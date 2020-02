Família de Macau em Hubei desesperada para voltar. Medicamentos e leite em pó já acabaram

Em Hubei ainda estão 96 residentes de Macau. Uma das famílias de Macau retida nesta província chinesa tem um bebé de sete meses cujos medicamentos e leite em pó já esgotaram. Ao PONTO FINAL, o pai conta como têm vivido os últimos dias e os esforços que têm feito para regressar. Para já, o Governo de Macau continua sem lhes apresentar uma solução.

André Vinagre e Miguel Fan

Numa aldeia perto de Wuhan está uma família de Macau que ficou retida na província de Hubei, que está em isolamento desde o dia 23 de Janeiro. Com um bebé de sete meses, a família quer regressar o mais rapidamente possível porque as fraldas, o leite em pó e os medicamentos já acabaram. O pai tem tentado contactar o Governo de Macau para que a família possa ser levada para casa, mas, na resposta, é-lhe pedido que contacte as autoridades de Hubei. A deputada Agnes Lam tem estado em contacto com os residentes de Macau naquela província e já lhes enviou cinco mil máscaras.

O pai da família, que não se quer identificar, explica ao PONTO FINAL que ele e o filho, um bebé de sete meses, são residentes de Macau. A mulher é natural da província de Hubei e a sua família vive numa aldeia próxima de Wuhan. Foi para lá em Outubro do ano passado e, a 18 de Janeiro, o marido foi lá ter. O homem, que trabalha como engenheiro electromecânico na SJM, tinha programado voltar a Macau a 30 de Janeiro com a família, mas já não pôde: “Devia ter voltado para Macau no dia 30. A minha mulher estava a cuidar do nosso filho sozinha, por isso, vim cá para ajudá-la. Eu não estava muito atento às notícias na altura e comprei o bilhete de voo para voltar a Macau. Só mais tarde é que percebi que os voos estavam cancelados, as estradas e as cidades estão bloqueadas”. Agora, estão em casa do sogro.

SEM LEITE NEM MEDICAMENTOS

“Tenho um filho de sete meses. Agora não temos mais leite em pó nem fraldas para ele, nem medicamentos, muitas coisas”, conta, acrescentando que até levou esses produtos de Macau, mas que entretanto acabaram.

Na passada segunda-feira, as autoridades da aldeia onde a família está emitiram um aviso sobre restrições de saídas, que faz com que apenas uma pessoa por família esteja possibilitada de ir à rua de três em três dias para fazer compras. “O meu sogro é o responsável por sair de casa para fazer as compras por nós e uma das coisas [que procura] é leite em pó. Costumo comprar leite em pó em Macau mas, agora, não temos escolha e estamos sem stock. Nos supermercados locais também já esgotou”, diz. O residente de Macau conta que agora não sai de casa. “Nem me atrevo a abrir as janelas”, refere.

“Neste momento não é possível voltar a Macau porque as autoridades já bloquearam as cidades e os bairros. Não há possibilidade nenhuma de nos deslocarmos para qualquer sítio. As estradas estão fechadas, não podemos sair”, conta. Recorde-se que, desde o dia 23 de Janeiro, a província de Hubei está sob quarentena como forma de conter a propagação do novo tipo de coronavírus no interior da China. A partir de então, várias cidades daquela província chinesa suspenderam transportes e encerraram vias de trânsito. Várias cidades da província também impuseram restrições à circulação de pessoas dentro das localidades.

Além das preocupações com o bebé, há outras pressões: “Quero voltar a Macau o mais brevemente possível, porque tenho de pagar as despesas do telefone, e o meu banco está a apressar-me para fazer pagamentos. A minha empresa telefonou-me para perguntar quando é que posso voltar ao trabalho”. “Mesmo quando puder voltar, tenho de ficar em quarentena durante 15 dias”, lamenta.

“Espero que o Governo de Macau possa comunicar com as autoridades chinesas, para que nós [residentes de Macau] possamos voltar”, refere. O homem diz ter contactado o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, organismo pertencente à Direcção dos Serviços de Turismo (DST), que o adicionou a um grupo na rede social WeChat que reúne todos os residentes de Macau na província de Hubei. Através desse grupo, os residentes estão a pedir que o Governo envie produtos para as comunidades e que encontre forma de os trazer de volta.

O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo terá indicado ao residente de Macau que deveria informar as autoridades locais sobre o local onde se encontra. As autoridades de Hubei disseram-lhe para aguardar. “Ligo a esse gabinete local a cada dois dias, e respondem-me que devo esperar pelas notícias. Já liguei pelos menos três vezes”, conta.

MEDICAMENTOS PARA DOENTES CRÓNICOS A CAMINHO

Ontem, na conferência de imprensa de actualização dos trabalhos de prevenção e controlo do coronavírus em Macau, Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da DST, indicou que estão na província de Hubei 96 residentes de Macau. A responsável garantiu também que estão medicamentos a caminho. Medicamentos, esses, que são “para doenças crónicas”. “Não recebemos nenhuma informação de alguém que esteja infectado”, ressalvou.

Agnes Lam tem acompanhado a situação dos residentes de Macau em Hubei. A deputada tem estado em contacto com várias famílias e o caso da família com quem o PONTO FINAL falou é um deles: “Eles não levaram leite em pó suficiente e há medicamentos que o bebé tem de tomar e eles já não têm lá, por isso é que eles estão preocupados”.

Um dos pedidos que tem chegado aos responsáveis da DST através do grupo de WeChat é que o Governo de Macau frete um avião para trazer as famílias de volta, diz Agnes Lam. “O Governo está a ponderar formas de o fazer, mas o problema é que, mesmo que enviassem um avião, ainda há 20 pessoas que estão em diferentes zonas de Hubei e que não conseguem ir para Wuhan. Mesmo que o Governo consiga enviar um avião para Wuhan, não pode retirar todos os residentes de Hubei“, ressalva a professora universitária. A deputada conta que há famílias desesperadas para voltar a Macau.

“A família disse-me ontem que precisa urgentemente dos medicamentos e de leite em pó para o bebé, então eu vou falar com o Governo para ver o que podemos fazer”, afirma Agnes Lam. A deputada conta ainda que já enviou uma encomenda de cinco mil máscaras para as comunidades de Hubei onde há residentes de Macau. Agnes Lam, juntamente com um grupo de alunos e professores da Universidade de Macau, comprou as máscaras na Tailândia, em Singapura e em Espanha, por exemplo. “Acho que não vamos conseguir comprar mais”, lamenta a deputada. O próximo passo é enviar leite em pó para a família com o bebé de sete meses. “Temos de arranjar maneira, estou a tentar”, afirma.