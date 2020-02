Turista diagnosticada na Coreia do Sul apresentou sintomas à entrada de Macau

As autoridades estão a investigar o percurso de uma turista chinesa que esteve em Macau durante sete dias depois de entrar no território com o marido a partir da China continental. A terceira fase de distribuição de máscaras arranca hoje com a inclusão de máscaras infantis, depois de terem sido vendidas cerca de 10 milhões de unidades para adultos. Ontem, em conferência de imprensa, foi referido também que a Polícia Judiciária está a investigar um possível ataque informático a uma viatura dos Serviços de Saúde.

Eduardo Santiago

Uma turista chinesa que apresentava sintomas de tosse à chegada a Macau esteve no território durante sete dias antes de regressar à Coreia do Sul, onde lhe foi diagnosticada a infecção pelo novo coronavírus, revelaram ontem os Serviços de Saúde na conferência de imprensa onde foi anunciado que a terceira fase de distribuição de máscaras vai ter em conta as crianças entre os 3 e os 8 anos de idade.

De acordo com o chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença dos Serviços de Saúde, uma mulher de 36 anos da China continental entrou em Macau no passado dia 25 de Janeiro com sintomas suspeitos de infecção pelo novo tipo de coronavírus, e esteve no território durante sete dias antes de viajar para a Coreia do Sul. “Em relação aos dois casos infectados na Coreia do Sul podemos dizer que se tratou de uma mulher de 36 anos, da China continental, que apresentou sintomas no dia 24 de Janeiro, sendo que no dia 25 entrou em Macau. No dia 31 apanhou o voo NX826 da Air Macau para voltar à Coreia do Sul. Relativamente às suas actividades em Macau ainda estamos a fazer a investigação”, começou por dizer Lam Chong.

Segundo os dados recolhidos pelas autoridades, a mulher viajou depois com o marido para Seul. “O marido deve ter sido contagiado pela mulher. A mulher manifestou sintomas antes de vir a Macau, e pelos vistos deve ter sido infectada na China continental. Tentámos rastrear os passageiros e conseguimos chegar à conclusão que 23 pessoas tiveram contacto próximo, sentaram-se na mesma fila ou cinco filas à frente ou atrás. Todas essas pessoas não estão em Macau. Já informámos as autoridades de saúde dos respectivos lugares para onde foram essas pessoas”, referiu.

Questionado sobre a razão pela qual uma turista chinesa com sintomas conseguiu entrar no território numa altura em que já havia medidas mais apertadas de contenção, Lam Chong referiu que a mulher perfazia todos os requisitos. “Ela esteve na China, mas não foi a Wuhan nem a Hubei, e também não teve contacto com alguém suspeito de infecção. Na entrada ela tinha tosse leve, e durante a despistagem não conseguimos diagnosticar a infecção. Por não se ter deslocado a Wuhan nem a Hubei perfazia todos os requisitos para entrar em Macau”, assumiu o chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença dos Serviços de Saúde, acrescentando que neste momento há 31 casos confirmados de infecção fora de Macau que passaram pelo território.

Cerca de 10 milhões de máscaras foram vendidas nas últimas semanas

A terceira ronda de distribuição de máscaras começa hoje com a disponibilização de máscaras infantis para crianças entre os 3 e os 8 anos de idade. A revelação foi feita por Lei Wai Seng, médico adjunto da direcção do Centro Hospital Conde de São Januário. “Adquirimos máscaras de criança para a população, mas temos algumas restrições para esta aquisição uma vez que só as crianças entre os 3 e os 8 anos podem adquirir estas máscaras e o máximo é de cinco por criança”, disse o clínico, acrescentando que só estão disponíveis nos centros de saúde.

“Nas farmácias convencionadas não existem estas máscaras. Podem adquirir cinco máscaras de criança ou cinco de adulto, ou só 10 máscaras de adultos”, frisou. De acordo com os Serviços de Saúde, nas últimas duas semanas foram vendidas quase 10 milhões de máscaras em duas fases de distribuição.

Polícia não descartou ataque ‘hacker’ a viatura de divulgação

A Polícia Judiciária está a investigar uma falha no sistema de divulgação numa viatura dos Serviços de Saúde que prejudicou o “repouso da população” durante a madrugada, revelou Ma Chio Hong, chefe de Divisão de Operações do CPSP. “Em relação à viatura de divulgação com altifalante, que foi activado às duas da madrugada, perturbando o repouso da população e que obrigou os trabalhadores a desligar de imediato o sistema, tivemos conhecimento que foi uma falha do computador. Mas nada impede que tenha sido uma invasão por ‘hackers’, e daí que o caso tenha sido remetido à PJ para acompanhamento posterior”, disse Ma Chio Hong.