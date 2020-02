Coronavírus: Mulher de 21 anos é a segunda paciente a ter alta em Macau

Teve ontem alta hospitalar uma mulher de 21 anos que tinha sido diagnosticada com o novo tipo de coronavírus. Esta é a segunda vez em Macau que um paciente recupera. Há ainda oito casos de pessoas diagnosticadas com o coronavírus em isolamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário, mas há oito dias que não são diagnosticados casos novos. No primeiro dia de comercialização das máscaras da terceira fase de distribuição, foram vendidas mais de um milhão de unidades.

Um dia depois de a Organização Mundial de Saúde ter baptizado o novo tipo de coronavírus que surgiu em Wuhan como Covid-19, em Macau há menos uma pessoa diagnosticada: Uma mulher de 21 anos, proveniente de Wuhan, recebeu alta hospitalar, e tem 30 dias para pagar a conta hospitalar de 25 mil patacas. No Centro Hospitalar Conde de São Januário ainda há oito pessoas diagnosticadas com o Covid-19 sob observação. Não se registam novos casos há oito dias. Na conferência de imprensa de ontem, os responsáveis dos Serviços de Saúde adiantaram que foram vendidas mais de um milhão de máscaras durante o primeiro dia da terceira fase de distribuição.

A segunda pessoa a ter alta em Macau é uma professora proveniente de Wuhan e tem 21 anos. Foi a quinta pessoa a quem o novo coronavírus foi diagnosticado em Macau. Chang Tam Fei, coordenador dos serviços de urgência do hospital público, garantiu que a mulher “satisfaz os requisitos” para que lhe seja dada alta: “Após o tratamento de 16 dias, a situação é muito estável, os últimos dois testes também deram negativos”. Questionado sobre se não havia hipótese de a mulher contagiar mais pessoas, o responsável assegurou que, “quando uma pessoa tem alta, primeiro é necessário verificar se preenche os critérios, para saber se pode sair sem propagar o vírus”, e frisou que “os critérios são muito rigorosos”.

A paciente terá ainda de pagar 25 mil patacas. “Dado que não tem dinheiro em numerário, pediu o adiamento e disse que vai pagar dentro de 30 dias”, afirmou Chang Tam Fei.

Agora estão oito pessoas em isolamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário. Os Serviços de Saúde registaram, até ontem, 1.024 casos suspeitos de Covid-19 e descartaram 993. Só durante o dia de ontem, indicou Chang Tam Fei, o Laboratório de Saúde Pública testou 350 amostras. Há ainda oito pessoas em isolamento na Pousada Marina Infante.

Ontem começou a terceira fase de comercialização das máscaras adquiridas pelo Governo de Macau e Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Doenças Infecciosas e Vigilância de Doenças, indicou que, até às 17 horas de ontem tinham sido vendidas 1,14 milhões de máscaras. Esta foi a primeira vez que se começaram a vender máscaras para crianças. Foram vendidas mais de 19 mil máscaras infantis no primeiro dia. Questionada sobre futuras fases de distribuição de máscaras, Leong Iek Hou referiu que o Governo está “a tentar adquirir mais máscaras”. Recorde-se que, à semelhança das outras fases de venda de máscaras, cada residente ou trabalhador não-residente pode adquirir um pacote com dez máscaras por oito patacas.

Segundo Lei Tak Fai, responsável do Corpo de Policia de Segurança Pública (CPSP), registaram-se “filas em vários sítios”. “Consideramos que os cidadãos não devem submeter-se a essas filas porque aumentarão o risco”, aconselhou. As autoridades referiram ainda que foram alertadas para um caso de revenda das máscaras do Governo no bairro do Iao Hon. O CPSP está a investigar.

Na conferência de imprensa estava presente também Chang Kun Hong, subdirector da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES), que anunciou que o exame unificado de acesso às instituições de ensino superior será adiado para o período entre os dias 16 e 19 de Abril. A decisão foi consensual entre o Governo e a Universidade de Macau, Universidade de Ciência a Tecnologia, Instituto Politécnico de Macau e Instituto de Formação Turística.

Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo, detalhou que o organismo está em contacto com 96 residentes de Macau na província de Hubei e que já foram enviado medicamentos, ainda que a DST não tenha a indicação de que haja residentes infectados naquela província.