equaciona apertar o controlo nas fronteiras.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Governo pretende implementar uma série de medidas para “aliviar a pressão económica” com a diminuição e isenção de impostos para todos os residentes, o reforço de vales de saúde no valor de 600 patacas, o subsídio de todas as tarifas de electricidade e de água por um período de três meses, a atribuição de um vale de consumo no valor de 3000 patacas para ser usado em restaurantes e estabelecimentos de venda a retalho ou o lançamento de planos de apoio e de bonificação de créditos às PME. Os benefícios fiscais, financeiros e sociais para todos os residentes de Macau foram anunciados ontem em conferência de imprensa pelo secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

“As medidas foram lideradas pelo Chefe do Executivo depois de termos ouvido várias opiniões de diferentes sectores da sociedade. Temos vindo a sensibilizar todos para a protecção e gestão de recursos, e o Governo recorreu à reserva para ajudar a população”, disse Lei Wai Nong, justificando que a prioridade do Executivo nesta altura é combater a epidemia, e que “só depois disso é que poderemos ter recuperação económica”. Apesar de frisar que o surto do novo tipo de coronavírus teve “um impacto profundo em todos os sectores de Macau”, Lei Wai Nong considera que este pacote de medidas do Governo vai “atenuar as pressões sentidas” pela população e empresas locais.

O responsável pela Economia e Finanças de Ho Iat Seng explicou que o Governo pretende reduzir e isentar os impostos e as taxas de forma a “minimizar os encargos fiscais das empresas e residentes”, e que o “lançamento de planos de apoio e de bonificação de créditos às PME” vão garantir a assistência e sobrevivência das mesmas.

Lei Wai Nong disse também que o Governo quer o “reforço das medidas em prol do bem-estar da população, dando apoio às famílias em situação vulnerável” com a atribuição, de forma provisória, a cada residente permanente da RAEM “mais um vale de saúde, no valor de 600 patacas, para que possa fazer face às necessidades contínuas resultantes da prevenção da epidemia”.

Para além disso, esta medida contempla o subsídio de “todas as tarifas de energia eléctrica e de água das unidades habitacionais dos residentes de Macau por um período de 3 meses”, assim como a atribuição de “mais dois meses de subsídios às famílias em situação vulnerável que estão a receber subsídios económicos do Instituto de Acção Social” e o reforço das acções de formação técnica para “assegurar o emprego dos trabalhadores”.

Tendo em vista o “bem-estar da população”, o Executivo vai ainda distribuir “vales de consumo” para impulsionar a recuperação da economia com o valor nominal de 3000 patacas para serem usados em restaurantes ou estabelecimentos de venda a retalho por um prazo máximo de três meses.

Em relação às medidas de redução e isenção de impostos e taxas para minimizar os encargos fiscais das empresas e residentes, o secretário para a Economia e Finanças explicou que o ajuste do Imposto Complementar de Rendimentos (ICR) irá efectuar uma dedução do ICR relativo ao ano de 2019 no valor máximo de 300 mil patacas. “Os beneficiários desta medida abrangerão as empresas comerciais, incluindo as empresas de pequena e média dimensão, prevendo-se que esta medida beneficiará 2.970 empresas”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo gabinete do secretário para a Economia e Finanças.

Estimular as PME com isenção de impostos

Para estimular a Economia de Macau, o Executivo anunciou também que vai haver um ajuste no Imposto Profissional (IP) com a devolução de 70% da colecta do IP, até ao valor limite de 20 mil patacas, devido e pago relativamente ao ano de 2018. “O número de beneficiários desta medida cifrar-se-á em 170 mil trabalhadores locais”. Outra das medidas é elevar para 30% a percentagem de dedução da matéria colectável do IP referente ao ano de 2020 e isentar a Contribuição Predial (CP) de todas as unidades habitacionais dos residentes de Macau relativamente ao ano de 2019.

Em relação aos estabelecimentos, de prestação de serviços como hotéis, bares e karaokes, o Executivo prevê uma isenção do pagamento de 5% do imposto de turismo por um período de 6 meses e a devolução do Imposto de Circulação de todos os veículos comerciais que foi pago.

No pacote de medidas de incentivo, o Executivo prevê o lançamento de planos de apoio e de bonificação de créditos para as PME segundo o qual o Governo irá proporcionar “uma bonificação de juros, num limite de 4%, aos créditos até um montante máximo de dois milhões de patacas, por um período máximo de três anos”.

Dentro desta medida irá ainda ser lançado um plano de apoio especial às PME com prazo de exploração inferior a dois anos, sendo-lhes atribuída uma verba de apoio sem juros, até ao montante de 600 mil patacas, com um prazo máximo de reembolso de oito anos.

Apesar deste anúncio, Lei Wai Nong explicou que o Governo prevê gastar cerca de 20 mil milhões de patacas no novo pacote de medidas a implementar, de forma faseada, mas que há alterações fiscais que precisam da apreciação da Assembleia Legislativa. “Os impostos devem ser autorizados através da Assembleia Legislativa e vamos acelerar o processo, mas ainda precisamos de passar pela supervisão da Assembleia Legislativa”, disse o secretário.

Terceiro paciente diagnosticado com coronavírus teve alta clínica

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem que uma paciente diagnosticada com o novo coronavírus recebeu alta depois de passar os exames médicos. O anúncio foi feito por Lei Wai Seng, da Direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário. “Hoje [quinta-feira] tivemos o terceiro caso de alta hospitalar. Trata-se de uma mulher de 57 anos, de Wuhan, que chegou a Macau a 23 Janeiro. Fez tratamento de 17 dias e precisou de apoio respiratório. Depois, a sua situação melhorou, e, segundo os exames de radiologia, não detectámos qualquer sintoma ou qualquer doença, e por isso pode sair. A paciente pagou a taxa de tratamento de 52 mil patacas”, disse Lei Wai Seng.

Governo admite medidas mais restritivas nas fronteiras

De acordo com o secretário para a Economia e Finanças, o Executivo está a estudar a possibilidade de avançar com medidas mais restritivas nas fronteiras de forma a reduzir ainda mais o fluxo de pessoas no território, uma vez que continuam a entrar em Macau milhares de pessoas de Zhuhai, onde o número de infectados pelo novo tipo de coronavírus continua a aumentar.

“O controlo do fluxo das pessoas é uma medida necessária, mas não podemos adoptá-la só através de uma ordem administrativa. Temos de fazer uma avaliação. Ainda persiste esse risco e estamos a pensar no futuro em avançar com novas medidas. Estamos a preparar esses trabalhos. Se houver maior concentração de pessoas há mais risco de infecção. Não podemos relaxar só porque houve três altas hospitalares, vai depender de uma avaliação de risco dos Serviços de Saúde”, disse Lei Wai Nong.