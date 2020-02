DSEJ garantiu à Novo Macau que escolas não vão fazer exames online

Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, indicou ao PONTO FINAL que a Direcção para os Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) se comprometeu a que as escolas não façam testes ou exames através do sistema de ‘e-learning’ e que, além disso, não seja dada matéria nova aos alunos. A Novo Macau reuniu-se ontem com representantes da DSEJ. No fim, “houve consenso”, indicou Sulu Sou.

Na reunião foi discutido o encerramento das escolas e o sistema de ensino online. “Os serviços de educação disseram que a escola orientar-se pelo princípio de não pressionar os estudantes para aprender novas matérias [durante o período em que as escolas estiverem fechadas]”, referiu o deputado, explicando que “os estudantes devem estudar as matérias que estavam a aprender antes de as escolas fecharem”. “Não podemos dar mais matéria”, afirmou. A DSEJ concordou, mas ressalvou que apenas 20% das escolas de Macau são públicas e que não pode forçar as mesmas práticas nas restantes 80%. “Mas pode apelar a que o façam”, disse Sulu Sou.

No comunicado que a Novo Macau enviou à imprensa, a associação dizia que “muitas escolas exigem demasiado aos alunos em termos da quantidade e dificuldade dos trabalhos de casa”. Na resposta, a DSEJ aconselhou a que os estudantes que agora estão em casa aproveitem para “ter aulas sobre prevenção da epidemia”, cita a nota da associação pró-democracia. Também nesta reunião, a DSEJ adiantou que, “como a epidemia é um factor imprevisível e que não se consegue controlar”, não há necessidade de encurtar as férias do Verão dos alunos ou prolongar o ano lectivo. “Eles enfatizaram que cada pessoa tem 15 anos de escola pela frente e que agora vamos perder só um mês ou dois, não vai afectar seriamente a educação dos alunos”, afirmou o deputado.

