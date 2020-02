FAOM pede apoio financeiro para trabalhadores por conta própria e freelancers

Os membros da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Ella Lei, Leong Sun Iok, Lam Lon Wai e Lei Chan U, apelaram ao Governo que implemente medidas de alívio para ajudar os residentes de Macau que trabalham por conta própria e os freelancers, que enfrentam o “maior impacto” da epidemia.

Segundo os deputados, a FAOM tem sido contactada por profissionais que trabalham por conta própria, como motoristas de autocarros de turismo, taxistas, cabeleireiros e trabalhadores de construção, relativamente às suas dificuldades financeiras. Devido a factores como a diminuição drástica de visitantes e as manifestações em Hong Kong no ano passado, os trabalhadores do sector do turismo, como os guias, motoristas de autocarros e taxistas, disseram que têm sofrido de falta de capacidade financeira. Apesar de entenderem a decisão de o Governo apelar à suspensão do funcionamento de serviços como os salões de beleza, estes trabalhadores revelaram que a interrupção do trabalho afecta a sua receita seriamente.

A FAOM acrescentou que, devido à natureza da sua profissão, os cidadãos que trabalham por conta própria não podem beneficiar do Plano de Apoio a PME do Governo, nem podem aproveitar o estatuto de empregado para solicitarem um Subsídio de Desemprego. Assim, a associação sugeriu que o Governo forneça apoio financeiro a estes profissionais, como pequenos empréstimos sem juros, para a sua sobrevivência básica.

No caso dos trabalhadores de construção, que iriam retomar o trabalho supostamente 10 dias depois dos feriados do Ano Novo Chinês, foram obrigados a parar por causa da epidemia. Estes profissionais mostram preocupação face à possibilidade de perderem o trabalho caso esta situação continue. A FAOM considera que o Governo deve ajudar os trabalhadores da construção de Macau, propondo que, além de reduzir o prazo para análise e autorização do pedido das obras de construção, crie planos de formação remunerada para os que pretenderem mudar de profissão.

M.F.