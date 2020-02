No arranque da terceira fase de distribuição, manteve-se a corrida às máscaras

Com o início, ontem, da terceira ronda de distribuição de máscaras, a população continuou a formar grandes filas para comprar máscaras nos centros de saúde, nas farmácias convencionadas e nas instituições designadas. Farmacêuticos e residentes expressaram satisfação com as medidas implementadas pelo Governo e com o esforço do Centro de Prevenção de Contingência do Novo Coronavírus, no combate à epidemia.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

No Centro de Saúde de Tap Seac, era visível, na tarde de ontem, uma enorme fila de cidadãos que aguardavam para adquirir máscaras. Enquanto uma parte dos residentes se dirigiram ao centro por viverem no próprio bairro, outros foram de propósito por causa da distribuição de máscaras para crianças. San (nome fictício), uma residente na fila que disse querer comprar máscaras para as crianças da sua família, sugeriu que o Governo disponibilizasse a distribuição de máscaras infantis em mais farmácias. “Acho bem que agora haja máscaras para crianças, mas seria ainda melhor que houvesse venda em outras farmácias. Agora, os que quiserem comprar essas máscaras juntam-se aqui [no Centro de Saúde de Tap Seac], e isso causa igualmente uma grande concentração de gente. Também não é uma coisa boa, pois não?”, referiu. Lei Tak Fai, representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, que esteve presente na conferência de imprensa de ontem, também aconselhou os cidadãos a que não se submetessem às filas, para evitar o aumento do risco.

Em relação ao critério de as máscaras infantis serem reservadas para as crianças entre os 3 e 8 anos, uma cidadã questionada pelo PONTO FINAL disse que se pode manter essa abrangência, justificando que as crianças, como a sua filha, com 10 anos, “podem usar igualmente as máscaras de adultos”.

Quanto à questão de como as crianças aproveitam o tempo em casa durante a suspensão das aulas, uma residente de 53 anos partilhou que, além da revisão regular das matérias escolares, este período “dá para [as crianças] descansarem e se divertirem”, assinalando que “nós [os adultos], tal como eles, estamos fartos de ficar em casa durante tanto tempo”.

Farmácias convencionadas recebem apoio do Governo

Enquanto as farmácias não aderentes mantinham um funcionamento relativamente normal, havia, ontem, na zona central da cidade, filas de cidadãos que procuravam máscaras nas farmácias convencionadas. Responsáveis da Farmácia Popular, localizada no Largo do Senado, assinalaram que a grande procura de máscaras no primeiro dia da terceira distribuição os apanhou desprevenidos. “Temos uma grande falta de recursos humanos para a embalagem das máscaras, que acabámos de receber do Governo”, confessou um funcionário da farmácia ao PONTO FINAL.

A Farmácia Tsan Heng, com duas sucursais que se encontram na Avenida de Almeida Ribeiro e na Rua dos Mercadores, também lidou com uma grande afluência de residentes na tarde de ontem. Uma responsável da farmácia na Almeida Ribeiro, que se identificou como senhora Chao, expressou o seu reconhecimento pela coordenação e pelas medidas que o Governo tem implementado no combate à epidemia em Macau. Comparativamente com as duas rondas anteriores do fornecimento de máscaras, Chao concluiu que esta terceira distribuição tem sido “relativamente estável” em termos do fluxo de clientes, já que o número de residentes de Macau que não habitam na cidade e os trabalhadores não-residentes diminuíram consideravelmente.

Apoio mútuo entre os residentes de Macau

Por outro lado, a responsável da farmácia disse que tem testemunhado o espírito de apoio mútuo entre os residentes de Macau durante a epidemia. Referiu que a farmácia onde trabalha tem oferecido o serviço gratuito de enviar máscaras para os familiares em Hong Kong aos clientes que fazem esse pedido. Devido ao fornecimento escasso de máscaras na cidade vizinha, muitos residentes de Macau, incluindo Chao, querem ajudar os seus familiares que lá vivem. “Somos cinco na minha família e podemos conseguir um conjunto de 50 máscaras. Como as minhas crianças ficam agora em casa, temos suficientes máscaras. Por isso, sempre que os residentes precisarem, ofereço-lhes duas máscaras”

Chao comentou positivamente o facto de o Governo manter actualizado o stock das farmácias, recorrendo aos dados disponibilizados na página electrónica especial contra epidemias (do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus), com o objectivo de garantir o abastecimento oportuno de máscaras nas farmácias. “Após esgotado o nosso stock hoje [ontem], pelo meio-dia, recebemos logo, pelas 15 horas, quatro caixas de máscaras, que contêm um conjunto de 8.000 máscaras. Acho que o Governo faz um trabalho excelente no combate à epidemia. E todos os residentes de Macau são muito cooperativos e mostram um espírito de entreajuda”, assinalou Chao.

Na sequência das últimas duas fases do fornecimento de máscaras, começou, a partir de ontem, a nova ronda de distribuição em Macau. Com base no princípio actual da adquisição de 10 máscaras de adultos por cada residente, desta vez é dada à população a opção de comprar cinco máscaras de criança e cinco de adulto, revelou Lei Wai Seng, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, na conferência de imprensa que decorreu a 11 de Fevereiro.

Os lugares que disponibilizam máscaras do Governo incluem as 56 farmácias convencionadas, os centros de saúde, os postos dos Serviços de Saúde e as instituições designadas. Segundo os dados do Centro de Prevenção de Contingência do Novo Coronavírus, as máscaras de crianças vendem-se exclusivamente nos centros de saúde e postos dos Serviços de Saúde.

De acordo com informações veiculadas na conferência de imprensa de ontem, Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Doenças Infecciosas e Vigilância de Doenças, confirmou que já tinham sido vendidos 1.14 milhões de máscaras de adultos e 19 mil das infantis. Avisou também que o Governo vai continuar a adquirir máscaras esta quarta ou quinta-feira. Até ao fecho da edição, existiam no stock dos centros de saúde cerca de 467 mil máscaras para adultos e mais 179 mil máscaras para crianças.