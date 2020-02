Ciberataque: “O nível de perigo pode ser severo”, alerta a PJ

Para hoje está agendado o suposto ataque informático aos sistemas de videovigilância da China e de todas as empresas “que lucrem com a videovigilância em massa” que acontece no Tibete, como ameaçou o grupo Anonymous. Segundo Chan Si Cheng, chefe do departamento de Coordenação Informática e Telecomunicações da Policia Judiciária (PJ), “o nível de perigo pode ser severo”, ainda que Macau não necessite de se preocupar em demasia. “Como os principais alvos são empresas chinesas que lucrem com tecnologias para vigilância e agências governamentais chinesas, Macau não precisa de estar demasiado preocupado”, disse o responsável da PJ ao PONTO FINAL.

Chan Si Cheng detalhou os trabalhos da PJ, dizendo que o organismo está a monitorizar todas as mensagens trocadas nos grupos públicos de redes sociais dos Anonymous, “especialmente aqueles relacionados com Macau”. Além disso, as autoridades também vão “fortalecer” a segurança informática para que se possa “identificar comportamentos anormais nas redes”.

Durante o dia de hoje, o dia marcado para o ataque, “os organismos do Governo, as empresas privadas e os indivíduos devem notificar a PJ caso os seus sistemas informáticos sejam invadidos, para que a PJ possa dar início à investigação”, aconselhou o responsável do departamento de Coordenação Informática e Telecomunicações. Chan Si Cheng alertou ainda para a possibilidade de informações pessoais ficarem em risco devido a este ataque.

Recorde-se que o grupo de piratas informáticos Anonymous tinha publicado um vídeo na internet ameaçando o Governo chinês de que no dia 13 de Fevereiro iria atacar vários sistemas de videovigilância ligados à internet numa acção baptizada como “#Op_Tibet”. O grupo quer chamar a atenção para a questão da independência do Tibete e para a alegada “videovigilância em massa” que acontece na província chinesa.

A.V.