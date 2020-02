Questões laborais na origem de aumento de pedidos de apoio recebidos pelos deputados

Com o fecho dos serviços públicos e dos casinos e, consequentemente, com o encerramento de muitas empresas, os deputados têm recebido um grande número de queixas e pedidos de informação. Agnes Lam diz que tem recebido 20 queixas por dia, enquanto José Pereira Coutinho refere que o número de pessoas que o tem abordado triplicou. Sulu Sou recebeu 300 queixas em duas semanas. Questões laborais, compra de máscaras e cuidados de saúde são os temas a que os parlamentares tentam dar resposta.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Enquanto os trabalhos da Assembleia Legislativa estão suspensos, os deputados continuam a tentar ouvir os cidadãos, que se socorrem dos parlamentares para questões relacionadas com disputas laborais, acesso às máscaras e protecção da saúde, por exemplo. O número de pessoas que tem contactado os deputados tem aumentado exponencialmente. Agnes Lam contou ao PONTO FINAL que tem tentado fazer a ponte entre os residentes e o Governo, já José Pereira Coutinho tem reunido queixas de taxistas, condutores de autocarros e funcionários de pequenas e médias empresas. Sulu Sou tem lidado com centenas de casos, que vão desde relações laborais até ao sistema de ‘e-learning’.

Agnes Lam indicou ao PONTO FINAL que tem recebido dezenas de queixas todos os dias, “muito mais do que o habitual”. A deputada tem recebido cerca de 20 queixas ou pedidos de esclarecimentos por dia, mas já foram mais. “Começámos a receber assim que os serviços públicos pararam. Nos primeiros dias, tivemos 30 ou 40 casos. A situação agora está mais calma”.

A professora da Universidade de Macau referiu que se tem debruçado sobre questões de trabalhadores que perguntam “se devem ir trabalhar ou não, sobre horários de trabalho, sobre a sua protecção pessoal”. Com o escritório encerrado, Agnes Lam tem “ajudado os trabalhadores a comunicar com os patrões”.

A compra de máscaras de protecção também é um dos temas com que Agnes Lam mais tem lidado. “Recebi queixas de pessoas que não conseguem comprar máscaras. Temos bastantes pessoas que questionam sobre esse assunto, por exemplo, cônjuges de residentes de Macau que têm visto para vir a Macau visitar a família, mas que não têm ‘blue card’ ou BIR”.

“Quando há uma queixa, nós contactamos o departamento do Governo competente para que eles tenham conhecimento e dêem apoio. Até acho que o Governo se mexe bastante rápido, por isso, na maioria dos casos, tomam em atenção os alertas e mais tarde anunciam novas medidas ou respondem-me directamente”, afirma Agnes Lam.

Um outro caso a que a deputada deu resposta teve a ver com o regresso de alunos de Macau que estudam em Taiwan. Um grupo de jovens estava de férias em Macau e foi informado pela universidade no dia 7 de Fevereiro de que teria de regressar a Taiwan no dia seguinte. “Contactei o Governo de Macau e amigos de Taiwan e, mais tarde, o Governo de Macau conseguiu dialogar com o Governo de Taiwan para resolver o problema, deram mais tempo para que os alunos de Macau regressassem a Taiwan, mais quatro dias”, afirmou.

TAXISTAS E PME NAS PREOCUPAÇÕES DE COUTINHO

José Pereira Coutinho começou por esclarecer ao PONTO FINAL que o seu gabinete está fechado até ao dia 17 de Fevereiro, mas que, porém, tem recebido bastantes mais pedidos de apoio nos últimos tempos. Segundo o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), o número de queixas triplicou.

Só de condutores de autocarros de agências de viagens, o deputado recebeu 300 queixas. Esses trabalhadores alertaram o deputado para o facto de, devido à falta de turistas, as empresas não estarem a trabalhar. Estes trabalhadores abordaram o deputado para que este faça chegar ao Governo as suas preocupações. Os trabalhadores pedem que lhes seja concedido um subsídio por parte do Executivo.

Tal como os condutores de autocarros de agências de viagens, também os taxistas se viraram para Pereira Coutinho e também eles pedem subsídios aos Governo pelo facto de não haver turistas para transportar. “Quanto aos taxistas, neste momento, o problema está nos condutores que têm de alugar os táxis, mas, com a falta de turistas, eles não têm clientela e todos os táxis estão parados. Estando parados, não há receitas”, constatou. “Enquanto isso, os proprietários dos táxis dormem à sombra da bananeira”.

Outras das queixas que tem ouvido prendem-se com o despedimento de trabalhadores de pequenas e médias empresas. “Recebi muitas queixas de jovens e pessoas de meia idade cujos contratos foram simplesmente terminados”, adiantou, ressalvando: “É normal que essas pequenas e médias empresas não consigam aguentar as despesas que advêm da suspensão das actividades económicas”. “A queixa deles também é para ver se o Governo pode subsidiar alguma coisa neste período de aflição”, afirmou.

“Além disso, eu tenho andado na rua todos os dias a partir das 10 horas para ir a farmácias, ir a supermercados, ver os preços dos produtos, etc”, contou. E o que tem verificado? “Numa fase inicial, houve alguns abusos no aumento dos preços, na extensão dos prazos [de validade] com sobreposição de novos prazos, etc. Neste momento, tem melhorado, talvez devido ao aumento da fiscalização por parte dos inspectores da Direcção dos Serviços de Economia”.

RELAÇÕES LABORAIS, EDUCAÇÃO E EPIDEMIA

Sulu Sou tinha feito uma publicação nas redes sociais dizendo que, devido à quantidade de casos que têm chegado à Associação Novo Macau, não poderia dar respostas imediatas. Ao PONTO FINAL, detalhou: “No passado, em média, nós recebíamos 50 casos por mês. Nas duas últimas semanas, recebemos mais de 300 pedidos de ajuda”.

As queixas ou pedidos de informação dividem-se em três temas: relações laborais, educação e medidas contra o novo coronavírus. Quanto às relações laborais, disse o deputado, inicialmente as queixas vinham de trabalhadores do sector do jogo que queriam que Sulu Sou intercedesse junto do Governo para que os casinos fossem encerrados. Uma vez que Ho Iat Seng acabou por tomar essa decisão, começaram a surgir pedidos idênticos de outros sectores laborais, como funcionários de hotéis ou trabalhadores da construção civil, que pediam ao Governo que também esses locais de trabalho fossem encerrados. “Mas nós não podemos pedir ao Governo que tome esse tipo de decisão. Apenas entregámos os casos à DSAL”, lamentou.

No sector da educação, a Associação Novo Macau, à qual o deputado está ligado, recebeu pedidos de informações de professores e funcionários das escolas perguntando se deviam ir ao local de trabalho para reuniões, como era pedido pelas instituições. “Depois do Ano Novo Chinês, algumas escolas pediram aos professores para irem às escolas para reuniões, nós recebemos esses casos e alertámos a DSEJ para ajudar a comunicar com as escolas. Esse problema ficou resolvido”, afirmou. Um outro problema no âmbito da educação tem a ver com o sistema de ‘e-learning’, que, segundo o parlamentar, é “um fardo” para os alunos.

“O terceiro tópico tem a ver com o controlo da epidemia. Pessoas que fazem perguntas sobre o vírus, sobre medidas de controlo das fronteiras, fornecimento de máscaras, etc”. Para informar estes cidadãos, Sulu Sou explicou que tenta “encontrar as respostas nas conferências de imprensa diárias” do Governo.