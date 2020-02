IAM reforça desinfecção de esgotos e canais de drenagem

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) vai reforçar a limpeza e desinfecção de esgotos, canos e válvulas de águas pluviais na sequência de um caso suspeito de contágio num prédio de Hong Kong. Apesar da medida de prevenção, o tipo de canalização dos esgotos de Macau não deve comprometer a saúde da população, garantiu um representante da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).

O chefe de Departamento de Vias Públicas e Saneamento do IAM, Ho Man Him, garantiu ontem que, a partir de hoje, os serviços municipais de Macau vão reforçar os trabalhos de limpeza em vários pontos críticos de saúde e de saneamento da cidade, nomeadamente na desinfecção de esgotos, canos e válvulas de águas pluviais. A medida foi anunciada durante a conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, depois de as autoridades de saúde terem feito um apelo para a manutenção dos canais de drenagem nas habitações de Macau.

“Tendo em conta a evolução da epidemia do novo tipo de coronavírus, o IAM tem vindo a reforçar os trabalhos de limpeza nos pontos críticos de saúde e de saneamento público, principalmente nas instalações sanitárias públicas e nos espaços públicos. No sentido de minimizar a possibilidade de transmissão do vírus, a partir de amanhã [hoje], para além da limpeza dos espaços públicos, o IAM também irá fazer mais limpezas e desinfecção de esgotos, canos e válvulas de águas pluviais”, disse Ho Man Him.

A decisão surgiu na sequência de informações veiculadas pelas autoridades de Hong Kong de casos de infecção pelo novo coronavírus devido a problemas nos esgotos num edifício. “Em Hong Kong, ocorreram casos da infecção pelo novo coronavírus no mesmo prédio, no mesmo bloco e em duas fracções autónomas situadas uma em cima da outra”, revelou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus num comunicado publicado horas antes da conferência de imprensa.

De acordo com a informação veiculada pelas autoridades de saúde de Macau, os especialistas de Hong Kong suspeitam de uma transmissão do coronavírus devido “às deficientes instalações de esgoto nestas fracções”, e o caso já está a ser investigado pelas autoridades de saúde locais. Entretanto, todos os moradores do referido prédio em Hong Kong foram evacuados como medida de prevenção.

“Para reduzir o risco de transmissão de novos coronavírus através de fezes, os residentes devem manter adequadamente os canais de drenagem (incluindo canais de gás) e colocar, regularmente, água fresca nos canais de drenagem (canais em forma de U), bem como prestar atenção à higiene ao usar as instalações sanitárias, ou seja, cobrir a tampa da sanita antes de descarregar o autoclismo, para limpar a sanita e lavar as mãos depois de usar a instalação sanitária”, pode ler-se no comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Questionado sobre esta situação, o chefe do Departamento de Urbanização da DSSOPT, Lau Kok Kun, desvalorizou a situação. “Eu vi as notícias e tenho acompanhado esse caso de Hong Kong, no entanto, ainda só há uma suspeição por parte dos peritos de Hong Kong por causa de uma deterioração dos canos de esgoto, especialmente por causa do tubo de ventilação. Ainda não temos nenhuma prova a confirmar de que foi por causa da canalização dos esgotos, da drenagem. Em Macau, não temos de nos preocupar muito porque não temos esta situação dos sifões em formato de U nas casas de banho. De acordo com o regulamento de construção para a drenagem, a tubagem, é uma tubagem para drenagem, e normalmente utilizam os sifões F, e por isso não há qualquer possibilidade de o sifão ficar todo vazio sem qualquer água. Basta manter água no sifão que, em princípio, já não é possível haver uma disseminação do vírus. Esta canalização dos esgotos não deve comprometer a saúde da população, mas também vamos acompanhar”, afirmou Lau Kok Kun.

Uma posição reforçada por Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença dos Serviços de Saúde. “A população não tem de ficar neste momento muito preocupada com a possível transmissão do vírus através dos esgotos, mas, sim, deve tomar as medidas e as precauções necessárias”, referiu.

Mais de 900 estudantes afectados pela interdição de Taiwan a residentes de Macau e Hong Kong

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior anunciou ontem que tomou medidas para registar todos os alunos de Macau que estão temporariamente impedidos de viajar para Taiwan por causa do fecho das fronteiras através de um sistema de registo on-line lançado pelo Governo. Segundo as informações veiculadas, há 889 pessoas que frequentam cursos de licenciatura, 34 que frequentam cursos de mestrado e três pessoas que frequentam cursos de doutoramento e que planeavam deslocar-se a Taiwan entre 12 e 17 de Fevereiro. A par disso, com o apoio da Autoridade de Aviação Civil, a DSES já entrou em contacto com várias companhias aéreas para coordenar as disposições relativas aos bilhetes de avião, nomeadamente as companhias aéreas Air Macau e EVA Air, que já concordaram em permitir que os estudantes afectados possam reagendar gratuitamente as suas viagens. A DSES fez ainda um apelo para que os estudantes e pais efectuem o registo apenas nas plataformas oficiais, garantindo também que “as informações recolhidas por esta entidade são apenas para fins estatísticos com vista a realizar posteriormente trabalhos de acompanhamento com os departamentos governamentais relevantes”.