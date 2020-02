Si Ka Lon quer medidas do Governo para apoios financeiros às PME

Si Ka Lon e três representantes de PME entregaram ontem uma carta à Direcção dos Serviços de Economia apelando ao Governo que implemente medidas de apoio às PME com dificuldades económicas. Num comunicado remetido ontem às redacções, o deputado afirma que tem recebido mensagens de muitas empresas que se dizem afectadas e preocupadas desde o surgimento epidémico do coronavírus, receando que possam vir a fechar portas. Desta forma, Si Ka Lon pede às autoridades que implementem medidas de apoio destinadas a estas entidades.

Chan Wai Ieng, presidente da Anson Beauty Chain Stores and Franchise Association, referiu que as PME encontram-se actualmente “com uma enorme pressão” devido a dificuldades financeiras, como o pagamento das rendas e outras despesas, e a remuneração dos empregados. Desta forma, várias entidades formaram um grupo de auto-ajuda que reuniu mais de duas mil empresas de diferentes sectores, como a restauração, sector imobiliário e construção, com vista a partilhar sugestões e comunicar ao Governo os seus apelos e dificuldades.

Conforme é referido no comunicado, o grupo que se dedica a ajudar as empresas em causa propõe ao Governo três medidas, incluindo a atribuição de um subsídio, um regime de bonificação de juros e o prolongamento do prazo por um ano para pagamentos a prestações, e a isenção da contribuição obrigatória do regime de segurança social e de impostos como a contribuição social, o rendimento individual e profissional.

M.F.