Médicos (ainda) sujeitos a autorização do CHCSJ para falar com a comunicação social 

Contactada, ontem, pelo PONTO FINAL, uma infecciologista do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) disse não poder prestar declarações à comunicação social sem uma autorização do hospital. A mesma resposta foi dada a este jornal por um outro médico, contactado no mesmo dia. Confrontado pelo PONTO FINAL com esta alegada proibição, Lei Wai Seng referiu, ontem, em conferência de imprensa, que os clínicos “não são proibidos de apresentar declarações junto da comunicação social de acordo com o seu foro de especialização”. O médico adjunto da direcção do CHCSJ assumiria depois que os profissionais de saúde devem, contudo, avisar o organismo “que serão entrevistados”.

“Os nossos profissionais não são proibidos, não são interditos de apresentar ou declarar junto da comunicação social de acordo com o foro de especialização. No entanto, esta é uma matéria, a epidemia de Wuhan, é uma epidemia em curso, daí que nós apelamos aos nossos trabalhadores que comuniquem connosco. É só avisarem-nos que serão entrevistados, que vão prestar declarações à comunicação social, e não emitimos qualquer ordem de proibição”. A explicação de Lei Wai Seng vem confirmar aquilo que o PONTO FINAL tem vindo a testemunhar nos últimos anos em sucessivos contactos com clínicos afectos aos Serviços de Saúde. Se o representante do CHCSJ fala num mero aviso prévio que deverá ser feito por parte dos médicos ao Centro Hospitalar, estes têm vindo a transmitir a este jornal que estão mesmo sujeitos a uma autorização do organismo antes de prestar declarações à comunicação social.

Lei Wai Seng considera ainda que, “neste momento, temos um cenário agudo de evolução da epidemia, e, por isso, não é muito conveniente [os médicos] apresentarem informações além daquelas que são transmitidas pelas autoridades de saúde”.

Uma vez que a liberdade de expressão de cada profissional de saúde se encontra limitada pela tutela – não sendo possível que os clínicos prestem declarações sem aviso prévio ao organismo -, e encontrando-se o território em estado de alerta devido à epidemia do novo coronavírus, o PONTO FINAL apelou ao representante do CHCSJ que indique um infecciologista que esteja autorizado a dialogar com a comunicação social. Lei Wai Seng sugeriu “o doutor Marques”, e esclareceu: “se a senhora jornalista quiser fazer uma entrevista, ele pode realmente falar para a senhora jornalista a título pessoal, a título individual”.

O porta-voz dos Serviços de Saúde confirmaria depois a este jornal tratar-se de Jorge Sales Marques, que, segundo o mesmo porta-voz, é o clínico que está autorizado a prestar declarações no âmbito da epidemia. Não se trata, contudo, de um infecciologista ou virologista, mas sim de um pediatra, e o mesmo pedido de autorização terá de ser remetido aos Serviços de Saúde.

Sílvia Gonçalves